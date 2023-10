Qualificazioni Euro 2024 - Diretta Sky e NOW 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Il calcio non si ferma mai. Per tutti gli appassionati su Sky e in streaming su NOW tutti i migliori incontri della fase a gironi (tra marzo e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (European Qualifiers UEFA EURO 2024) e la serie di amichevoli internazionali in preparazione a UEFA EURO 2024 (in programma tra marzo e giugno 2024), eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri che saranno comunque disponibili in differita integrale a partire da mezzanotte, su Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

EUROPEAN QUALIFIERS GERMANY 2024 DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI SKY SPORT / NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

DOMENICA 15 OTTOBRE 2023

Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Andrea Marinozzi e Gianfranco Teotino

Georgia vs Cipro [Gr. A] ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Elia Faggion

Gruppo A con Scozia (prima), Spagna e Norvegia. Georgia quarta a quota 4 punti. Ha vinto 2-1 all'andata. Cipro ancora a 0 punti.

Svizzera vs Bielorussia [Gr. I] ore 18:00

IN CHIARO SU CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Arena 204

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Calogero Destro

Gruppo I con Romania, Israele, Kosovo e Andorra. Svizzera ancora imbattuta a quota 14. Ha vinto 5-0 all'andata. Bielorussia con un solo successo, 2 pari e 4 ko.

Repubblica Ceca vs Isole Faroe [Gr. E] ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Voria

Gruppo E con Albania, Polonia e Moldova. Cechi con una sola sconfitta, 2 vittorie e 2 pari. Hanno vinto 3-0 all'andata. Isole Faroe ultime con un solo punto.

Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Galles vs Croazia [Gr. D]: Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano Norvegia vs Spagna [Gr. A]: Antonio Nucera

Antonio Nucera Polonia vs Moldavia [Gr. E]: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni Romania vs Andorra [Gr. I]: Peppe Di Giovanni

Peppe Di Giovanni Turchia vs Lettonia [Gr. D]: Federico Botti

Norvegia vs Spagna [Gr. X] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno 201

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Gruppo A con Scozia (prima), Georgia e Cipro. Spagna a quota 12 punti e una gara in meno. Ha vinto 3-0 all'andata. Norvegia a quota 10 punti.

LUNEDI 16 OTTOBRE 2023

Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Marco Nosotti, Massimo Marianella

Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Belgio vs Svezia [Gr. F]: Federico Zancan

Federico Zancan Bosnia Erzegovina vs Portogallo [Gr. J]: Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano Gibilterra vs Repubblica d’Irlanda [Gr. B]: Dario Massara

Dario Massara Grecia vs Olanda [Gr. B]: Andrea Marinozzi

Andrea Marinozzi Islanda vs Liechtenstein [Gr. J]: Davide Polizzi

Davide Polizzi Lussemburgo vs Slovacchia [Gr. J]: Luca Mastrorilli

Belgio vs Svezia [Gr. F] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno 201

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Gruppo F con Austria, Azerbaijan ed Estonia. Belgio ancora imbattuto con 5 vittorie e un pareggio. Ha vinto 3-0 all'andata. Svezia con 2 vittorie e 3 ko.

MARTEDI 17 OTTOBRE 2023

Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi, Fabio Caressa

Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Irlanda del Nord vs Slovenia [Gr. H]: Davide Polizzi

Davide Polizzi Lituania vs Ungheria [Gr. G]: Daniele Barone

Daniele Barone Malta vs Ucraina [Gr. C] : Paolo Ciarravano

: Paolo Ciarravano San Marino vs Danimarca [Gr. H] : Alessandro Sugoni

: Alessandro Sugoni Serbia vs Montenegro [Gr. G]: Antonio Nucera

Francia vs Scozia [Amicevole] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile

Malta vs Ucraina [Gr. C] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Inghilterra vs ITALIA [Gr. C] ore 20:45

Satellite e Fibra: differita integrale a mezzanotte su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: differita integrale a mezzanotte su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)