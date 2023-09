Sky Sport Motori Weekend | F1 Italia Monza (anche live TV8), MotoGP Catalogna, IndyCar Portland

F1 GP ITALIA MONZA - Una delle settimane più attese per gli appassionati di motori arriva su Sky e in streaming su NOW.Da giovedì 31 a domenica 3 settembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con l’attesissimo Gran Premio d’Italia di Formula 1 live dall’Autodromo Nazionale di Monza,che ospita l’ultima tappa europea del mondiale. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla gara, con contenuti speciali e interviste esclusive lungo tutto il weekend di gara realizzate dalla squadra di Sky Sport F1, e uno stand nella Fan Zone dell’autodromo per sostenere Sky Zero, la campagna con cui l’azienda promuove la riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.

GLI APPUNTAMENTI IN PISTA – Venerdì giornata dedicata alle prove libere, con la F1 che scende in pista a partire dalle 13.30 per la prima sessione e alle 17 per il secondo turno. Sabato è tempo di qualifiche, con la caccia alla pole che scatta alle 16. Domenica, semaforo verde alle 15 live su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 con le telecronache di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche dalla Sky Sport Tech Room con Matteo Bobbi, mentre a Federica Masolinè affidata la conduzione degli approfondimenti di pre e post gara in compagnia di Davide Valsecchi. Aggiornamenti continui grazie al canale all news Sky Sport 24 che seguirà l’avvicinamento ad uno degli eventi più attesi della stagione F1. Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok).

SKY PER L’AMBIENTE – In occasione del FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA, Sky promuove la sua campagna Sky Zero, incoraggiando i tifosi a ridurre l'impatto ambientale quando si recano alla gara. Sky è stata la prima media company carbon neutral nel 2006, e nel febbraio 2020, si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030. Durante il FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA, la campagna Sky Zero sensibilizzerà i tifosi e i clienti sull'impatto che la crisi climatica sta avendo sullo sport e incoraggerà i tifosi a utilizzare, dove possibile, trasporti a basse emissioni di carbonio. I tifosi possono raggiungere l'autodromo in modo ecosostenibile arrivando a piedi, in bicicletta, via ride sharing o utilizzando i mezzi pubblici, dove possibile. All’interno della Fan Zone dell’Autodromo Nazionale di Monza, Sky sarà presente con un proprio stand. Qui i tifosi potranno scoprire come la Formula 1 e Sky stanno lavorando per offrire gare più sostenibili, dalla produzione gestita da remoto allo sviluppo di carburanti sostenibili. Inoltre, chiunque visiterà lo stand potrà partecipare alla Walk of Fame di Sky, un’esperienza che permetterà, grazie a un green screen, di camminare virtualmente sulla griglia di partenza come un vero pilota di Formula 1. Tutti coloro che parteciperanno alla Walk of Fame avranno l'opportunità di vincere 2 biglietti per la tribuna e una Pit Lane Walk per la domenica.

MOTOGP CATALOGNA - In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la MotoGP e tanti altri appuntamenti in programma, dalla NTT IndyCar Series al WRC. Undicesimo appuntamento con la MotoGP, in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna. Semaforo verde domenica alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto diGuido Meda e Mauro Sanchini, e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Le qualifiche delle tre classi e la sprint race della MotoGP, il sabato, saranno live anche su TV8. Vera Spadiniconduce gli approfondimenti di pre e post gara. Dalle 9.40 il warm up della MotoGP. Poi le altre gare: alle 11 la Moto3 e alle 12.15 la Moto2. Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 2 settembre, alle 14.55, da non perdere la Sprint Race. Sabato al Montmeló in pista anche la Moto E, con Race 1 e Race 2 rispettivamente alle 12.05 (diretta)e 16.15 (in differita).

LE ALTRE GARE - Dopo la pausa estiva torna anche il GTWC che, dopo la gara al Nurburgring dello scorso luglio torna in Germania, ad Hockenheim, per il settimo weekend di gara della stagione. Sabato in pista per Gara 1 alle 14 su Sky Sport Action e in streaming su NOW, mentre Gara 2 si disputerà domenica alle 14.30 sugli stessi canali. Appuntamento anche con la NTT IndyCar Series che domenica 3 settembre alle 21.20 scenderà in pista peril Grand Prix of Portland. Dalle due alle quattro ruote, sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport.

FORMULA 1: IL GP D’ITALIA IN DIRETTA ESCLUSIVA

SU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING NOW

VENERDI 1 SETTEMBRE

Ore 9.35: F3 – prove libere

Ore 11: F2 - prove libere 1

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F3 - qualifiche

Ore 15.55: F2 - qualifiche

Ore 16.45 Paddock Live

Ore 17: F1 - prove libere 1

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Porsche SuperCup – prove libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: Conferenza stampa – team principal (differita)

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 9.35: F3 – Sprint Race

Ore 11: Porsche SuperCup – qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.50: F2 - Feature Race

Ore 11.50: Porsche Super Cup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 gara (in diretta anche su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

MOTOGP: IL GP DI CATALOGNA

LIVE SU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

VENERDI 1 SETTEMBRE

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP (live anche su TV8)

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3 (live anche su TV8)

Ore 13.40: qualifiche Moto2 (live anche su TV8)

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP (live anche su TV8)

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2 (differita)

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (differita su TV8 alle 21.35)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

NTT INDYCAR SERIES:

GRAND PRIX OF PORTLAND LIVE SU SKY SPORT ACTION E IN STREAMING SU NOW

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 21.20: Grand Prix of Portland

GTWC: ROUND 7 HOCKENHEIM

LIVE SU SKY SPORT ACTION E IN STREAMING SU NOW

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 14: Race 1

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 14.30: Race 2

IL WEEKEND DEI MOTORI SU TV8 (canale 8 DTT, Sky can. 125)

SABATO 2 SETTEMBRE



ore 10:45 Motociclismo MotoGP GP Catalunya (Qualifiche) DIRETTA

ore 11:45 Rubrica Paddock Live - GP Catalunya DIRETTA

ore 12:00 Informazione TV8 Sport DIRETTA

ore 12:30 Rubrica Paddock Live - GP Catalunya DIRETTA

ore 12:45 Motociclismo Moto3 GP Catalunya (Qualifiche) DIRETTA

ore 13:45 Motociclismo Moto2 GP Catalunya (Qualifiche) DIRETTA

ore 14:30 Rubrica Paddock Live Sprint GP Catalunya DIRETTA

ore 15:00 Motociclismo MotoGP GP Catalunya (Sprint) DIRETTA

ore 15:45 Rubrica Paddock Live GP Italia (Qualifiche) DIRETTA

ore 16:00 Automobilismo F1 GP Italia (Qualifiche) DIRETTA

ore 17:15 Rubrica Paddock Live GP Italia (Qualifiche) DIRETTA

DOMENICA 3 SETTEMBRE