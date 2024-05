La Chimera: Il Nuovo Film di Alice Rohrwacher in Prima TV su Sky Cinema e NOW

Arriva in prima TV su Sky l’ultimo film di Alice Rohrwacher presentato in concorso alla 76ª edizione del Festival di Cannes LA CHIMERA, in onda domenica 12 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Ambientato negli anni 80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", LA CHIMERA, scritto e diretto da Alice Rohrwacher, racconta di un giovane archeologo inglese, interpretato da Josh O'Connor, coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

SINOSSI - Ognuno insegue la sua chimera, senza mai riuscire ad afferrarla. Per alcuni è il sogno del guadagno facile, per altri la ricerca di un amore ideale… Di ritorno in una piccola città sul mar Tirreno, Arthur ritrova la sua sciagurata banda di tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina. In un viaggio avventuroso tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste e solitudini, si svolgono i destini intrecciati di questi personaggi, tutti alla ricerca della Chimera.

LA CHIMERA, domenica 12 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

