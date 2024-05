Sky Sport Serie B 2023/24 Playoff e Playout, Palinsesto Telecronisti NOW (16, 17, 18 Maggio)

Tempo di ultimi verdetti per la Serie BKT. Dopo la conclusione della stagione regolare, è tempo di playoff e playout, che determineranno l’ultima squadra che il prossimo anno giocherà in Serie A e la quarta che retrocederà in Serie C. In questo primo turno di playoff le squadre arrivate tra la quinta e l’ottava posizione si si affronteranno in gara secca, premiando in caso di pareggio la miglior classificata. Si parte venerdì alle 20.30 con Palermo-Sampdoria (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) per proseguire sabato, alla stessa ora, con Catanzaro-Brescia (Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Per quanto riguarda i playout invece, appuntamento a giovedì sera, sempre alle 20.30 per la gara di andata di Bari-Ternana (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW).

Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo anche su Sky Sport 24 perraccontare gli ultimi verdetti della stagione.

Come ogni lunedì, torna la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Per la Serie BKT,i big match che si giocheranno negli anticipi del venerdì e nei posticipi del lunedì saranno raccontati nello studio itinerante live dagli stadi, condotto da Marina Presello. Marco Demicheli guiderà gli spazi sulla B del weekend all’interno della “Casa dello Sport”. E ancora, la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali dedicati alle squadre, alle città e ai tifosi della B. Mai come quest’anno il campionato delle grandi passioni e delle grandi piazze, “Non è la serie B”, la linea guida che accompagnerà la stagione.

La tecnologia sarà anche quest’anno uno dei tratti distintivi della Serie BKT su Sky Sport, con la produzione dei top match in 4K HDR HLG nativo, la migliore qualità di 4K esistente sul mercato. Per esaltare il calore dei tifosi negli stadi e lo spettacolo delle immagini dall’alto, ecco il drone di Sky Sport nei pre partita dei big match e le “Corner Cam” per una prospettiva originale, per portare il pubblico dentro il campo, con obiettivi speciali come ad esempio quelli sistemati nelle bandierine dei calci d’angolo.

Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti e studi dedicati. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio.

SKY SERIE B 2023/24 DIRETTA - PLAYOFF E PLAYOUT - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie B su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

GIOVEDI 16 MAGGIO 2024

ore 20:30 Serie B Playout Andata: Bari vs Ternana (diretta)

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Bordocampo ed interviste: Enzo Tamborra

Ultimi playout del Bari in B nel 2004, persi. Per la Ternana si tratta dei primi playout in B. Un pari e una vittoria pugliese nelle 2 sfide della stagione.



VENERDI 17 MAGGIO 2024

ore 20:30 Serie B Playoff Preliminare Andata: Palermo vs Sampdoria (diretta)

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marco Demicheli

Ultimi playoff siciliani in B nel 2018, persi. Ultimi blucerchiati nel 2012, vinti. Un pari e un successo Sampdoria nelle 2 sfide della stagione regolare.

SABATO 18 MAGGIO 2024

ore 20:30 Serie B Playoff Preliminare Andata: Catanzaro vs Brescia (diretta)

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Fernando Orsi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Ultimo spareggio calabrese in B nel 1975, perso. Ultimi playoff bresciani in B nel 2022, persi. Un pari e un successo Brescia nelle 2 sfide della stagione regolare



______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive