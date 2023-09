Sky Sport: Guida completa al Weekend Epico di Calcio, Motori, Basket e Altro in diretta!

Weekend mai visto su Sky Sport: da venerdì a lunedì sera una non-stop di eventi live. Si inizia venerdì con 14 ore di dirette e si va in crescendo. Dal calcio con Serie A, Serie B e Serie C ai principali campionati esteri. Inoltre, in onda i mondiali di basket e gli europei di volley femminili e maschili. Domenica la Formula 1 a Monza e la MotoGP in Catalunya, senza dimenticare golf, MLB, padel ed equitazione. Una guida per farsi strada tra gli eventi di un fine settimana straordinario.

Si inizia oggi, Venerdì 1° settembre. Alle 10:00, preparatevi a tifare per la nostra squadra nazionale di basket, l'Italia, mentre affronta la Serbia nei Mondiali di Basket (diretta Sky Sport Summer). Poco dopo, alle 10:40, passiamo al mondo delle corse con il GP Catalunya, con le Prove Libere 1 in programma su Sky Sport MotoGP. Alle 11:45, torniamo al basket per assistere alla partita tra Spagna e Lettonia nei Mondiali di Basket, trasmessa su Sky Sport Arena. Per gli amanti del calcio, alle 12:45 c'è un momento imperdibile: il sorteggio dell'Europa League e della Conference League su Sky Sport 24. Se siete appassionati di Formula 1, non potete perdere le Prove Libere 1 del GP Italia alle 13:30, disponibili sia su Sky Sport F1 che su Sky Sport Summer. Ma le opzioni non finiscono qui! Se siete appassionati di altri sport, alle 13:30 c'è anche il Jumping European Championship, la 3a giornata su Sky Sport Action, il golf con l'European Masters Crans Montana, 2° giornata su Sky Sport Golf e altro ancora.



Nel pomeriggio, alle 14:10, seguite la partita tra Slovenia e Australia nei Mondiali di Basket su Sky Sport Arena. Per gli appassionati di moto, alle 14:55 ci sono le Prove Libere 2 del GP Catalunya su Sky Sport MotoGP. E alle 17:00, torniamo al GP Italia con le Prove Libere 2, trasmesse su Sky Sport F1. Nel frattempo, gli appassionati di volley possono seguire la prima semifinale CEV EuroVolley femminile con la partita tra Turchia e Italia su Sky Sport Arena e Summer. E per i fan del calcio, ci sono diverse partite interessanti, tra cui Catania-Crotone alle 19:45 su Sky Sport Calcio e Borussia D.-Heidenheim alle 20:30 su Sky Sport 257. La serata continua con altre partite di calcio, tra cui Luton Town-West Ham e Nantes-Marsiglia, entrambe alle 21:00 su Sky Sport Action e Sky Sport 258, rispettivamente. Ma la giornata non finisce qui! Alle 21:15 potrete seguire la CEV EuroVolley maschile 2023 con la partita tra Serbia e Italia su Sky Sport Summer. Infine, a partire dalle 22:45, non perdetevi il programma "Calciomercato l'Originale" post-partita dedicato a Roma-Milan su Sky Sport 24 con ospite Filippo Tortu, fresco della medaglia d'argento conquistata con la 4x100 ai Mondiali di atletica a Budapest. Il velocista delle Fiamme Gialle vivrà su Sky Sport il fotofinish del calciomercato.

Sabato 2 Settembre la giornata inizia alle 10:05 con le "Prove Libere 3" del GP Catalunya su Sky Sport MotoGP, dove i piloti si sfideranno per ottenere il miglior tempo in vista della gara. Poco dopo, alle 10:45, potrete assistere alle "Qualifiche" sempre del GP Catalunya su Sky Sport MotoGP, dove i piloti daranno il massimo per guadagnare la pole position. Alle 12:30, c'è un doppio appuntamento: da un lato, le "Prove Libere 3" del GP Italia su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, dove le scuderie affineranno le loro prestazioni; dall'altro, potrete seguire il "Golf, European Masters Crans Montana, 3° giornata" su Sky Sport Golf, con i migliori golfisti in azione. Alle 13:00, trasferiamoci in Cina con la "Diamond League, Xiamen", un evento emozionante su Sky Sport Arena, che metterà in luce atleti di classe mondiale in varie discipline.



Se siete appassionati di calcio, alle 13:30 potrete tifare in Premier League per Sheffield United o l'Everton su Sky Sport Calcio, una partita ricca di suspence. Alle 14:55, ritorniamo alle corse con il "GP Catalunya, Sprint" su Sky Sport MotoGP, dove i piloti daranno il massimo per conquistare la pole position. Alle 16:00, il calcio è di nuovo in primo piano, con Manchester City che affronta Fulham su Sky Sport Calcio, e Chelsea contro Nottingham Forrest su Sky Sport Arena. Nel frattempo, nel mondo della Formula 1, ci sono le "Qualifiche" del GP Italia su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer. Alle 17:00, seguite l'"EuroVolley maschile", con l'emozionante scontro tra Olanda e Repubblica Ceca su Sky Sport Action. La serata prosegue con la partita di calcio tra Brighton e Newcastle su Sky Sport Arena alle 18:30, mentre su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 potrete vedere Bologna contro Cagliari. Per gli amanti della Serie B, c'è la "Diretta Gol Serie B" su Sky Sport Summer. Per gli appassionati di calcio tedesco, alle 18:30 c'è Borussia M.-Bayern M. su Sky Sport 257 e Sky Sport 4K, con le due squadre che daranno il massimo in campo. E per concludere in bellezza la giornata, alle 20:45, potrete seguire Atalanta-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre su Sky Sport Summer e Sky Sport 252 c'è Pescara-Juventus Next Gen. Infine, alle 21:00, non perdete Monaco contro Lens su Sky Sport Action.



Domenica 3 Settembre la giornata inizia alle 10:00 con il "Mondiale di basket", dove l'Italia affronta Porto Rico in una partita emozionante su Sky Sport Summer. A seguire, alle 12:00, non perdete il "Jumping European Championship 2023, Finale" su Sky Sport Action, con i migliori cavalieri e cavalli in azione. Per gli amanti del golf, alle 12:30 è in programma l'ultima giornata dell'"European Masters Crans Montana" su Sky Sport Golf, con i golfisti che daranno il massimo per conquistare il titolo. Alle 13:00, immergetevi nell'azione calcistica con "Tolosa-Clermont" su Sky Sport Calcio. Se siete appassionati di padel, alle 13:00 potrete seguire la "Finale Femminile" del World Padel Tour in Finlandia su Sky Sport Tennis. Alle 14:00, gli appassionati di moto potranno godersi il "GP Catalunya, Gara" su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Summer, con i piloti che si sfideranno per la vittoria. Nel mondo delle corse automobilistiche, alle 14:00 c'è anche il "GT World Challenge, Hockenheim Race 2" su Sky Sport Action Alle 14:05, ritornate nel mondo del salto ostacoli con il "Jumping European Championship 2023, Finale" su Sky Sport 251. Alle 15:00, il calcio è di nuovo protagonista con "Liverpool-Aston Villa" su Sky Sport Calcio. Nel frattempo, nella Formula 1, non perdete la "Gara" del GP Italia alle 15:00, disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer. Alle 15:00, tornate al mondo del padel con la "Finale Maschile" del World Padel Tour in Finlandia su Sky Sport Tennis. Alle 15:30, l'attenzione si sposta sulla Bundesliga con "Eintracht-Colonia" su Sky Sport Action.



Alle 16:00, seguite l'"EuroVolley femminile" con la "Finale 3°/4° posto" su Sky Sport Arena, dove le squadre si daranno battaglia per il podio. Per gli appassionati di MotoGP, alle 16:00 potete approfondire la conoscenza con "Race Anatomy MotoGP" su Sky Sport MotoGP. Alle 17:30, il calcio inglese è in primo piano con "Arsenal-Manchester United" su Sky Sport Summer e Sky Sport 4K, mentre su Sky Sport 255 potete vedere "Union B.-Lipsia". Per gli amanti della Serie B, alle 18:30 c'è la "Diretta Gol Serie B" su Sky Sport Calcio, con tutte le azioni e i gol in tempo reale. Inoltre, potrete seguire "Cremonese-Sampdoria" su Sky Sport 252, "Spezia-Como" su Sky Sport 253 e "Ternana-Bari" su Sky Sport 254. Alle 19:00, non perdete "Race Anatomy F1" su Sky Sport F1, un'appuntamento imperdibile per gli appassionati di Formula 1. La serata continua con il "EuroVolley femminile, Finale 1°/2° posto" su Sky Sport Arena alle 19:30, dove le migliori squadre si sfideranno per il titolo. Alle 20:45, il calcio è di nuovo in primo piano con "Empoli-Juventus" su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, "Cittadella-Venezia" su Sky Sport Action e Sky Sport 258, mentre su Sky Sport 252 potete seguire "Taranto-Foggia" e su Sky Sport 259 "Lione-Paris S.G.". Infine, alle 21:20, non perdetevi l'"Indycar, Portland" su Sky Sport F1, una gara piena di adrenalina. E per i veri appassionati, alle 22:00, c'è il "MLB, Cleveland-Tampa Bay" con commento in italiano su Sky Sport Arena. Se siete nottambuli, alle 02:00 potete seguire in pay per view il "Wrestling, All Out 2023" su Sky Sport 256.



Ed infine lunedì 4 Settembre alle 20:45, potete seguire una serie di partite di calcio della Serie C, tra cui "L.R. Vicenza-Albinoleffe" su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, "Alessandria-Novara" su Sky Sport 252, "Fiorenzuola-Renate" su Sky Sport 253, "Mantova-Padova" su Sky Sport 205 e Sky Sport 254, "Pergolettese-Pro Sesto" su Sky Sport 255, "Triestina-Trento" su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256, e infine "Pro Vercelli-Lumezzane" su Sky Sport 257. Senza dimenticare alle 21:15, l'"EuroVolley maschile" con la partita Italia-Svizzera su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, dove le squadre si sfideranno per ottenere la vittoria.

Dal 4 settembre nasce Sky Sport Max: un nuovo canale multisport per vivere al massimo l’adrenalina e l’emozione dello sport. Disponibile al canale 205 per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport. Inoltre, con la chiusura della stagione estiva, Sky Sport Summer torna a essere Sky Sport Uno.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

Venerdì 1^ settembre

ore 10.00: Mondiali di Basket, Serbia-Italia su Sky Sport Summer

su Sky Sport Summer ore 10.40: GP Catalunya , Prove Libere 1 su Sky Sport MotoGP

, su Sky Sport MotoGP ore 11.45: Mondiali di Basket, Spagna-Lettonia su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 12.45: Sorteggio Europa League su Sky Sport 24

su Sky Sport 24 ore 13.30: GP Italia , Prove Libere 1 su Sky Sport F1, Sky Sport Summer

, su Sky Sport F1, Sky Sport Summer ore 13.30: Jumping European Championship , 3a giornata su Sky Sport Action

, 3a giornata su Sky Sport Action ore 13.30: Golf, European Masters Crans Montana , 2° giornata su Sky Sport Golf

, 2° giornata su Sky Sport Golf ore 14.10: Mondiali di Basket, Slovenia-Australia su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 14.30: Sorteggio Conference League su Sky Sport 24

su Sky Sport 24 ore 14.55: GP Catalunya , Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP

, su Sky Sport MotoGP ore 17.00: GP Italia , Prove Libere 2 su Sky Sport F1

, su Sky Sport F1 ore 17.00: CEV EuroVolley femminile, Turchia-Italia su Sky Sport Arena e Summer

su Sky Sport Arena e Summer ore 19.30: Calciomercato l’Originale su Sky Sport 24

su Sky Sport 24 ore 19.45: Catania-Crotone su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 20.30: CEV EuroVolley femminile, Serbia-Olanda su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 20.30: Borussia D.-Heidenheim su Sky Sport 257

su Sky Sport 257 ore 21.00: Luton Town-West Ham su Sky Sport Action

su Sky Sport Action ore 21.00: Nantes-Marsiglia su Sky Sport 258

su Sky Sport 258 ore 21.15: CEV EuroVolley maschile 2023, Serbia-Italia su Sky Sport Summer

su Sky Sport Summer ore 22.45: Calciomercato l’Originale post partita Roma-Milan su Sky Sport 24

Sabato 2 settembre

ore 10.05: GP Catalunya , Prove Libere 3 su Sky Sport MotoGP

, su Sky Sport MotoGP ore 10.45: GP Catalunya , Qualifiche su Sky Sport MotoGP

, su Sky Sport MotoGP ore 12.30: GP Italia , Prove Libere 3 su Sky Sport F1, Sky Sport Summer

, su Sky Sport F1, Sky Sport Summer ore 12.30: Golf, European Masters Crans Montana , 3° giornata su Sky Sport Golf

, 3° giornata su Sky Sport Golf ore 13.00: Diamond League , Xiamen (Cina) su Sky Sport Arena

, (Cina) su Sky Sport Arena ore 13.30: Sheffield United-Everton su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 14.55: GP Catalunya , Sprint su Sky Sport MotoGP

, su Sky Sport MotoGP ore 16.00: Manchester City-Fulham su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 16.00: Chelsea-Nottingham Forrest su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 16.00: GP Italia , Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Summer

, su Sky Sport F1, Sky Sport Summer ore 17.00: EuroVolley maschile, Olanda-Repubblica Ceca su Sky Sport Action

su Sky Sport Action ore 18.30: Brighton-Newcastle su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 18.30: Bologna-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 18.30: Diretta Gol Serie B su Sky Sport Summer

su Sky Sport Summer ore 18.30: Borussia M.-Bayern M. su Sky Sport 257 e Sky Sport 4K

su Sky Sport 257 e Sky Sport 4K ore 20.45: Atalanta-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K ore 20.45: Pescara-Juventus Next Gen su Sky Sport Summer, Sky Sport 252

su Sky Sport Summer, Sky Sport 252 ore 21.00: Monaco-Lens su Sky Sport Action

Domenica 3 settembre

ore 10.00: Mondiale di basket, Italia-Porto Rico su Sky Sport Summer

su Sky Sport Summer ore 12.00: Jumping European Championship 2023 , Finale su Sky Sport Action

, Finale su Sky Sport Action ore 12.30: Golf, European Masters Crans Montana , 4° giornata su Sky Sport Golf

, 4° giornata su Sky Sport Golf ore 13.00: Tolosa-Clermont su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 13.00: World Padel Tour, Finland, Finale Femminile su Sky Sport Tennis

Finland, su Sky Sport Tennis ore 14.00: GP Catalunya , Gara su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Summer

, su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Summer ore 14.00: GT World Challenge , Hockenheim Race 2 su Sky Sport Action

, Hockenheim su Sky Sport Action ore 14.05: Jumping European Championship 2023 , Finale su Sky Sport 251

, Finale su Sky Sport 251 ore 15.00: Liverpool-Aston Villa su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 15.00: GP Italia , Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Summer

, su Sky Sport F1, Sky Sport Summer ore 15.00: World Padel Tour, Finland, Finale Maschile su Sky Sport Tennis

ore 15.30: Eintracht-Colonia su Sky Sport Action

ore 16.00: EuroVolley femminile , Finale 3°/4° posto su Sky Sport Arena

, su Sky Sport Arena ore 16.00: Race Anatomy MotoGP su Sky Sport MotoGP

su Sky Sport MotoGP ore 17.30: Arsenal-Manchester United su Sky Sport Summer e Sky Sport 4K

su Sky Sport Summer e Sky Sport 4K ore 17.30: Union B.-Lipsia su Sky Sport 255

su Sky Sport 255 ore 18.30: Diretta Gol Serie B su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 18.30: Cremonese-Sampdoria su Sky Sport 252

su Sky Sport 252 ore 18.30: Spezia-Como su Sky Sport 253

su Sky Sport 253 ore 18.30: Ternana-Bari su Sky Sport 254

su Sky Sport 254 ore 19.00: Race Anatomy F1 Ep.14 su Sky Sport F1

Ep.14 su Sky Sport F1 ore 19.30: EuroVolley femminile Finale 1°/2° posto su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 20:45: Empoli-Juventus su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K ore 20.45: Cittadella-Venezia su Sky Sport Action, Sky Sport 258

su Sky Sport Action, Sky Sport 258 ore 20.45: Taranto-Foggia su Sky Sport 252

su Sky Sport 252 ore 20.45: Lione-Paris S.G. su Sky Sport 259

su Sky Sport 259 ore 21.20: Indycar , Portland su Sky Sport F1

, su Sky Sport F1 ore 22.00: MLB, Cleveland-Tampa Bay commento italiano su Sky Sport Arena

commento italiano su Sky Sport Arena ore 02.00: Wrestling, All Out 2023 in pay per view su Sky Sport 256

Lunedì 4 settembre