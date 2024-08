Federico Ferri: «Le novità e le grandi esclusive di Sky Sport per la stagione 2024/25»

Manca davvero poco al ritorno dell'emozione del calcio italiano e internazionale, e Sky Sport si prepara a un'altra stagione di grande spettacolo. Da lunedì a domenica, gli appassionati non perderanno neanche un momento delle competizioni più attese, grazie alla programmazione ricca e variegata proposta dal canale.

Quest'anno, Sky Sport arricchisce la propria offerta con nuove rubriche e studi dedicati, con Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che apriranno la settimana con lo studio della Casa dello Sport, una panoramica completa sui principali eventi calcistici e un'anteprima sulle Coppe Europee. La Champions League, l'Europa League e la Conference League saranno seguite con particolare attenzione, e la Serie A avrà una copertura ancora più estesa rispetto agli anni precedenti. I match di Serie A saranno seguiti con pre e post partita dettagliati, e gli highlights firmati Sky Sport garantiranno una visione completa delle azioni salienti.

Inoltre, Sky Sport non si limiterà ai weekend, ma offrirà una copertura quotidiana attraverso Sky Sport 24, con aggiornamenti continui sui campi di allenamento e le ultime notizie sul mercato. La programmazione include anche appuntamenti fissi come il Friday Night con Giorgia Cenni, e il tradizionale sabato sera con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, fino a domenica con la Casa dello Sport e Sky Sunday Football. La stagione promette grandi match e sfide avvincenti, tra cui il tanto atteso Juventus-Roma e altri big match come Inter-Juventus e Milan-Inter. L'attenzione non sarà solo sulla Serie A, ma anche sulla Champions League e le altre competenze europee, con un roster di commentatori e telecronisti di altissimo livello, tra cui il ritorno di Zvonimir Boban e l'ingresso di nuovi talenti come Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi.

Ma non è tutto: Sky Sport espande la sua offerta con la Champions League di volley, sia maschile che femminile, e con una ricca programmazione di Eurolega e NBA per gli appassionati di basket. Il tennis non sarà da meno, con una copertura continua dei tornei ATP e WTA e la presenza di protagonisti come Jannik Sinner e Jasmine Paolini. In definitiva, Sky Sport si conferma come la casa dello sport per eccellenza, offrendo una copertura completa e di alta qualità di tutti gli sport principali, dai campionati di calcio alle competizioni internazionali, passando per il volley, il basket e il tennis. Un palinsesto ricco di novità e conferme che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo tutto l'anno.

Dal Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari) il direttore di Sky Sport, Federico Ferri ha delineato le novità e le aspettative per un anno che promette di essere ricco di sport e innovazione.



«Questa settimana segna un ritorno significativo dei campionati nazionali, in particolare per quanto riguarda la Serie A, la Premier League e la Bundesliga. È fondamentale, come abbiamo fatto oggi, presentare ciò che abbiamo in serbo per questa stagione e comunicarlo ai nostri fedeli abbonati che ci seguono con costante attenzione e affetto. Quest'anno abbiamo preparato novità e sorprese speciali. Introduciamo numerose nuove rubriche, tra cui uno studio quotidiano e serale dedicato alla Serie A, alle Coppe Europee e ai nostri campionati. Da lunedì a domenica, iniziamo con lo studio della Casa dello Sport, che avrà il compito di fare il punto sulla settimana trascorsa e di proiettarci nella settimana delle Coppe Europee. Questo studio sarà condotto da Fabio Tavelli e da Rachele Sangiuliano, al suo debutto alla conduzione su Sky. La Champions League prenderà il via il martedì e il mercoledì, mentre il giovedì sarà dedicato all'Europa League, con una nuova rubrica che chiuderà la giornata facendo il bilancio di tutte le coppe europee, condotta da Federica Masolin. La Champions League, invece, sarà nuovamente affidata a Federica Masolin e Mario Giunta. Proseguiremo poi con la settimana della Serie A, dove tutte le partite saranno seguite dai nostri inviati e ogni incontro avrà un pre e un post partita, con commenti e approfondimenti su quanto accaduto. Le partite saranno coperte anche dai nostri Skylights, ovvero gli highlights firmati Sky Sport. Avremo un super weekend, che si estenderà dal venerdì al lunedì, ma avremo ancora l’opportunità di approfondire ulteriormente questi dettagli in seguito.»



E allora se ci concentriamo sulla Serie A, al di là dei tre match su dieci a turno, almeno 30 delle migliori 76 partite. C'è tanta tanta curiosità di vederli su Sky Sport

«Per noi è fondamentale mantenere una narrazione completa e coinvolgente, come accennato in precedenza, assicurandoci di essere presenti non solo nei weekend, ma quotidianamente attraverso Sky Sport 24. Ci impegniamo a fornire aggiornamenti costanti dai campi di allenamento e a seguire tutte le vicende delle squadre di Serie A, non solo durante il mercato, ma per tutta la stagione. Gli studi dedicati alla Serie A iniziano il venerdì sera con il nostro "Friday Night" condotto da Giorgia Cenni. Il sabato prosegue con il pomeriggio, con Mario Giunta che commenterà le partite delle 15 e delle 18. Le cronache delle partite saranno puntuali, e non mancheranno i pre e post partita. La prima trasmissione di Sky Sport il sabato sera sarà alle 20:45 con l'appuntamento tradizionale "Originale", condotto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e i loro ospiti. La domenica si trasforma completamente con la "Casa dello Sport" dalle 12 alle 15:30, condotta da Sara Benci. A seguire, Sky Sunday Football su Sky Sport 24, dalle 15:30 alle 18 con Leo Di Bello, e "Il Club", il tradizionale appuntamento di Sky Sport con il dibattito calcistico, condotto da Fabio Caressa, che quest'anno avrà anche un'anteprima alle 20 per introdurre i temi della serata e il post partita della gara delle 18. Il lunedì sera sarà dedicato al "Monday Night", con la trasmissione di un'altra partita di Sky Sport. Ogni settimana seguiremo tre sfide serali, ampliando ulteriormente la nostra offerta rispetto all'anno scorso. La programmazione di Serie A sarà quindi ancora più ricca, non solo per la qualità delle partite, ma anche per l'approfondimento e la copertura editoriale completa su Sky Sport 24, dalla prima all'ultima partita..»



I big match, quelle che anche d'estate al momento del sorteggio che ci segue da casa i tifosi di calcio mettono già in conto di dover guardare.

«Come hai giustamente sottolineato, finora abbiamo parlato esclusivamente della Serie A, ma presto ci concentreremo anche sulle grandi esclusive di Champions League, Europa League e Conference League. Per quanto riguarda la Serie A, il nostro palinsesto prevede partite alle 20:45 il sabato, la domenica alle 18 e anche il lunedì alle 20:45, gli highlights e le partite di grande rilievo, come Juventus-Roma, che sarà la nostra partita inaugurale il primo settembre, Inter-Juventus, Milan-Inter e il derby di Torino, sono solo alcune delle tante che seguiremo. Durante la stagione, vi presenteremo ulteriori dettagli e appuntamenti, poiché la stagione sarà lunga e ricca di eventi. Tutto questo sarà disponibile su Sky Sport..»

Tutto questo, con un Dream Team tra telecronisti e commentatori al microfono

«Ogni anno arriva il momento tanto atteso degli annunci, e quest'anno, sebbene abbiamo già anticipato alcune novità durante l'Europeo, siamo felici di condividere con i nostri abbonati le nuove voci che ci accompagneranno per tutta la stagione. È sempre un piacere per noi rivelare queste novità e dare spazio alle esperienze e alle visioni dei nostri esperti, che riescono a comunicare come pochi, portandoci un punto di vista unico, frutto della loro esperienza diretta sul campo. Tra le novità di quest'anno, una è stata già presentata durante l'Europeo: accoglieremo in studio, alla prima giornata di Champions League, Zvonimir Boban, una delle voci più argute e interessanti del panorama calcistico. Sarà con noi per commentare le partite di Champions League. Inoltre, tra le nuove voci al commento e in telecronaca, abbiamo l'arrivo di Riccardo Montolivo, già apprezzato per il suo debutto all'Europeo, e Massimo Gobbi, che farà il suo esordio su Sky. Entrambi sono due delle seconde voci più brillanti del panorama calcistico italiano e arricchiranno il nostro palinsesto. Un'altra novità è il debutto in Italia di Blerim D?emaili, il più giovane tra i nostri talenti. Recentemente ritiratosi dal calcio giocato, D?emaili sarà al commento della Serie A, della Champions League e dell'Europa League, portando con sé la freschezza della sua recente esperienza sul campo. Infine, ci sarà anche Michele Padovano, campione d'Europa nel 1996 con la Juventus. Padovano sarà protagonista di un documentario sulla sua carriera e sul calvario giudiziario che ha subito per 17 anni, finalmente risolto. Sarà con noi non solo per raccontare la sua storia, ma anche per contribuire alla nostra analisi calcistica. Naturalmente, non possiamo dimenticare di menzionare le conferme dei nostri talenti già affermati. La nostra squadra è eccezionalmente ricca, con nomi illustri come Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti e Nando Orsi. È difficile persino elencarli tutti, tanto sono numerosi e preziosi. Quest'anno, la nostra offerta è ulteriormente arricchita dalla presenza di cinque squadre italiane in Champions League, due in Europa League, e, ci auguriamo, la Fiorentina in Conference League dopo i preliminari. Con così tante partite e big match, inclusa la nuova Super Champions, il nostro racconto diventa sempre più ricco e coinvolgente, e il nostro team di commentatori è pronto a offrirvi una stagione di calcio indimenticabile.»

Manca davvero poco alla sfida speciale dell'Atalanta contro il Real Madrid che inaugura la stagione

«Questa apertura della stagione europea è particolarmente speciale perché segna l'inizio di un anno in cui saremo protagonisti con tutta la Champions League. Abbiamo l'onore di offrirvi la grande esclusiva di quasi tutte le partite del mercoledì, con tutto il resto della Champions League, così come l'Europa League e la Conference League, in esclusiva su Sky. Abbiamo visto quanto possa valere l'Europa League, come dimostra il successo dell'Atalanta che si è guadagnata un posto in questa competizione.È inevitabile che le partite di questa fase della stagione presentino delle insidie, specialmente per le squadre italiane, dato che molte di esse sono ancora incompleti o stanno cercando nuovi giocatori. Questo crea delle difficoltà, come quelle che dovrà affrontare Gasperini. Tuttavia, anche i grandi campioni del Real Madrid, come sottolineato dal nostro inviato Massimiliano Nebuloni, stanno rientrando dalle vacanze e non saranno nella stessa condizione fisica che avremo il piacere di vedere all'inizio della Champions League. Questa partita è di un fascino straordinario e celebra un club eccezionale come l'Atalanta, che ha meritato di giocare a questi livelli. Affrontare il Real Madrid, la massima espressione del calcio europeo, aggiunge ulteriore prestigio a questa sfida. Inoltre, siamo entusiasti di accogliere un nuovo volto nel nostro team: Stefano Borghi si unisce a Sky Sport per la prossima stagione. Sarà presente nella telecronaca e nei commenti, e farà il suo debutto con Federica Masolin nel prepartita dello studio dedicato a Real Madrid-Atalanta.»

La Champions del Volley al maschile e al femminile sarà su Sky Sport. Tanti campioni in campo e tante soprattutto le campionesse olimpiche.

«È davvero un privilegio annunciare che la Champions League di volley, sia maschile che femminile, sarà trasmessa su Sky Sport. Questa opportunità arriva dopo le recenti Olimpiadi, dove abbiamo assistito a momenti storici, in particolare con l'incredibile vittoria delle nostre azzurre nel volley femminile. È stato un oro storico, straordinario e fantastico. Vorrei anche sottolineare il continuo successo della squadra di Fefè De Giorgi, che ha confermato il suo alto livello di competizione.Per noi, è un onore poter portare nelle case dei nostri abbonati tutti i campioni e le campionesse che abbiamo visto alle Olimpiadi, inclusi i nostri meravigliosi atleti, attraverso la più prestigiosa competizione europea, la CEV Champions League. La Champions League di volley sarà su Sky per le prossime due stagioni, e siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta sportiva. Questo è in perfetta sintonia con il nostro impegno di essere la casa del grande sport, non solo del calcio, anche se ne offriamo una vasta copertura. È importante ricordare che, oltre alla Champions League di calcio, che trasmetteremo con un livello di esclusiva senza pari, Sky Sport ospiterà anche la Eurolega di basket, un'altra competizione di alto livello. La CEV Champions League, che rappresenta l'eccellenza del volley maschile e femminile, si unisce a queste altre competizioni di vertice. In sintesi, la casa dello sport su Sky accoglie e celebra l’espressione di vertice europea in calcio, basket e volley, offrendo una copertura completa e di alta qualità per tutti gli appassionati di sport.»

Per quanto riguarda il basket per ogni settimana di gioco saranno trasmessi almeno quattro match di Eurolega e le partite di Eurocup

«È per noi un grande orgoglio poter raccontare entrambe le massime espressioni del basket: l'Eurolega e l'NBA. Per quanto riguarda le aspettative delle squadre italiane, è vero che non partono in prima fila, ma l'Eurolega è un torneo lungo e imprevedibile, capace di riservare sorprese, specialmente se le squadre riescono a evitare infortuni che potrebbero compromettere la loro stagione. Questo è particolarmente rilevante per Milano, che l'anno scorso ha subito delle difficoltà. Tuttavia, il grande spettacolo del basket è garantito, con l'Eurolega e l'NBA entrambe trasmesse su Sky Sport. Come abbiamo già accennato riguardo alla Champions League di calcio e di volley, anche queste competizioni di vertice del basket saranno disponibili per i nostri abbonati, assicurando una copertura completa e di alta qualità per tutti gli appassionati.»



Il tennis non si ferma mai, è sempre su Sky, non si è fermato nemmeno con le Olimpiadi

«Proseguiremo con la nostra grande esclusiva nel tennis, coprendo sia l'ATP che il WTA per le prossime stagioni. L'estate si preannuncia particolarmente calda dal punto di vista tennistico. Dopo le Olimpiadi, ci trasferiamo negli Stati Uniti, a Cincinnati, pur continuando a seguire il tennis anche dal Canada. Il nome più atteso è, senza dubbio, Jannik Sinner, che non sarà in campo oggi ma scenderà in pista a Cincinnati nei prossimi giorni. Questa sera, assisteremo al debutto di un altro talentuoso azzurro, Flavio Cobolli. Non possiamo dimenticare Jasmine Paolini, che ritorna in campo e si prepara a essere una delle protagoniste di questo finale di stagione femminile. È importante sottolineare il straordinario oro conquistato dalle due tenniste italiane, Paolini e Derrani, alle Olimpiadi. Anche loro saranno protagoniste nel WTA, promettendo una grande stagione. In sintesi, il tennis, insieme al basket, al volley e al calcio, arricchirà il palinsesto di Sky e della Casa dello Sport con una stagione di grande sport e intensi emozioni.»

