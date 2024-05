McEnroe: la storia del Bad Boy del Tennis raccontata da lui stesso su Sky e NOW

John McEnroe è stato uno dei tennisti di maggior successo di tutti i tempi, un talento capace di mettere a tappeto, giovanissimo, i grandi del suo tempo; eppure, è ancora ricordato soprattutto per il carattere impulsivo che lo portava a dare sfogo in campo a una rabbia tale da fargli guadagnare l’appellativo di bad boy. Nel documentarioMcEnroe, in esclusiva su Sky Documentaries sabato 18 maggio alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, il campione si racconta, nel buio di una sera a New York, quasi per mettere una distanza tra sé e il campo da tennis, la folla, i riflettori e la stampa, descrivendosi con obiettività e sincerità, come uomo. Al di là delle rivalità, dei punteggi e degli allenamenti, John torna a rivivere i sentimenti di quegli anni, in cui affrontava Jimmy Connors, Ilie Nastase, Ivan Lendl.

Il giovane campione avrebbe avuto voluto la certezza di sentirsi amato dal padre - suo manager - anche se non avesse vinto ogni incontro; più avanzava nella classifica mondiale più la sua frustrazione cresceva, portandolo a comportamenti autodistruttivi, sia sul campo che nella vita privata. Nel documentario emergono i ricordi d’infanzia con genitori attenti ma poco affettuosi, il desiderio di scoprire sé stesso, l’amore per la musica e l’arte, ma anche la mancanza di empatia, l’incapacità di rispettare le regole e infine le amicizie nate sul campo con Vitas Gerulaitis e Bjorn Borg, fondamentali per un ragazzo rimasto solo con il proprio talento.

Alla fine del film, si comprende che ciò che per John è importante oggi è essere un buon padre per i propri figli, avuti nel primo matrimonio con Tatum O’Neal e con l’attuale la cantante Patty Smith, che gli ha donato sicurezza e stabilità.

Immagini inedite di alcune delle partite di tennis più celebri, il materiale video fornito da McEnroe, i contributi dei suoi figli e della moglie Patty Smyth, di Billie Jean King, Bjorn Borg e Keith Richards contribuiscono a fare del documentario, diretto da Barney Douglas, un grande appuntamento per gli appassionati nella settimana degli Internazionali d’Italia di Tennis.

MCENROE. È UN DOCUMENTARIO IN ESCLUSIVA SU SKY DOCUMENTARIES IL 18 MAGGIO ALLE 21.15, IN STREAMING SU NOW E DISPONIBILE ANCHE ON DEMAND.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive