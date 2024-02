Sky Sport: la Stagione 2024 del Motorsport tra F1, MotoGP e non solo

Un lungo viaggio intorno al mondo, senza lasciare mai La Casa dello Sport. Su Sky e in streaming su NOW sta per iniziare la Grande Stagione dei Motori, che per i prossimi 9 mesi accompagnerà gli appassionati e i tifosi sui circuiti più belli, dalle piste che hanno fatto la storia del motorsport a quelle ultramoderne dell'ultima generazione, per godersi le emozionanti sfide a due e quattro ruote. Ancora più da vicino, nel vivo dell'evento, senza sosta: in arrivo più di 1.300 ore di programmazione in diretta, circa 400 di queste dedicate a studi e rubriche, con oltre 200 gare in 42 weekend a tutta velocità. Formula 1, MotoGP, Superbike con anche il FIM Women's Motorcycle World Championship, NTT Indycar Series, World Rally Championship, Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo Europa e tanti altri campionati, tutti da vivere live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su NOW.

Sarà una stagione di evoluzioni continue per raccontare gare appassionanti, storie di scuderie e grandi protagonisti, con tanto backstage. A partire dalla Formula 1, al via in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 2 marzo, live dal Bahrain: Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria - giovane pilota che vanta già alle sue spalle una carriera significativa, dai kart alle monoposto, dalle GT all'esperienza da unica italiana al mondo selezionata per le WSeries - saranno i nuovi conduttori dal paddock e in studio nei pre e post gara, per introdurre gli appassionati ai temi caldi del weekend, incontrando piloti, team manager, ospiti e personaggi chiave del Circus. E ancora, Sky aprirà le porte del suo rinnovato Remote Garage, lo studio virtuale che, dopo il debutto di un anno fa, tornerà con una versione aggiornata e avanzatissima. Tecnologia sempre al top anche grazie a Sky Sport Plus, che consentirà di accedere a nuove funzionalità per la visione dei GP di F1, dall'on board del pilota preferito all'opzione che consentirà di vivere pienamente la sfida per la leadership.

Per la MotoGP, tutta in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, al via il prossimo 9 marzo con la prima Sprint Race in Qatar, l'esperienza di visione godrà di una prospettiva ancora più coinvolgente. In ogni weekend di gara, infatti, lo studio si aprirà al paddock per raccogliere voci, immagini inedite ed esclusive, per scoprire l'anima del Motomondiale. La cabina di commento Sky diventerà un hub aperto in spazi specifici e dedicati del venerdì e del sabato mattina per ospitare il Punto di Vista di piloti, ingegneri, tecnici, giornalisti ed esperti che arricchiranno le telecronache con passione, originalità e competenza. La cura del racconto sarà una costante delle nuove produzioni originali Sky Sport dedicate alla MotoGP: nel corso della stagione, le telecamere di Sky Sport entreranno nelle sedi e nei centri di sviluppo dei team e delle case costruttrici del Motomondiale per raccontare come si costruiscono vittorie e trionfi e come si gestiscono le ripartenze dopo le sconfitte. Inoltre, le telecamere seguiranno metro dopo metro il telecronista da corsa Mattia Pasini durante i weekend che lo vedranno impegnato come pilota in pista, per entrare ancora di più nel vivo della routine ai box. Il nuovo Racebook FPV è una rubrica nella quale uomini e situazioni del paddock vengono raccontate utilizzando la telecamera in soggettiva. Alle funzioni dello Sky Sport Tech di Mauro Sanchini si aggiunge l'Overlap, per sovrapporre e comparare azioni e traiettorie in pista di piloti diversi. E ancora, Vera Spadini incontrerà ogni settimana il popolo del paddock nel nuovo appuntamento Storia Vera, per entrare dietro le quinte e conoscere personaggi e curiosità. Come ogni anno grande attenzione sarà poi dedicata all'aspetto musicale: grazie alla nuova rubrica Music & Bikes sarà infatti possibile proporre da casa brani inediti che faranno da colonna sonora alle clip originali in onda nei weekend di gara.

TUTTI I MOTORI DI SKY - La Grande Stagione dei Motori di Sky è già iniziata e durerà 9 mesi per una super copertura di oltre 20 campionati. La prima data da segnare è quella del 2 marzo, quando eccezionalmente di sabato su Sky Sport F1 si accenderà Il Mondiale di Formula 1 in Bahrain, primo dei 24 appuntamenti in calendario, tutti in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Su TV8 saranno visibili live i due GP italiani a Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato a Shanghai, Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo del Brasile e in Qatar. Il resto del Mondiale sarà visibile in chiaro, sempre su TV8, in differita. A Sakhir è in programma anche la prima delle 14 tappe di Formula 2 (live in chiaro anche su Cielo) e delle 10 gare di Formula 3, che vivrà il gran finale a Monza. Per l'altro top event del motorsport bisognerà attendere solo una settimana: al via il 9 marzo con la prima Sprint Race in Qatar la stagione di MotoGP, tutta in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con 21 Gran Premi in programma e tutte le tappe di Moto2 e Moto3 in diretta su Sky Sport MotoGP. 6 gare - Stati Uniti, Francia, Italia, Olanda, Misano e India - tutte le Sprint Race e le sessioni del sabato saranno live anche in chiaro su TV8, che trasmetterà in differita le restanti tappe del Motomondiale. Attesissima l'edizione 2024 della Superbike (tutte le 12 tappe live in chiaro anche su TV8), che ha preso il via lo scorso weekend in Australia e che quest'anno prevede anche la copertura del FIM Women's Motorcycle World Championship al via il 16 giugno a Misano. E poi il World Rally Championship, che ha già vissuto i primi due appuntamenti dei 13 totali. Il 9 marzo inizierà poi la stagione della F1 Academy dall'Arabia Saudita e il 10 marzo debutto per l'Indycar a St. Petersburg, mentre il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe avrà 6 tappe con partenza il 5 maggio al Mugello prima di chiudersi con le Finali Mondiali a Imola dal 16 al 20 ottobre. E ancora, il Lamborghini Super Trofeo Europa scatterà il 19 aprile a Imola e si snoderà su 6 round. Sempre a Imola, il 19 maggio, scatterà la Porsche SuperCup. Sei i weekend tutti da vivere sulle due ruote per il Dunlop CIV - Campionato Italiano Velocità, che scatterà a Misano il 6 aprile per chiudersi a fine settembre a Imola. Saranno infine 8 gli appuntamenti con la MotoE live sul canale 208 di Sky, al via il 23 marzo in Portogallo e con le restanti tappe in Francia, Catalogna, Italia, Olanda, Germania, Austria e la gara di San Marino Riviera Rimini.

TANTE NOVITÀ PER LA FORMULA 1 SU SKY - Le emozioni del campionato su quattro ruote più amato e seguito al mondo saranno tutte su Sky Sport F1, canale 207, anche in streaming su NOW, oltre che in 4K. La stagione 2024 sarà la più ricca di sempre: piloti e team si apprestano ad affrontare un giro del mondo in 24 circuiti di 5 continenti, dall'Asia al Nord America, dall'Europa al Sud America fino all'Oceania. Si parte dal Bahrain il 2 marzo, si passa due volte per l'Italia (Imola 19 maggio, Monza 1° settembre), si torna in Cina dopo 5 anni e si arriva ad Abu Dhabi l'8 dicembre. In totale 30 avvincenti sfide, 24 gare più 6 Sprint Race. Il punto di partenza di questa esperienza globale sarà il Remote Garage di Sky Sport F1, uno studio televisivo più evoluto che mai. La sensazione sarà quella di essere a bordo pista grazie a uno spazio senza confini, pronto a prendere vita attraverso immagini, dati e grafiche in tempo reale. Oltre alla cronaca e all'analisi, spazio all'approfondimento degli incontri speciali con piloti e team principal che, durante il weekend, apriranno a Sky le porte del motorhome per raccontarsi in esclusiva. L'esperienza di visione dei weekend di Formula 1 sarà ancora più completa grazie a Sky Sport Plus, accessibile sul canale 207 attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi a Internet. Disponibili le opzioni Race Control (per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito), Battle Channel (per seguire da vicino la battaglia per la leadership), Highlights in tempo reale, l'On board Sky (il punto di vista del pilota), il Race Split (4 schermate in una: schermata principale, On Board Sky, tempi e Race Tracker), i risultati e le classifiche.

LA SQUADRA - La voce inconfondibile di Carlo Vanzini sarà la colonna sonora dei GP su Sky Sport F1: racconterà ogni sorpasso, ogni staccata, ogni colpo di scena. Al suo fianco Marc Genè, anche per gli aggiornamenti live dal box Ferrari e da bordo pista, e Roberto Chinchero, per le analisi delle strategie di piloti e squadre. A condurre i pre e i post gara ci sarà una coppia tutta nuova con Davide Camicioli che, durante gli appuntamenti di PaddockLive, Warm Up e Debriefing, sarà affiancato dalla novità Vicky Piria e da Ivan Capelli, presenza fissa per tutto il Mondiale. Previste anche quest'anno le incursioni del campione del mondo Nico Rosberg. Mara Sangiorgio sarà in pit lane per intercettare i protagonisti prima, durante e dopo le gare, con le interviste, le notizie ma anche tutto il mondo che ruota intorno alla F1, mentre Matteo Bobbi, con la sua Sky Sport Tech Room, avrà il compito - grazie a un software innovativo - di scoprire, raccogliere e spiegare ogni dettaglio attraverso le immagini e l'utilizzo della tecnologia digitale.

E non è finita: Federica Masolin, che ha lasciato la conduzione perché impegnata nel calcio con la Champions League e gli Europei, sarà ancora parte del racconto della Formula 1, con incursioni in alcuni momenti speciali della stagione, interviste e backstage del Circus.

Le telecronache di Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup saranno curate da Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Cronaca e analisi insieme a Fabio Tavelli e ai suoi ospiti, tra i quali l'immancabile Leo Turrini, che al termine di ogni gara commenteranno i GP in RaceAnatomyF1. Durante la settimana, tra un Gran Premio e l'altro, su Sky Sport F1 spazio agli appuntamenti dedicati all'attualità dal Circus: ogni lunedì Star Words, con i commenti e le analisi a caldo dei protagonisti in pista; per avvicinarsi al weekend Aspettando il GP per rivivere le emozioni delle gare del passato; dal passato al futuro con Chasing The Dream, uno spazio tutto dedicato alla Formula 2, per conoscere meglio i giovani piloti che sognano in grande. Tutto con il coordinamento editoriale di Andrea Sillitti.

SEMPRE PIÙ DENTRO LA MOTOGP - Nel 2024 la MotoGP lascerà senza fiato. Una full immersion lunga 9 mesi per 21 weekend, 42 sfide - tra le gare tradizionali e le Sprint Race - da vivere senza sosta a partire dal 9 marzo in Qatar. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 - anche in streaming su NOW - che resterà sempre acceso su top class, Moto2 e Moto3 per raccontare una stagione attesissima.

Mai come quest'anno, la MotoGP non avrà segreti. Con Sky sarà possibile entrare nelle stanze dove si pensano, si mettono a fuoco e si sviluppano le idee vincenti del Motomondiale. Si potranno così vivere ancora di più il paddock, i box e la pit lane, con tutta l'adrenalina del circuito, in ogni istante del weekend di gara. Lo spazio esterno sarà il grande protagonista del pre e del post gara e dialogherà in stretto contatto con lo Sky Truck, l'unico studio mobile con vista sul circuito.

Le storie, le idee e i protagonisti del motorsport su due ruote saranno al centro di una innovativa serie di produzioni originali con l'inconfondibile "tocco Sky", nel linguaggio, nelle immagini e nei suoni come, in particolare Clinica Mobile, la medicina dell'anima, che farà scoprire la storia, i segreti e i retroscena del dottor Costa, che ha rivoluzionato gli standard di sicurezza del Motomondiale. Gli appuntamenti del fine settimana detteranno i tempi dell'avvicinamento alla gara: il giovedì arriva RacebookFPV (First Person View) tutto nuovo e con una telecamera gimbal stabilizzata e controllata dagli inviati, che racconterà da una prospettiva direttissima persone, storie e situazioni del mondo delle corse. Con Vera Spadini il nuovo appuntamento Storia Vera, con l'obiettivo di conoscere in modo approfondito i personaggi delle moto. Tra le altre novità, Overlap per sovrapporre e comparare azioni e traiettorie. E ancora, la nuova rubrica Music & Bike, con la possibilità di proporre da casa brani inediti che faranno da colonna sonora alle clip originali in onda nei weekend di gara. Poi i tradizionali appuntamenti con Taient Time del venerdì e sabato, con Fabio Quartararo, fino a Grid, a pochi minuti dalla luce verde del semaforo. Subito dopo la bandiera a scacchi e gli inni nazionali, torna anche Zona Rossa con Vera Spadini, per le analisi e le interviste ai protagonisti. Prima dell'inizio del Mondiale, gli appassionati potranno rivivere in MotoGP Unseen, una esclusiva serie firmata Dorna, le emozioni della stagione 2023. Spazio anche alle monografie dedicate ai campioni del mondo di ieri e di oggi: da Bagnaia 1 come me, una confessione a 360° del detentore del titolo iridato di MotoGP, a One, nettamente del pilota, in cui il campione 2023 di Superbike Alvaro Bautista si racconta come mai prima d'ora, fino a Marquez, ricomincio da me, per scoprire il passaggio in Ducati dell'otto volte campione del mondo. Fuori pista, ecco Dakar 2024, oltre il limite, curata da Sandro Donato Grosso, sull'ultima edizione della mitica gara nel deserto saudita.

LA SQUADRA - Al microfono, per raccontare le sfide della MotoGP ci sarà Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile della redazione motori, insieme a Mauro Sanchini. A loro anche il compito di commentare i contributi di Sky Sport Bike e Sky Sport Tech, per analizzare nel dettaglio moto e stili di guida, ulteriormente implementati e rinnovati con una funzione in più: TV Coach, che perfeziona la possibilità di sovrapporre le immagini per leggere differenze di traiettorie, punti di staccata e di accelerazione. Per Moto2 e Moto3 le telecronache saranno di Rosario Triolo e Mattia Pasini. Gli studi prima e dopo la gara di Paddock Live Show saranno condotti da Vera Spadini, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni saranno gli inviati ai box per cogliere ogni notizia e ogni impressione dei protagonisti. Immancabile Race Anatomy MotoGP, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti. Durante la settimana, tra un Gran Premio e l'altro, tornano anche Social Media Rider, il format curato da Rosario Triolo che con ironia racconta la vita social di piloti e addetti ai lavori del Motomondiale, e Wheets, condotto da Guido Meda e dedicato alle prove su strada e su pista di auto e moto di produzione e da corsa. E poi anche: Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP e Paddock Pass. Tutto con il coordinamento editoriale di Massimo Battiston.

EUROSPORT - L'evento più importante del motorsport di Warner Bros. Discovery è la 24 Ore di Le Mans in diretta integrale su Eurosport dalla partenza di sabato 15 alla bandiera a scacchi di domenica 16 giugno, dal tramonto all'alba sul Circuit de la Sarthe fra on board camera e uno storico team di telecronisti capitanato da Nicola Villani. La 24h Le Mans fa parte del Mondiale Endurance WEC scattato il 24 febbraio con il Prologo di Losail, farà tappa il 21 aprile in Italia per la 6 Ore di Imola e da quest'anno avrà un protagonista in più: Valentino Rossi, in gara con la BMW numero 46 nella categoria LMGT3. Warner Bros. Discovery trasmette su Eurosport dallo scorso gennaio il Mondiale di Formula E con il primo E-Prix di Misano in calendario sabato 13 aprile ed è ente promotore del WTCR FIA World Touring Car Cup, che inaugura il suo campionato a Vallelunga dal 19 al 21 aprile. Per le due ruote e da lunga tradizione, Eurosport trasmetterà il Mondiale motocross classi MXGP e MX2, al via il 10 marzo in Patagonia. Warner Bros. Discovery Sports ha inoltre unificato lo Speedway in un campionato SGP di 11 round con prima derapata il 27 aprile a Gorican, in Croazia.

SKY SPORT 24 - Nel telegiornale di Sky Sport i motori hanno sempre un ruolo da protagonisti, con breaking news, aggiornamenti, interviste ed approfondimenti esclusivi. In particolare, in questa stagione, ecco gli appuntamenti principali:

Reparto Corse , in onda il lunedì e il martedì nelle settimane dei GP e condotto da Marta Abiye con Paolo Beltramo per la MotoGP e Davide Camicioli con Matteo Bobbi per la Formula 1 ;

, in onda il lunedì e il martedì nelle settimane dei GP e condotto da con per la e con per la ; Pit Walk per la F1, con Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero, e Racebook con Vera Spadini e tutta la squadra degli inviati per la MotoGP: in onda ogni giovedì nelle settimane dei GP, con tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le interviste dal circuito alla vigilia delle prove libere.

La passione per i motori targati Sky ha nel sito Skysport.it e nella App Sky Sport due punti di riferimento sempre più ricchi e aggiornati in tempo reale, con sezioni online dove trovare statistiche, analisi, interviste esclusive e highlights degli episodi più importanti del weekend di gara. Durante le gare, sul sito e sull'App Sky Sport, si può vivere la corsa dal liveblog, con la cronaca multimediale, compresa la schermata con il live timing ufficiale. La nuova stagione di Skysport.it riparte da dati digital da record, con 180 milioni di pagine viste complessive tra F1 e MotoGP nel 2023, un picco di 5 milioni di visite per la Formula 1 a marzo e di 4 milioni a novembre per la MotoGP. In forte crescita le performance di MotoGP, con 7,5 milioni di utenti unici (+20%), 73 milioni di pageviews (+53%), e 15 milioni di video views (+78%). Gli account social ufficiali di @SkySportF1 e @SkySportMotoGP (Ig, Fb, X, YouTube e TikTok) continuano a rappresentare il punto di riferimento social dei motori in Italia grazie a una copertura live su un'audience giovane (in particolare sulla GenZ) e ancora in forte crescita. Nel 2023 i profili social di F1 e MotoGP hanno totalizzato 147 milioni di interazioni, un dato in crescita del 30% rispetto al 2022, 610 milioni sono state invece le video views, con una crescita record del 69% anno su anno. Numeri che contribuiscono a mantenere le properties social Sky dedicate ai motori ai primi posti in Italia. Il profilo TikTok di Sky Sport ha già raggiunto 1 milione di followers e continua a crescere, con 12 milioni di interazioni e 309 milioni di video views realizzate sui contenuti motori. Anche i canali YouTube di motori sono ormai un punto di riferimento per l'ecosistema social di Sky Sport, con 108 milioni di video views complessive nel 2023 tra F1 e MotoGP. Inoltre, con 4,1 milioni di interazioni, il GP di Singapore 2023 è stato l'evento live di F1 più commentato sui social della scorsa stagione (Social Tv Audience); la F1 inoltre è stato il secondo evento televisivo più commentato sui social, con un dato complessivo di 100 milioni di interazioni live (Fonte Talkwalker).

SKY MEDIA - Sarà Sky Media a raccogliere la pubblicità di Gran Premi e studi di Formula 1, MotoGP, Superbike della stagione 2024 per tutte le piattaforme Sky: Pay (Sky Sport), FTA (TV8), per i canali Digital e su Sky Go; oltre che di World Rally Championship per le piattaforme Pay (Sky Sport), per i canali Digital e su Sky Go. Anche questa stagione in pista con Sky scenderanno RTL 102.5, radio partner per Sky Sport F1, e Radio Deejay, radio partner di Sky Sport MotoGP.

