Scopri la nuova stagione NBA | Partite Live, Analisi e tanto altro su Sky e streaming NOW

La nuova stagione NBA è ormai alle porte ed è pronta a dare spettacolo sui parquet americani. Anche quest’anno il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA(ch 209), il canale dedicato, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.

Su Sky e NOW almeno 7 incontri live a settimana (in italiano o in lingua originale), per un totale di oltre 300 sfide a stagione, incluse 39 partitein prime time con commento in italiano, in particolare delle serate di sabato e domenica, in occasione degli NBA Saturdays e NBA Sundays.

Senza dimenticare l’appuntamento settimanale con la rubrica “NBA Action”, oltre a diversi appuntamenti speciali, in particolare “Basket Room” e “Inside the NBA”.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sitoskysport.it/nba, da otto anni ormai il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA.

NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw@SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti.

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobreil via alla stagione regolare (fino al 14 aprile 2023), cui faranno seguito i Play-In e i Play-Offs, anche con le Conference Finals e le Finals per l’anello. Tutto questo senza dimenticare i tradizionali appuntamenti con il Christmas Day del 25 dicembre e il Martin Luther King Day, previsto per il 15 gennaio, oltre all’All Star Weekend, che si terrà dal 16 al 18 febbraio del prossimo anno a Indianapolis e che si chiuderà con l’attesa partita delle stelle, l’All Star Game.

Inoltre, la National Basketball Association introduce una novità, che renderà ancor più emozionante questa stagione, l’In-Season Tournament: laNBA Cup, un nuovo format, con partite in programma nel corso della Regular Season e che saranno valide anche per il campionato, ad eccezione della finale che assegnerà il trofeo. Il via il 3 novembre, con chiusura tra il 7 e il 9 dicembre a Las Vegas, con la Final Four.

Due gli italiani presenti in NBA, Simone Fontecchio (Utah Jazz) e Danilo Gallinari (Washinton Wizards).

La “squadra NBA” di Sky sarà formata daFlavio Tranquillo, Alessandro Mamoli, Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua e Dario Vismara, che cureranno le telecronache, da Davide Pessina, Matteo Soragna e Tommaso Marino, che si occuperanno del commento.

Si parte, dunque,nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre con due partite live su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Alle ore 1.00 i detentori del titolo dei Denver Nuggets ospiteranno i Los Angeles Lakers. Match con il commento live in italiano di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Si gioca alla Ball Arena di Denver, con cerimonia di consegna dell’anello ai campioni 2022/2023.

A seguire, alle 4.30, sugli stessi canali, sarà la volta della sfida tra Golden State Warriors e Phoenix Suns.

La programmazione NBA (Regular Season) dal 24 al 27 ottobre live su Sky e in streaming su NOW

Notte martedì 24-mercoledì 25 ottobre

Ore 01.00 Denver Nuggets-Los Angeles Lakers

Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita mercoledì ore 9, ore 14 e ore 19.30 Sky Sport NBA)





Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna (differita mercoledì ore 9, ore 14 e ore 19.30 Sky Sport NBA) Ore 04.00 Golden State Warriors-Phoenix Suns

Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live originale

(differita mercoledì ore 11, ore 17 e ore 22.30 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Notte mercoledì 25-giovedì 26 ottobre

Ore 01.30 Miami Heat-Detroit Pistons

Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita giovedì ore 9 e ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)





Sky Sport NBA e NOW commento live originale (differita giovedì ore 9 e ore 17 Sky Sport NBA; commento originale) Ore 03.30 San Antonio Spurs-Dallas Mavericks

Sky Sport Uno e NOW

(differita giovedì ore 11; ore 14 e ore 22 Sky Sport NBA; commento Dario Vismara e Matteo Soragna)





Sky Sport Uno e NOW (differita giovedì ore 11; ore 14 e ore 22 Sky Sport NBA; commento Dario Vismara e Matteo Soragna) Ore 04.30 Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers

Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita giovedì ore 19 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte giovedì 26-venerdì 27 ottobre

Ore 04.00 Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers

Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

commento live originale

(differita venerdì ore 11; ore 14; ore 19 e ore 22 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino)

Notte venerdì 27-sabato 28 ottobre

Ore 01.00 Memphis Grizzlies-Denver Nuggets

Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita sabato ore 19; Sky Sport NBA; commento originale)





Sky Sport NBA e NOW commento live originale (differita sabato ore 19; Sky Sport NBA; commento originale) Ore 04.00 Portland Trail Blazers-Orlando Magic

Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita sabato ore 13 e ore 22 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte sabato 28-domenica 29 ottobre

Ore 1 New Orleans Pelicans-New York Knicks

Sky Sport NBA e NOW

commento live Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

(differita domenica ore 11 e ore 14 Sky Sport NBA)

Domenica 29 ottobre

Ore 20.30 Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets

Sky Sport NBA e NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì 30 ottobre ore 10; ore 14 e ore 20.15 Sky Sport NBA)

Notte domenica 29-lunedì 30 ottobre

Ore 0.30 Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers Sky Sport NBA e NOW

commento live originale

(differita lunedì ore 8; ore 12 e ore 18 Sky Sport NBA; commento originale)

