Qualificazioni Euro 2024 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Il calcio non si ferma mai. Per tutti gli appassionati su Sky e in streaming su NOW tutti i migliori incontri della fase a gironi (tra marzo e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (European Qualifiers UEFA EURO 2024) e la serie di amichevoli internazionali in preparazione a UEFA EURO 2024 (in programma tra marzo e giugno 2024), eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri che saranno comunque disponibili in differita integrale a partire da mezzanotte, su Sky Sport.



Da mercoledì 15 a martedì 21 novembre riparte la caccia a Germania 2024, con le migliori partite del turno di qualificazione da vivere anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Spazio anche a tre incontri amichevoli: si parte con Belgio-Serbia, mercoledì 15 novembre, alle 20.45 (Sky Sport 254 e in streaming su NOW); sabato 18 alle 20.45 è il turno di Germania-Turchia, con i tedeschi che, alla stessa ora, torneranno in campo anche martedì 21 contro l’Austria. Spazio all’approfondimento per tutta la settimana, con Sara Benci e Leo Di Bello alla conduzione degli studi del pre e del postpartita con il loro top team di ospiti.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di Euro 2024, 20 dei quali in esclusiva live su Sky. Il format sarà uguale ad Euro 2020 e la Germania sarà il Paese ospitante. Finale in programma all'Olympiastadion di Berlino, dove l'Italia diventò campione del mondo nel 2006.

EUROPEAN QUALIFIERS GERMANY 2024 DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI SKY SPORT / NOW

Mercoledi 15 Novembre 2023 su Sky, due emozionanti partite di calcio cattureranno l'attenzione degli appassionati. Alle 20:45, sarà trasmesso in esclusiva il confronto tra Israele e Svizzera nel Gruppo I, in un recupero della 7a giornata. La diretta su Sky Sport Calcio 202 sarà disponibile , mentre lo streaming sarà accessibile su NOW e Sky Go. Riccardo Gentile offrirà il suo esperto commento. Nel Gruppo I, che comprende Romania, Kosovo, Bielorussia e Andorra, la Svizzera cercherà di consolidare la sua posizione con un vantaggio di 3-0 all'andata e 4 pareggi nelle sfide precedenti (amichevoli escluse). Successivamente, alle 20:45, sarà la volta dell'amichevole tra Belgio e Serbia, trasmessa in esclusiva su Sky Sport 251 , e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà curata da Antonio Nucera. Questa sarà la prima amichevole tra le due squadre, con il Belgio che vanta 3 vittorie nei 4 precedenti incontri, disputati nelle qualificazioni Mondiali e Europei.

Giovedi 16 Novembre 2023, la giornata sarà intensa con le qualificazioni europee. Alle 18:00, Diretta Gol European Qualifiers su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Saranno previsti collegamenti alternati con diverse partite, tra cui Azerbaijan vs Svezia (Gr. F), Cipro vs Spagna (Gr. A), Estonia vs Austria (Gr. F), Georgia vs Scozia (Gr. A) e Bulgaria vs Ungheria (Gr. G), con commenti di Elia Faggion, Giovanni Poggi, Matteo Marceddu, Filippo Benincampi e Daniele Barone.

Dalle 20:00 alle 22:45, uno studio dedicato alle qualificazioni sarà trasmesso su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 24, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. In studio, i commentatori Sara Benci, Luca Marchetti e Stefano De Grandis presenteranno le partite di qualificazione agli Europei del 2024, con immagini e interviste ai protagonisti. Sempre giovedì, alle 20:45, Diretta Gol European Qualifiers proseguirà su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Saranno presenti collegamenti alternati con partite come Liechtenstein vs Portogallo (Gr. J), Lussemburgo vs Bosnia Erzegovina (Gr. J), Montenegro vs Lituania (Gr. G) e Slovacchia vs Islanda (Gr. J), con i commentatori Giovanni Poggi, Matteo Marceddu, Filippo Benincampi ed Elia Faggion. Infine, Liechtenstein vs Portogallo (Gr. J) alle 20:45 potrà essere seguito in diretta esclusiva su Sky Sport 252 , e in streaming su NOW e Sky Go. Antonio Nucera curerà la telecronaca. Nel Gruppo J, con Slovacchia, Lussemburgo, Islanda e Bosnia, il Liechtenstein cercherà di ottenere i primi punti.

Venerdi 17 Novembre 2023, alle 20:00 inizia uno studio dedicato alle qualificazioni sugli stessi canali di Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, con la partecipazione di Sara Benci, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Andrea Marinozzi. Sarà un'occasione per la presentazione dei match di qualificazione agli Europei del 2024, con immagini e interviste ai protagonisti. Sempre venerdì, alle 20:45, Diretta Gol European Qualifiers riprende su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Le partite in programma includeranno Danimarca vs Slovenia (Gr. H), Inghilterra vs Malta (Gr. C) e Polonia vs Repubblica Ceca (Gr. E), con i commentatori Alessandro Sugoni, Riccardo Gentile e Dario Massara. In particolare, Inghilterra vs Malta (Gruppo C) alle 20:45 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 251 , e in streaming su NOW e Sky Go. Federico Zancan sarà il telecronista. Nel Gruppo C, con Ucraina, Italia e Macedonia, l'Inghilterra, attualmente prima e ancora imbattuta con 5 vittorie e un pareggio, cercherà di consolidare la sua posizione dopo la vittoria per 4-0 all'andata. Malta è attualmente a 0 punti. ITALIA vs Macedonia del Nord (Gr. C) alle 20:45 sarà trasmessa in differita integrale a mezzanotte su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Andrea Marinozzi sarà il telecronista, affiancato dal commento di Beppe Bergomi. Nel Gruppo C, con Inghilterra (prima) e Ucraina (seconda) e Malta, l'Italia è a -3 dall'Ucraina, -6 dall'Inghilterra e +3 sulla Macedonia, dopo il pareggio 1-1 all'andata.

Sabato 18 Novembre 2023, il sabato sarà caratterizzato da ulteriori sfide emozionanti. Alle 15:00, Armenia vs Galles (Gr. D) potrà essere seguito in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Giovanni Poggi sarà il telecronista. Nel Gruppo D, con Turchia (prima), Croazia e Lettonia, l'Armenia cercherà di guadagnare punti, trovandosi attualmente al quarto posto a -3 dalla Croazia e dal Galles, entrambi a -6 dalla capolista. L'Armenia ha vinto 4-2 all'andata. Alle 18:00, Lettonia vs Croazia (Gr. D) sarà trasmessa in chiaro su Cielo TV (canale 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19), oltre che in esclusiva su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Dario Massara curerà la telecronaca. Nel Gruppo D, con Turchia (prima), Galles e Armenia, la Lettonia, attualmente con 3 punti, affronterà la Croazia a quota 10 e -6 dalla capolista. I croati hanno vinto 5-0 all'andata. Bielorussia vs Andorra (Gr. I) alle 18:00 potrà essere seguito in diretta esclusiva su Sky Sport 255 , e in streaming su NOW e Sky Go. Cristiano Tognoli sarà il telecronista.

Dalle 20:00 alle 22:45, lo studio dedicato alle qualificazioni continuerà su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 24, con la partecipazione di Sara Benci, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino. Sarà l'occasione per presentare i match di qualificazione agli Europei del 2024, con immagini e interviste ai protagonisti. Infine, alle 20:45, Diretta Gol European Qualifiers riprenderà su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Le partite in programma includeranno Francia vs Gibilterra (Gr. B), Israele vs Romania (Gr. I), Olanda vs Repubblica d'Irlanda (Gr. B) e Svizzera vs Kosovo (Gr. I), con i commentatori Dario Massara, Andrea Marinozzi, Antonio Nucera e Calogero Destro. Francia vs Gibilterra (Gr. B) alle 20:45 potrà essere seguito in diretta esclusiva su Sky Sport Max 205 , e in streaming su NOW e Sky Go. Federico Zancan sarà il telecronista. Nel Gruppo B, con Olanda, Grecia e Repubblica d'Irlanda, la Francia è attualmente in testa con 6 vittorie e un solo gol subito. Hanno vinto 3-0 all'andata. Gibilterra è ancora a 0 punti. Infine, Germania vs Turchia (Amichevole) alle 20:45 potrà essere seguito in diretta esclusiva su Sky Sport 251 , e in streaming su NOW e Sky Go. Riccardo Gentile sarà il telecronista.

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023



Israele vs Svizzera [Gr. I - Recupero 7a Giornata] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile

Gruppo I con Romania (prima), Kosovo, Bielorussia e Andorra. Nei 5 precedenti (amichevoli escluse), una vittoria elvetica (3-0 all'andata) e 4 pareggi.



Belgio vs Serbia [Amichevole] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Prima amichevole fra le due formazioni. Nei 4 precedenti, fra qualificazioni Mondiali e qualificazioni Europei, 3 vittorie Belgio e un successo Serbia.



GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023



Diretta Gol European Qualifiers ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 19a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Azerbaijan vs Svezia [Gr. F]: Elia Faggion

Elia Faggion Cipro vs Spagna [Gr. A]: Giovanni Poggi

Giovanni Poggi Estonia vs Austria [Gr. F]: Matteo Marceddu

Matteo Marceddu Georgia vs Scozia [Gr. A]: Filippo Benincampi

Filippo Benincampi Bulgaria vs Ungheria [Gr. G]: Daniele Barone

Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci, Luca Marchetti e Stefano De Grandis

La presentazione dei match di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania, le immagini e le interviste ai protagonisti, con il commento dei talent di Sky Sport.



Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 19a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Liechtenstein vs Portogallo [Gr. J]: Giovanni Poggi

Giovanni Poggi Lussemburgo vs Bosnia Erzegovina [Gr. J]: Matteo Marceddu

Matteo Marceddu Montenegro vs Lituania [Gr. G]: Filippo Benincampi

Filippo Benincampi Slovacchia vs Islanda [Gr. J]: Elia Faggion

Liechtenstein vs Portogallo [Gr. J] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Gruppo J con Slovacchia, Lussemburgo, Islanda e Bosnia. Liechtenstein ancora a 0 punti. Portogallo primo a punteggio pieno. Ha vinto 4-0 all'andata.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2023



Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Andrea Marinozzi

La presentazione dei match di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania, le immagini e le interviste ai protagonisti, con il commento dei talent di Sky Sport.



Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 19a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Danimarca vs Slovenia [Gr. H]: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni Inghilterra vs Malta [Gr. C]: Riccardo Gentile

Riccardo Gentile Polonia vs Repubblica Ceca [Gr. E]: Dario Massara

Inghilterra vs Malta [Gruppo C] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Gruppo C con Ucraina, Italia e Macedonia. Inghilterra prima, ancora imbattuta con 5 vittorie e un pari. Ha vinto 4-0 all'andata. Malta ancora a 0 punti.

ITALIA vs Macedonia del Nord [Gr. C] ore 20:45

Satellite e Fibra: differita integrale a mezzanotte su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: differita integrale a mezzanotte su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Beppe Bergomi

Gruppo C con Inghilterra (prima) e Ucraina (seconda) e Malta. Italia a -3 dall'Ucraina, -6 dall'Inghilterra e +3 sulla Macedonia. 1-1 all'andata.



SABATO 18 NOVEMBRE 2023

Armenia vs Galles [Gr. D] ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Poggi

Gruppo D con Turchia (prima), Croazia e Lettonia. Armenia quarta, a -3 da Croazia e Galles entrambe a -6 dalla capolista. Armeni vittoriosi 4-2 all'andata.



Lettonia vs Croazia [Gr. D] ore 18:00

IN CHIARO SU CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Gruppo D con Turchia (prima), Galles e Armenia. Lettonia con 3 punti, Croazia a quota 10, -6 dalla capolista. Croati vittoriosi 5-0 all'andata.

Bielorussia vs Andorra [Gr. I] ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Cristiano Tognoli

Studio UEFA European Qualifiers ore 20:00 - 22:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 24 (200)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino

La presentazione dei match di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania, le immagini e le interviste ai protagonisti, con il commento dei talent di Sky Sport.



Diretta Gol European Qualifiers ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 19a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Francia vs Gilbilerra [Gr. B]: Dario Massara

Dario Massara Israele vs Romania [Gr. I]: Andrea Marinozzi

Andrea Marinozzi Olanda vs Repubblica d’Irlanda [Gr. B]: Antonio Nucera

Antonio Nucera Svizzera vs Kosovo [Gr. I]: Calogero Destro

Francia vs Gibilterra [Gr. B] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max (205)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Gruppo B con Olanda, Grecia e Repubblica d'Irlanda. Francesi primi, 6 vittorie e un solo gol subito. Hanno vinto 3-0 all'andata. Gibilterra ancora a 0 punti.

Germania vs Turchia [Amichevole] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile

