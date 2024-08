Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP e WTA Masters 1000 Cincinnati su Sky e NOW

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da martedì 13 a lunedì 19 agosto i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati.

I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Andrea Paventi, Dalila Setti, Nicolò Ramella e Andrea Solaini. Al commento tecnico si alterneranno Raffaella Reggi, Niccolò Cotto, Gianluca Pozzi, Andrea Arnaboldi.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!

La programmazione dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati

della settimana 13-19 agosto sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Martedì 13 agosto

dalle 17 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 14 agosto

dalle 17 Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

dalle 17 alle 20 e dalle 24 Sky Sport Uno e NOW

Giovedì 15 agosto

dalle 17 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 16 agosto

dalle 17 Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

dalle 17 alle 20.45 e dalle 23 Sky Sport Uno e NOW

Sabato 17 agosto

dalle 17 e dall’1 i quarti di finale

Sky Sport Tennis e NOW (dalle 19 anche su Sky Sport Arena)

Sky Sport Tennis e NOW (dalle 19 anche su Sky Sport Arena) dalle 19.45 alle 23 Sky Sport Uno e NOW

Domenica 18 agosto

dalle 17 le semifinali WTA, dalle 21 le semifinali Masters 1000

Sky Sport Tennis e NOW (anche su Sky Sport Uno dalle 19.30)

Lunedì 19 agosto

dalle 21 finale WTA; dalle 24 finale Masters 100

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

