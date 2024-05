Sky Sport Motori Weekend | F1 Miami, GTWC Brands Hatch, Ferrari Challenge Mugello

In arrivo su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la Formula 1.

APPUNTAMENTI – Dopo la parentesi asiatica, il circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami da giovedì 2 a domenica 5 maggio su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì è tempo di conferenza stampa piloti, in programma alle 19.30. Venerdì si scende in pista per le prime prove libere, con il circuito cittadino costruito intorno all’Hard Rock Stadium che ospiterà anche il secondo appuntamento stagionale di F1 Academy. Alle 22.30 è già tempo di qualifiche per la seconda Sprint dell’anno, che scatterà sabato alle 18. Sabato sera, alle 20, la prima gara del weekend della F1 Academy, mentre alle 22, F1 di nuovo in pista per le qualifiche della gara. Domenica sera si parte alle 19 con Gara 2 di F1 Academy, mentre alle 22 sarà semaforo verde per la F1.

La telecronaca di uno degli appuntamenti più glamour dell’anno sarà affidata, come di consueto, a Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Nel weekend di motori in pista anche il Fanatec GTWC a Brands Hatch. Domenica, alle 12 Gara 1, alle 17 Gara 2 (Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Al Mugello, invece, torna il Ferrari Challenge. Sabato Gara 1: alle 14 Coppa Shell, alle 15.10 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli AM, alle 16.20 Coppa Shell AM. Stessi orari per Gara 2 di domenica (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e in streaming su NOW).



F1: IL GP DI MIAMI IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

GIOVEDI 2 MAGGIO

Ore 19.30: conferenza stampa piloti

Ore 22: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 3 MAGGIO

Ore 15.55: F1 Academy – prove libere 1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 - prove libere 1

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: F1 Academy – prove libere 2

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: F1 – qualifiche Sprint

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Ore 24.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 4 MAGGIO



Ore 16.20: F1 Academy – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18: F1 - Sprint

Ore 19: Paddock Live

Ore 20: F1 Academy – Gara 1

Ore 21.15: Warm Up

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: F1 - qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 19: F1 Academy – Gara 2

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22: F1 - gara

Ore 24: Paddock Live

Ore 24.30: Debriefing

Ore 1.30: Race Anatomy

FANATEC GTWC: BRANDS HATCH

LIVE SU SKY SPORT ARENA E IN STREAMING SU NOW



DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 12: gara 1

Ore 17: gara 2

FERRARI CHALLENGE: MUGELLO

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

SABATO 4 MAGGIO



Ore 13.45: pre gara

Ore 14.55: Coppa Shell – gara 1

Ore 15.10: Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli AM – gara 1 (Sky Sport Arena)

Ore 16.20: Coppa Shell AM – gara 1 (Sky Sport Arena)

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 13.45: pre gara

Ore 14.55: Coppa Shell – gara 2

Ore 15.10: Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli AM – gara 2

Ore 16.20: Coppa Shell AM – gara 2



I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 4 maggio, l'azione inizia alle 14:10 con un'edizione speciale di "Tv8 Sport", seguita da un'intensa serie di appuntamenti dedicati alla Formula 1. Alle 14:15 avremo "Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint", seguito alle 14:45 dalle qualifiche sprint del GP di Miami 2024. Le emozioni continuano con "Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint" alle 15:55, e poi alle 16:15 con la diretta di "Motori F1 Paddock Live Pre Sprint". Alle 16:55, non perderti IN DIRETTA la sprint race del GP di Miami 2024, seguita alle 19:00 dal post-sprint live.

La giornata prosegue con altri momenti interessanti, inclusa un'analisi approfondita della Scuderia Ferrari con "DiscoveRED - Scuderia Ferrari Charles Leclerc" alle 22:10, seguita dal "F1 Warm Up" alle 22:45. Il giorno si conclude con le qualifiche del GP di Miami 2024 alle 23:25 e il relativo post-qualifiche.

Domenica 5 maggio, l'attesa per il Gran Premio di Miami raggiunge il suo apice con "Aspettando il GP Miami" alle 21:45, seguito dal "F1 Paddock Live Pre Gara" alle 22:00. Alle 23:30, preparati per la gara principale del GP di Miami 2024, con il podio previsto per l'01:15. Dopo la corsa, avremo ulteriori commenti e analisi nel "F1 Paddock Live Post Gara" alle 01:30, seguito da un dettagliato "Debriefing" alle 02:00 e infine da "Race Anatomy F1 Ep.6 Gp Miami" alle 02:30. Sia che tu sia appassionato di MotoGP che di Formula 1, questo fine settimana promette di soddisfare tutte le tue aspettative con un'azione senza sosta e momenti indimenticabili in pista.

SABATO 4 MAGGIO



ore 14:10 Informazione Tv8 Sport

ore 14:15 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint

ore 14:45 Motori Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Miami Qualifiche Sprint 03/05/2024

ore 15:55 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint

ore 16:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 16:55 Motori Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Miami Sprint 04/05/2024 DIRETTA

ore 19:00 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

[...]

ore 22:10 Motori DiscoveRED - Scuderia Ferrari Charles Leclerc

ore 22:45 Motori F1 Warm Up

ore 23:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 23:25 Motori Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Miami Qualifiche 04/05/2024

ore 00:50 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 5 MAGGIO

ore 21:45 Motori Aspettando il GP Miam

ore 22:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 23:30 Motori Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Miami Gara 05/05/2024

ore 01:15 Motori F1 Podio 2024

ore 01:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara

ore 02:00 Motori F1 Debriefing

ore 02:30 Motori Motori Race Anatomy F1 Motori Race Anatomy F1 2024 Ep.6 Gp Miami 05/05/2024

