NBA 360, una notte epica di basket su Sky Sport NBA e streaming NOW

L’esperimento dura già da qualche stagione ed è stato apprezzatissimo non più tardi dello scorso aprile per l’ultimo giorno della regular season. Ora siamo alla quarta notte di stagione regolare dell’annata 2023-24, ma le 11 partite di stanotte rappresentano un’opportunità troppo ghiotta per fare nottata e godersele tutte in contemporanea. Dall’1.00 alle 4.00 di questa notte infatti su Sky Sport NBA (canale 209 e in streaming su NOW) trovate "NBA 360", la versione cestistica di diretta gol con commento originale in inglese.

Sette campi collegati sulla costa Est con alcune sfide assolutamente imperdibili, dalla prima trasferta dei campioni in carica dei Denver Nuggets impegnati a Memphis (ore 1.00) alla riedizione della finale della Eastern Conference tra Boston e Miami (ore 1.30); dalla sfida tra due squadre intriganti come Cleveland e Oklahoma City (ore 1.30) alla seconda gara in carriera di Victor Wembanyama contro i giovanissimi Houston Rockets nel derby texano (ore 2.00). E non finisce qui, con altri tre campi a cui collegarsi per non perdersi niente della nottata NBA e la sfida tra gli Orlando Magic e i Portland Trail Blazers a partire dalle 4.00 sempre su Sky Sport NBA con commento originale. Una nottata per veri "NBA addicted": ecco il programma completo.

NBA 360: le sette gare di diretta basket

MEMPHIS GRIZZLIES-DENVER NUGGETS ore 1.00

ore 1.00 CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS ore 1.00

ore 1.00 CLEVELAND CAVALIERS-OKLAHOMA CITY THUNDER ore 1.30

ore 1.30 BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT ore 1.30

ore 1.30 ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS ore 1.30

ore 1.30 SAN ANTONIO SPURS-HOUSTON ROCKETS ore 2.00

ore 2.00 CHICAGO BULLS-TORONTO RAPTORS ore 2.00

Anche quest’anno il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA(ch 209), il canale dedicato, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.

Su Sky e NOW almeno 7 incontri live a settimana (in italiano o in lingua originale), per un totale di oltre 300 sfide a stagione, incluse 39 partitein prime time con commento in italiano, in particolare delle serate di sabato e domenica, in occasione degli NBA Saturdays e NBA Sundays.

Senza dimenticare l’appuntamento settimanale con la rubrica “NBA Action”, oltre a diversi appuntamenti speciali, in particolare “Basket Room” e “Inside the NBA”.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sitoskysport.it/nba, da otto anni ormai il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA. NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw@SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti.

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre il via alla stagione regolare (fino al 14 aprile 2023), cui faranno seguito i Play-In e i Play-Offs, anche con le Conference Finals e le Finals per l’anello. Tutto questo senza dimenticare i tradizionali appuntamenti con il Christmas Day del 25 dicembre e il Martin Luther King Day, previsto per il 15 gennaio, oltre all’All Star Weekend, che si terrà dal 16 al 18 febbraio del prossimo anno a Indianapolis e che si chiuderà con l’attesa partita delle stelle, l’All Star Game.

Inoltre, la National Basketball Association introduce una novità, che renderà ancor più emozionante questa stagione, l’In-Season Tournament: la NBA Cup, un nuovo format, con partite in programma nel corso della Regular Season e che saranno valide anche per il campionato, ad eccezione della finale che assegnerà il trofeo. Il via il 3 novembre, con chiusura tra il 7 e il 9 dicembre a Las Vegas, con la Final Four.

Due gli italiani presenti in NBA, Simone Fontecchio (Utah Jazz) e Danilo Gallinari (Washinton Wizards).

La “squadra NBA” di Sky sarà formata daFlavio Tranquillo, Alessandro Mamoli, Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua e Dario Vismara, che cureranno le telecronache, da Davide Pessina, Matteo Soragna e Tommaso Marino, che si occuperanno del commento.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di NBA!