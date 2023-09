Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da sabato 30 settembre, a lunedì 2 ottobre, appuntamento con la settima giornata della stagione 2023/2024.

Si parte con Salernitana-Inter, dalle 20.45 di sabato 30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, alle 12.30, Bologna-Empoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Lunedì sarà la volta di Fiorentina-Cagliari, alle 20.45, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT – Appuntamento sabato con “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Gianluca Di Marzio. La domenica Giorgia Cenni guida la “Casa dello Sport day”, per approfondire i temi delle partite della domenica insieme a Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Nando Orsi in collegamento da Bologna. La domenica sera appuntamento con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis.

Allo spazio notizie ci sarà Federica Frola. Lunedì arriva la“Casa dello Sport night”, con Mario Giunta che introdurrà i temi del posticipocon alcuni dei telecronisti della squadra di Sky Sport tra i quali Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Andrea Marinozzi e Federico Zancan, che passano dalla cabina di commento allo studio. Negli studi pre e post partita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

SABATO 30 SETTEMBRE 2023

Lecce vs Napoli ore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Milan vs Lazio ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Sky Calcio L'Originale dalle 20 e dalle 22:40

In studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Gianluca Di Marzio

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Salernitana vs Inter ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno e Andrea Paventi

Campani ancora senza vittorie. In vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti di A all'Arechi. Inter reduce dal ko col Sassuolo, ma resta in vetta con il Milan.

DOMENICA 1 OTTOBRE 2023

La Casa dello Sport Day dalle 12 e dalle 14:30

In studio: Giorgia Cenni, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Nando Orsi in collegamento da Bologna

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Bologna vs Empoli ore 12:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Marina Presello

Emiliani con 4 punti nelle ultime due in casa. Empoli reduce dal primo successo, 1-0 sulla Salernitana. Una vittoria a testa nelle ultime 4 sfide di A a Bologna.

Udinese vs Genoa ore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Atalanta vs Juventus ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Roma vs Frosinone ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Sky Calcio Club dalle 22:40

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi

Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.

LUNEDI 2 OTTOBRE 2023

Torino vs Hellas Verona ore 18:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Sassuolo vs Monza ore 18:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 2 (215)

La Casa dello Sport Night dalle 20 e dalle 22:40

In studio: Mario Giunta, Massimo Marianella, Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi in collegamento da Firenze

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Fiorentina vs Cagliari ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Francesco Cosatti e Vanessa Leonardi

Viola imbattuti al Franchi in A da febbraio, 6 vittorie e 4 pari. A Firenze hanno perso solo 5 volte nei 41 precedenti di A. Cagliari ancora senza vittorie.

TUTTA 7a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

