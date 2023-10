Centenario Juventus-Agnelli, la festa bianconera in diretta Sky, Cielo e streaming NOW

Lo storico legame che unisce la Juventus e la famiglia Agnelli iniziava cento anni fa, il 24 luglio del 1923. Per celebrare questo secolo di storia martedì 10 ottobre il PalaAlpitour di Torino ospiterà “Together, a Black & White show”, evento che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, e in streaming su NOW. L’evento sarà disponibile anche in diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre, Sky canale 156 e Tivùsat canale 19) e riproposta in seconda serata in replica anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, Sky canale 125 e Tivùsat canale 8)

Si inizierà alle 20.30 con la cerimonia di apertura, seguita dallo Juventus Family Match e dalla presentazione delle numerosissime Legends bianconere che saranno poi protagoniste in campo di una spettacolare sfida di calcio a sette (da Alessandro Del Piero a Michel Platini, da Zinedine Zidane ad Antonio Conte. E ancora Ciro Ferrara, Claudio Marchisio, Paolo Montero, Andrea Barzagli, Angelo Peruzzi, Paulo Sousa, Moreno Torricelli, Fabrizio Ravanelli, Mario Mandzukic, Alessandro Matri, Simone Pepe, Angelo Di Livio, Nicola Amoruso, Mark Iuliano, Michelangelo Rampulla, Marco Storari.

Nello studio di Sky Sport al PalaAlpitour di Torino, insieme a Federica Masolin, ci saranno il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e Giancarlo Marocchi (319 presenze, 25 gol e 6 trofei con la Juventus tra il 1988 e il 1996). Il racconto della serata e della partita Legends sarà affidato alla voce di Federico Zancan. Gli inviati Gianluca Di Marzio, Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo racconteranno insieme a numerosi ospiti una lunga serata di passione, emozioni e ricordi rigorosamente in bianco e nero.

“Together, a Black & White show” sarà anche nel segno della solidarietà. Un evento attraverso cui Juventus continuerà la propria collaborazione con Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro.

Martedì 10 ottobre dalle 20.30

Inizio evento (apertura cancelli ore 18.30)

Cerimonia d'apertura

Juventus Family match

Legends presentation

Juventus Legends White vs Juventus Legends Black (1° tempo)

Half-time Show

Juventus Legends White vs. Juventus Legends Black (2° tempo)

Cerimonia di chiusura

