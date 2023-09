Europei Pallavolo Femminili 2023 Semifinali e Finali 🏐 su Sky e in streaming NOW

Prosegue l’edizione numero 33 del CEV EuroVolley femminile, che sta per mettere in scena le sfide che assegneranno il titolo, semifinali e finali, in programma tra domani venerdì 1° e domenica 3 settembre al “Palais 12” di Bruxelles, Belgio.

L’Italia, dopo aver eliminato la Spagna agli ottavi e la Francia ai quarti, è chiamata all’attesissima sfida contro la Turchia del CT Davide Santarelli, reduce dal rotondo 3-0 con cui ha battuto ai quarti la Polonia. Nella capitale belga, Sylla e compagne dovranno battere la squadra di Daniele Santarelli, con Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt come punte di diamante, per guadagnarsi un posto in finale.

Le Azzurre del CT Davide Mazzanti affronteranno la Turchia nel match che si disputerà, venerdì 1° settembre, con inizio alle ore 17. Si gioca in gara secca, che vince va in finale. Diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Roberto Prini e il commento di Rachele Sangiuliano. Alle ore 20.30, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, la seconda semifinale vedrà di fronte la Serbia e l’Olanda, con la telecronaca di Fabrizio Monari e il commento di Rachele Sangiuliano.

Proseguono gli aggiornamenti live su Sky Sport 24, che dedica approfondimenti all’Europeo con collegamenti in diretta e interviste ai protagonisti di Alessandro Acton.

News e curiosità anche sugli account social ufficiali di Sky Sport e su skysport.it con tutti i live blog delle partite dell'Italia, gli highlights dei match e un’ampia fotogallery.

LA PROGRAMMAZIONE DI SEMIFINALE E FINALI DEL CEV EUROVOLLEY FEMMINILE

Venerdì 1° settembre

Ore 17.00 ITALIA -Turchia Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)





-Turchia Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW (telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano) Ore 20.30 Serbia-Olanda Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Fabrizio Monari; commento Rachele Sangiuliano)

Domenica 3 settembre