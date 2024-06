L'Uomo della Domenica: Luciano Spalletti in Primo Piano su Sky Sport

Nei giorni in cui l’attesa per UEFA Euro 2024 entra nel vivo, tornano le Produzioni Originali di Sky Sport, in chiave europea, per rendere omaggio e celebrare l’appuntamento calcistico dell’estate. Nuovi speciali, con interviste e approfondimenti, ci accompagneranno in questo periodo: Campioni 2021 Rewind. Speciale Mister Condò: storia di un trionfo (dal 7 giugno, già disponibile on demand); L’Uomo della Domenica - Discorso su due piedi: Luciano Spalletti, il maledetto toscano (dal 9 giugno); Storie di Europei di Federico Buffa insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri (dal 14 giugno); Federico Buffa Talks Zvonimir Boban (dal 21 giugno e dal 28 giugno).

Da domenica 9 giugno, torna Giorgio Porrà con il suo “L’Uomo della Domenica. Discorso su due piedi – Luciano Spalletti: il maledetto toscano” alle 22 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Disponibile on demand.

Giorgio Porrà delinea un ritratto del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana attraverso la vita, i trionfi e le sconfitte. Un percorso nella dimensione più intima di un allenatore speciale, al decollo verso l’europeo di Germania per completare in azzurro la sua rivoluzione, fotografato dall’ex CT Arrigo Sacchi e dai contributi dei giornalisti Maurizio Crosetti, Angelo Carotenuto e Monica Scozzafava e dello scrittore Marco Malvaldi.

Una straordinaria carriera che parte da Certaldo, paese di nascita in provincia di Firenze, fino ad arrivare alla panchina della Nazionale italiana di calcio, giunta dopo il trionfo tricolore alla guida del Napoli, riportato nell’olimpo dopo 33 anni.

Una passione inesauribile quella che guida Luciano Spalletti, un “maledetto toscano col travaglio del genio”, come lo definì Walter Sabatini, che ha saputo rinnovare il calcio con un approccio personale e unico. Meticoloso e determinato, Spalletti ha perseguito le sue idee con slancio innovativo, costruendo un modello di gioco complesso e fascinoso, emanazione di uno stile e di un ideale in grado di traghettare il calcio nella modernità.

“L’Uomo della Domenica. Discorso su due piedi – Luciano Spalletti: il maledetto toscano”

Domenica 9 giugno alle 22

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Disponibile on demand

UEFA EURO 2024, 200 ORE LIVE SU SKY - L’evento clou dell’Estate Italiana di Sky sarà quello con il calcio europeo: dal 14 giugno al 14 luglio in Germania arriva UEFA Euro 2024. Tutti i 51 match del torneo saranno in diretta su Sky, in streaming su NOW, in mobilità su Sky GO e anche in 4K, 20 di questi in esclusiva live, per circa 200 ore di diretta complessive. La 17esima edizione dell’attesissimo campionato continentale tornerà ad avere un solo Paese ospitante, dopo la versione itinerante di UEFA Euro 2020, che regalò agli Azzurri di Mancini il titolo a Wembley nel 2021. Caccia al trofeo d’Europa, con le migliori 24 Nazionali pronte a sfidarsi su Sky in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. L’incontro inaugurale, il 14 giugno alle ore 21 a Monaco di Baviera, vedrà in campo la Germania padrona di casa contro la Scozia.

Tre studi dedicati e copertura non stop - Sky permetterà agli appassionati di vivere ogni giorno al fianco della Nazionale Azzurra seguendo minuto per minuto l’avventura della squadra di Spalletti. L’Italia è nel Gruppo B, dove incontrerà l’Albania il 15 giugno a Dortmund, la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e la Croazia il 24 giugno a Lipsia. Incontri che godranno di una copertura capillare, a partire dalle fasi di avvicinamento ai match: previsti collegamenti quotidiani con gli inviati dal ritiro di Iserlohn, aggiornamenti costanti sul torneo, interviste ai protagonisti, analisi e commenti pre e post gara. Inoltre, durante l’intero arco della manifestazione, Sky potrà contare su ben tre studi, dove si alterneranno giorno dopo giorno conduttori, giornalisti, talent e ospiti chiave per presentare e analizzare, prima e dopo le sfide, tutti gli incontri della manifestazione: il primo studio si accenderà dalla sede centrale di Milano, il secondo sarà lo studio Home ofAdidas Football e troverà spazio nel cuore dell’evento a Berlino, a pochi passi dal Bundestag, mentre in occasione delle partite dell’Italia lo studio Sky sarà situato direttamente all’interno dello stadio, a pochi metri dal campo e dalle tribune, per vivere insieme a tifosi e appassionati tutte le emozioni del match. Oltre agli Azzurri, gli inviati di Sky Sport seguiranno costantemente anche l’avventura delle principali squadre Nazionali. In particolare, la copertura di Sky Sport 24 sarà continua, con un flusso ininterrotto di news e aggiornamenti live dai campi di allenamento e dalle sedi degli incontri. Inoltre, la collaborazione con le redazioni sportive di Sky UK, Sky De e Sky Austria garantirà una copertura ancora più estesa della Nazionale italiana e delle sue avversarie, inclusi i campi di allenamento di Inghilterra, Scozia, Germania e Austria. E ancora, Paola & Chiara canteranno per l'Estate Italiana. Sarà un torneo pieno di musica con l'ultimo singolo delle artiste, Festa Totale, che - in formato speciale realizzato per l'occasione - diventerà la colonna sonora dell’Estate Italiana di Sky Sport, comprese le partite di UEFA Euro 2024, accompagnate dalla programmazione che avrà questo brano come colonna sonora.

Dream team - Scende in campo per raccontare l’intera manifestazione una squadra di calciatori e allenatori che ha fatto la storia. Dopo le lacrime di gioia di tre anni fa a Wembley, la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa continuerà a trasmettere le grandi emozioni europee. Come da tradizione, saranno insieme per le telecronache dell’Italia, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa mondiale di Berlino 2006. Gli altri assi del racconto sono rappresentati da mister Fabio Capello e Alessandro Costacurta, volti consolidati della UEFA Champions League di Sky; Paolo Di Canio, simbolo della Premier League e del calcio internazionale; Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti, voci tecniche del grande calcio di Sky. Da non perdere il ritorno in Germania di Alessandro Del Piero, campione del mondo 2006, da Dortmund a Berlino. E non è finita: altri nomi a sorpresa sono in arrivo come special guest nel corso del torneo. A loro il compito di commentare match, analizzare azioni e interpretare le performance dei campioni, trasmettendo tutta l’emozione del torneo dalla prospettiva di chi ha già vissuto in prima persona l’adrenalina delle grandi sfide. La padrona di casa sarà Federica Masolin, che - alla vigilia della finale di UEFA Champions League e in attesa di guidare anche gli studi Sky della massima competizione europea durante la stagione 2024/2025 - condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Federica sarà anche in conduzione per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, il 14 giugno: per l’occasione, lo studio si accenderà dallo stadio di Monaco di Baviera. Inoltre, Sky garantirà agli appassionati la possibilità di vivere pienamente l’avventura della Nazionale italiana grazie alla presenza fissa dei tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio a supporto del nostro tridente azzurro, e di tutti gli inviati della squadra di Sky Sport.

Ogni giorno su Sky - La giornata tipo di SkySport, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 10 del mattino: nella prima edizione di Sky Sport 24, spazio a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite in programma nelle ore successive. Alle 13, in diretta dalla Home of Adidas Football, Cristiana Buonamano nella prima metà del torneo e Marina Presello per il rush finale, condurranno gli spazi di approfondimento dedicati ai match. Le gare della fase a gironi si giocheranno alle 15, alle 18 e alle 21 e in queste occasioni Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita nel nuovo super studio dedicato agli Europei, in diverse fasce orarie: dalle 14 alle 15 - con una rubrica fissa, EuroGoleador, condotta da Sara Benci - dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30. A seguire, dalle 23.30 alle 24.30, dal lunedì al venerdì, chiuderà la giornata l’appuntamento con Calciomercato - L'Originale. Sabato e domenica gli studi serali del fine settimana con Euroweekend, dalle 23.30 alle 24.30.

