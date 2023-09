F1GP Singapore 2023 su Sky Sport, 1,2 Milioni di Spettatori e PostGara più seguito dal 2021

Carlos Sainz Jr ha dominato il Gran Premio di Singapore, vincendo dopo aver ottenuto la pole position e guidato in modo impeccabile. Questa è stata la sua seconda vittoria in carriera e la seconda con la Ferrari. Ha interrotto una serie di 26 gare senza vittorie per il team Ferrari, durata 434 giorni. L'ultimo trionfo in rosso era stato di Charles Leclerc in Austria nel 2022. Sainz ha ricevuto le congratulazioni dal presidente John Elkann.

Lando Norris è arrivato secondo con la McLaren, seguito da Lewis Hamilton della Mercedes, che ha approfittato dell'incidente di George Russell. Leclerc è stato quarto con l'altra Ferrari. Max Verstappen ha chiuso quinto, anche se è stato il suo peggior piazzamento stagionale.

Sainz ha elogiato il team Ferrari per il loro sforzo nel tornare alla vittoria. La gara è stata una partita a scacchi tra Sainz e i suoi avversari, con una tattica astuta da parte del pilota spagnolo che ha aiutato Norris a difendere il secondo posto dalle Mercedes. Russell ha commesso un errore, dando a Sainz la vittoria. Norris ha riconosciuto l'assistenza di Sainz nella sua gara.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

Il Gran Premio di Singapore, trasmesso in diretta ieri dalle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè, Roberto Chinchero, Mara Sangiorgio, e Matteo Bobbi, ha ottenuto un ottimo risultato di 1 milione 244 mila spettatori medi e 2 milioni 167 mila spettatori unici, con uno share del 10,5%. Il pre gara è stato altamente seguito, registrando una media di 217 mila spettatori medi e 337 mila spettatori per l’ultima mezz’ora.

Grazie alla vittoria di Carlos Sainz, il post gara condotto da Federica Masolin, Davide Valsecchi, e Ivan Capelli è stato il più seguito dal 2021, con una media di ben 803 mila spettatori. Anche i programmi correlati come Debriefing hanno ottenuto grandi ascolti, con una media di 225 mila spettatori medi, mentre Race Anatomy è stato seguito da 149 mila spettatori.

La gara, trasmessa in differita alle 18 su TV8, ha attirato 1 milione 592 mila spettatori medi, con uno share del 13,5% e 3 milioni 556 mila spettatori unici.

La partenza del GP di GP Singapore 2023 (immagine da Sky Sport F1)