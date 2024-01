I Delitti del BarLume: La Girata, su Sky e NOW esplosione di Mistero e Comicità! 🍸🔍

A Pineta le peripezie non finiscono mai, con il BarLume insidiato dalle imposte del sindaco, il concerto dell’estate in arrivo e un nuovo, intricato caso da risolvere. LA GIRATA, seconda storia dell’undicesima stagione de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW da venerdì 19 gennaio.

Nel nuovo film, diretto da Milena Cocozza, tutta Pineta è scossa da un’ondata di multe inaspettate richiesta dal sindaco Pasquali (Corrado Guzzanti), in cerca di un modo per rimediare ai suoi stessi errori e salvare il concerto dell’estate. Con il BarLume sotto scacco in piena stagione e il divieto di mettere tavolini fuori, Tizi (Enrica Guidi) e Beppe (Stefano Fresi) cercano una soluzione per pagare le folli imposte richieste dal comune. Mentre Massimo (Filippo Timi), partecipando a una caccia al cinghiale, si ritrova coinvolto ancora una volta in un curioso e complicato caso di omicidio insieme al Commissario Fusco (Lucia Mascino).

I film sono diretti da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – e Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Confermatissimo il cast, con tutti i personaggi che hanno reso celebre il “BarLume” protagonisti anche delle 3 nuove storie: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e il compianto Marcello Marziali (Gino) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). Il cantautore Motta e il volto comico Marco Messeri guest star straordinarie di questa storia con i loro esilaranti camei

SINOSSI - Quando, durante una battuta di caccia tra amici ci scappa il morto, tutti pensano a un incidente. Ma la Fusco inizia a indagare insieme a Massimo, che ha abbandonato il BarLume, vessato dalle multe di Pasquali per finanziare il concerto dell’estate, per ritirarsi tra le capre con Carmine. E proprio qui Viviani troverà il bandolo della matassa, mentre al bar i bimbi e Beppe ingaggiano battaglia contro Pasquali e le sue assurde contravvenzioni.

I DELITTI DEL BARLUME - “La Girata” | DA VENERDI 19 GENNAIO SU SKY CINEMA E IN STREAMING SU NOW

