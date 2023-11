Sky Sport Motori Weekend | F1 Brasile e WEC 8 Ore Bahrain (in live streaming su NOW)

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Da giovedì 2 a domenica 5 novembre appuntamento con F1 in Brasile e FIA WEC in Bahrain.

Si parte con il Gran Premio del Brasile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 16.30. Qualifiche in programma venerdì alle 19, qualifiche shootout sabato alle 15, mentre la gara sprint scatterà alle . Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 18, con le telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené e Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolinpadrona di casa per gli approfondimenti di pre e post gara, in compagnia di Davide Valsecchi.

Finale di stagione per il mondiale endurance che tornerà in pista per la 8 Ore del Bahrain. Semaforo verde sul circuito internazionale di Sakhir sabato 4 novembre alle 12 su Sky Sport Max e in streaming su Sky.

INTERLAGOS, CON SGUARDO SUL 2024 - La F1 è in Brasile per il 20esimo GP della stagione: Si corre a Interlagos, un pezzo di storia del Circus, e anche se i titoli sono già stati assegnati, lo spettacolo è assicurato. Così come sicuramente i team saranno attenti a raccogliere dati utili per la prossima stagoone. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla pista, anche con l'aiuto dei dati forniti da Brembo.

DOVE SI TROVA? - Interlagos -"tra i due laghi" la traduzione dal portoghese - si trova alla periferia di San Paolo. Negli anni Ottanta la gara si è svolta a Jacarepaguà (Rio de Janeiro), per poi tornare qui.

COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DEL GP:

Località : San Paolo del Brasile

: San Paolo del Brasile Inaugurazione : 1940

: 1940 Curve : 15

: 15 Lunghezza : 4.309 m

: 4.309 m Ultimo vincitore : Lewis Hamilton (2021)

: Lewis Hamilton (2021) La gara non è stata disputata nel 2020

COSA NE PENSANO I PILOTI? - La pista di San Paolo è una delle più apprezzate dai piloti. È la 21^ prova di un Mondiale che ha emesso i duoi verdetti ma ha ancora tanto da raccontare. Allora scendiamo in pista per scoprire come i campioni della F1 devono affrontare questo tracciato.

Curva 1 - Si frena a 40 mt, si arriva a 331 km/h e si percorre a 126km/h di velocità minima; si frena per 2.6 sec applicando 125 kg sul pedale del freno. 4.5 G di decelerazione. Si percorre in 3^ marcia.

- Si frena a 40 mt, si arriva a 331 km/h e si percorre a 126km/h di velocità minima; si frena per 2.6 sec applicando 125 kg sul pedale del freno. 4.5 G di decelerazione. Si percorre in 3^ marcia. Curva 4 - Si frena a 90 mt, si arriva a 333 km/h e la si percorre a 175 km/h; si frena per 1.91 secondi. Si percorre in 4^ marcia.

- Si frena a 90 mt, si arriva a 333 km/h e la si percorre a 175 km/h; si frena per 1.91 secondi. Si percorre in 4^ marcia. Curve 6-7 - Si percorrono in 6^ marcia a circa 225km/h ( curva 6) e circa 237 km/h ( la 7); 4.2 G di accelerazione laterale.

- Si percorrono in 6^ marcia a circa 225km/h ( curva 6) e circa 237 km/h ( la 7); 4.2 G di accelerazione laterale. Curva 12 - Si frena a 70 mt, si percorre in 4^ marcia a 138 km/h. Trazione in uscita.

LE FRENATE SECONDO BREMBO - È un tracciato molto "guidato" con curvoni veloci che determinano frenate poco impegnative. Tra le 7 staccate del circuito, solo un paio presentano particolari difficoltà per l'impianto frenante che ha modo di raffreddarsi adeguatamente nonostante l'azione sul pedale del freno impegni i piloti in circa il 20% del tempo..





Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW per guardare F1®, MotoGP™

UEFA Champions League, Serie A e molto altro ancora.



Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

FORMULA 1: IL GP DEL BRASILE

IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING NOW

VENERDI 3 NOVEMBRE

Ore 15.15: Paddock Live DIRETTA

Ore 15.30: F1 - prove libere 1 DIRETTA

Ore 16.30: Paddock Live DIRETTA

Ore 18.30: Paddock Live DIRETTA

Ore 19: F1 - Qualifiche DIRETTA

Ore 20.15: Paddock Live DIRETTA

Ore 20.45: Paddock Live Show DIRETTA

Ore 21.15: Conferenza stampa – team principal

SABATO 4 NOVEMBRE

Ore 14.45: Paddock Live DIRETTA

Ore 15: F1 - Qualifiche Shootout DIRETTA

Ore 16: Paddock Live DIRETTA

Ore 18.45: Warm Up DIRETTA

Ore 19: Paddock Live DIRETTA

Ore 19.30: F1 - Sprint DIRETTA

Ore 20.15: Paddock Live DIRETTA

Ore 20.45: Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 5 NOVEMBRE

Ore 16.30: Paddock Live DIRETTA

Ore 18: F1 gara DIRETTA

Ore 20: Paddock Live DIRETTA

Ore 20.30: Debriefing DIRETTA

Ore 23: Race Anatomy DIRETTA

FIA WEC: 8 ORE DEL BAHRAIN

LIVE SU SKY SPORT MAX E IN STREAMING SU NOW

DOMENICA 5 NOVEMBRE

Ore 12: 8 Ore del Bahrain DIRETTA

IL WEEKEND DEI MOTORI SU TV8 (canale 8 DTT, Sky can. 125, Tivusat can. 19)

VENERDI 3 NOVEMBRE



ore 21:30 Automobilismo F1 GP San Paolo (Qualifiche) Differita

SABATO 4 NOVEMBRE



ore 19:15 Rubrica Paddock Live GP San Paolo (Qualifiche Shootout) Differita

ore 19:30 Automobilismo F1 GP San Paolo (Qualifiche Shootout) Differita

ore 20:30 Rubrica Paddock Live GP San Paolo (Qualifiche Shootout) Differita

ore 21:00 Rubrica Paddock Live GP San Paolo (Sprint) Differita

ore 21:30 Automobilismo F1 GP San Paolo (Sprint) Differita

ore 22:15 Rubrica Paddock Live GP San Paolo (Sprint) Differita

DOMENICA 5 NOVEMBRE



ore 19:30 Informazione TV8 Sport DIRETTA

ore 20:00 Rubrica Paddock Live GP San Paolo (Pre Gara) Differita

ore 21:30 Automobilismo F1 GP San Paolo (Gara) Differita

ore 23:30 Rubrica Paddock Live GP Stati Uniti (Post Gara) Differita





