Sky aggiorna Offerte Sky Smart e Sky Open: Nuove Condizioni e Prezzi dal 1° Giugno 2024

Come riportato su Digital-News.it con l'obiettivo di offrire un'esperienza sportiva sempre più completa e coinvolgente, a partire da oggi Sabato 1° Giugno 2024, Sky ha aggiornato le offerte Sky Smart e Sky Open, introducendo nuove condizioni e prezzi per i vari pacchetti disponibili.

Questa variazione contrattuale è accompagnata da una serie di importanti novità nel panorama sportivo. Sky si conferma la casa dello sport per i prossimi anni, trasmettendo in esclusiva le competizioni europee come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League per i prossimi tre anni. Inoltre, Sky ha rinnovato e migliorato l'offerta per la Serie A, la Premier League e una vasta gamma di eventi sportivi internazionali, tra cui tennis, Formula 1®, MotoGP™ e i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dal luglio 2024 al giugno 2027, Sky Sport sarà sempre più la casa delle Coppe Europee, trasmettendo 185 partite su 203 a stagione della UEFA Champions League, che avrà un nuovo formato con un unico girone da 36 squadre e l'introduzione dei play-off alla fine della fase a gironi per accedere agli ottavi di finale.

Anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League si rinnoveranno, con 343 partite a stagione trasmesse in esclusiva su Sky. L'offerta sulla Serie A sarà ampliata con 114 partite a stagione, inclusi gli slot serali del sabato e del lunedì e il nuovo slot della domenica alle 18:00. La Premier League sarà trasmessa in esclusiva su Sky fino alla stagione 2027/28. Dal 2024, Sky offrirà in esclusiva per cinque anni gli eventi del tennis internazionale, inclusi i tornei ATP e WTA, Wimbledon, gli Internazionali d'Italia, le ATP Finals e la Davis Cup. Per quanto riguarda i motori, Sky trasmetterà in esclusiva 24 GP di Formula 1® e 21 GP di MotoGP™. L'estate 2024 sarà arricchita dalla copertura completa di UEFA Euro 2024 e dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con 10 canali Eurosport dedicati, di cui 8 nuovi, per non perdere neanche una medaglia.

Le offerte Sky Smart permettono di usufruire di un prezzo scontato per 18 mesi, con la possibilità di rinnovare alla scadenza alle condizioni dello sconto applicabile. In alternativa, i clienti possono scegliere Sky Open, una soluzione flessibile che consente di uscire dal contratto in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

I canoni di abbonamento mensili per i diversi pacchetti dal 1 Giugno 2024 sono i seguenti:

Sky Calcio : Sky Smart a 8,00€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 8,00€ al mese.

: Sky Smart a 8,00€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 8,00€ al mese. Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix): Sky Smart a 19,90€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 30,00€ al mese.

(Sky TV + Netflix): Sky Smart a 19,90€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 30,00€ al mese. Sky TV : Sky Smart a 14,90€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 25,00€ al mese.

: Sky Smart a 14,90€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 25,00€ al mese. Sky Ultra HD : Sky Smart a 5,00€ al mese per 18 mesi, incluso in Sky Open.

: Sky Smart a 5,00€ al mese per 18 mesi, incluso in Sky Open. Sky Sport : Sky Smart a 22,90€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 26,90€ al mese.

: Sky Smart a 22,90€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 26,90€ al mese. Sky Cinema : Sky Smart a 10,00€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 14,00€ al mese.

: Sky Smart a 10,00€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 14,00€ al mese. Sky Kids : Sky Smart a 5,00€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 5,00€ al mese.

: Sky Smart a 5,00€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 5,00€ al mese. Sky Multiscreen: Sky Smart a 9,90€ al mese per 18 mesi, Sky Open a 9,90€ al mese.

Nel caso di un'offerta Sky TV del precedente listino (ovvero per adesioni prima del 03/02/2021), per i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Calcio, il costo ripartito e fatturato su base mensile vede un aumento di 2,99 euro al mese, ovvero da 5 euro a 7,99 euro al mese. Per chi ha sottoscritto il pacchetto Sky Sport, il costo aumenta di 7,99 euro al mese, passando da 15,20 euro a 23,19 euro al mese.

I costi di attivazione variano in base alla tecnologia scelta, con l'attivazione di Sky Q via internet e Sky Q Black a 99€, Sky Q Platinum a 199€, e Sky Q Mini a 50€. I costi di consegna del decoder Sky Q via internet ammontano a 49€. Inoltre, i costi di installazione sono di 120€ per interventi su impianti esistenti, 150€ per installazioni standard con parabola, e 180€ per installazioni a tetto.

I clienti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso anticipato dal profilo Sky Smart prima del termine minimo di 18 mesi, sarà necessario restituire gli sconti ricevuti. Dopo i primi 18 mesi, il contratto passerà automaticamente alle condizioni del profilo Sky Open, a meno che non venga rinnovato il profilo Sky Smart, pagando un corrispettivo di rinnovo di 9,90€ una tantum. Le condizioni economiche e gli sconti applicabili in caso di rinnovo potranno variare, quindi è consigliato verificare le offerte aggiornate sul sito di Sky.

