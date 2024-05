DAZN Serie B 2023/24 Playoff Semifinali Ritorno, Palinsesto Telecronisti (23 - 25 Maggio)

Ogni anno vengono promosse tre squadre in Serie A dalla Serie BKT. Le prime due in classifica salgono direttamente, la terza deve passare dai playoff e le posizioni di partenza possono sempre essere ribaltate. Attraverso un turno preliminare in gara unica, semifinale e finale andata e ritorno, la post season della Serie BKT è sempre un momento imperdibile per i tifosi, pronti a provare ogni tipo di emozione possibile nelle partite che possono portare la loro squadra del cuore in Serie A TIM. Ogni anno la serie cadetta mette in mostra una bagarre forsennata fino all'ultima giornata. Anche in questa stagione, le pretendenti alla terza tessera per la promozione sono tante.

Anche per la stagione 2023-24 sono confermati i playoff per decidere la terza squadra promossa in Serie A TIM. Lo schema della post season viene decisa al termine delle 38 giornate di campionato. Gli equilibri non sono quindi solo dettati dai rapporti di forza tra organici o perodi di forma. Molto dipende dagli incastri sanciti dalla classifica finale. La terza e la quarta in classifica sono già in semifinale, dove vengono raggiunte da chi vince un turno preliminare disputato in gara secca.

A differenza del turno preliminare, le semifinali vengono giocate in gara di andata e ritorno. Anche in questo caso, la miglior posizione in classifica è una discriminante, visto che la partita di ritorno viene giocata in casa della formazione meglio piazzata. La terza classificata gioca contro la vincente tra la sesta e la settima, la quarta incontra chi passa il turno tra la quinta e l’ottava. C’è un’importante differenza con il turno preliminare: al termine delle semifinali non vengono infatti disputati i supplementari in caso di parità, ma passa in finale la squadra che ha una miglior posizione in classifica. In questo modo, viene sempre tenuto in considerazione il lavoro fatto nel corso della stagione regolare. Venezia e Cremonese, in questo caso, hanno un vantaggio rispetto alle altre quattro che scendono in campo per questi playoff. Il Venezia sfiderà Palermo, mentre la Cremonese attende il Catanzaro.

Chi vince le due semifinali si ritrova per l’ultimo faticosissimo impegno della stagione. Come per le semifinali, la finale playoff si gioca tra andata e ritorno, con la meglio piazzata che gioca la seconda partita in casa. In caso di parità dopo i 180 minuti, sale in Serie A la squadra con più punti in classifica: in questo caso, il Venezia.

DAZN 2023/24 DIRETTA - PLAYOFF SEMIFINALI RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI



GIOVEDI 23 MAGGIO 2024

ore 20:30 Serie B Playout Ritorno: Ternana vs Bari (andata 1-1)

Stadio "Libero Liberati" - Terniù

Telecronaca: Dario Mastroianni

VENERDI 24 MAGGIO 2024

ore 20:30 Serie B Playoff Semfinale Ritorno: Venezia vs Palermo (andata 1-0)

Telecronaca Dario Mastroianni

SABATO 25 MAGGIO 2024

ore 20:30 Serie B Playoff Semfinale Ritorno: Cremonese vs Catanzaro (and. 2-2)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

