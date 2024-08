Sky Sport Motori Weekend (15 - 18 Agosto) | MotoGP Austria, Indycar Bommarito Automotive Group 500

In arrivo su Sky (e in streaming su NOW) un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con un nuovo appuntamento del Motomondiale e dell’NTT IndyCar Series.

APPUNTAMENTI – Continua la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, undicesima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Al Red Bull Ring spazio anche alla MotoE con le gare di sabato: Gara 1 alle 12.10, Gara 2 alle 17 (differita). Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Ha momentaneamente lasciato il posto accanto a Rosario Triolo in cabina di commento, per indossare tuta, casco, guanti e scendere ancora una volta in pista. Mattia Pasini è pronto a vivere da protagonista un altro weekend di campionato: il talent di Sky Sport correrà in Austria con una wild card in Moto2, in sella a una Boscoscuro del Team Ciatti. Per Pasini è il terzo weekend di gara in stagione dopo Barcellona e Mugello. Non perdetevi i video del nostro commentatore-pilota (anche nella sua playlist dedicata), che terrà una sorta di vlog raccontando passo dopo passo la sua esperienza.

Appuntamento anche con le quattro ruote con l’NTT IndyCar Series, che scende in pista in Missouri per il Bommarito Automotive Group 500. I 260 giri del World Wide Technology Raceway di Madison saranno visibili dalle 00.25 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



MOTOMONDIALE: GP D’AUSTRIA LIVE



SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 15 agosto

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 16 agosto

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 17 agosto

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: MotoE – Gara 1

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: MotoE – Gara 2 (differita)

Domenica 18 agosto

Ore 19.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

NTT INDYCAR SERIES: BOMMARITO AUTOMOTIVE GROUP 500

LIVE SU SKY SPORT F1 E SU NOW

Notte sabato 17 - domenica 18 agosto

Ore 00.25: Bommarito Automotive Group 500

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Sabato 17 agosto, la giornata inizia alle 10:45 con le qualifiche del GP d'Austria per la MotoGP, seguite dal consueto Paddock Live alle 11:40. Alle 12:10 sarà la volta della gara della MotoE, per poi tornare alle qualifiche con la Moto3 alle 12:50 e la Moto2 alle 13:45. Il pomeriggio prosegue con il Paddock Live Sprint alle 14:30 e la Sprint Race della MotoGP alle 14:55, chiudendo la giornata con il Paddock Live Show alle 15:45.

Domenica 18 agosto il programma si intensifica, iniziando alle 12:30 con l'informazione sportiva su Tv8, per poi passare alle 13:05 con la gara della MotoE. A seguire, dalle 13:30, inizia la copertura del MotoGP con il Paddock Live, il pre-gara della Moto3 alle 13:55, e la gara stessa alle 14:00. Dopo la premiazione della Moto3 alle 14:45, si riparte con la Moto2 dalle 15:10, con la gara che comincia alle 15:15. Dopo il podio della Moto2 alle 16:05, si entra nel vivo del MotoGP, con il Paddock Live Gara alle 16:15, la griglia di partenza alle 16:30 e la preparazione alla gara alle 17:00. La gara della MotoGP inizia alle 17:05, con la premiazione alle 18:05 e, infine, la conclusione della giornata con la MotoGP Zona Rossa alle 18:20.

Tutto il fine settimana inglese sarà visibile su TV8, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

SABATO 17 AGOSTO



ore 10:45 Motori Gp Austria Motogp Qualifiche 17/08/2024 DIRETTA

ore 11:40 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:10 Motori MotoE GP Austria DIRETTA

ore 12:50 Motori Gp Austria Moto3 Qualifiche 17/08/2024 DIRETTA

ore 13:45 Motori Gp Austria Moto2 Qualifiche 17/08/2024 DIRETTA

ore 14:30 Motori Paddock Live Sprint 2024 17/08/2024 DIRETTA

ore 14:55 Motori Gp Austria Motogp Sprint 17/08/2024 DIRETTA

ore 15:45 Motori Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 18 AGOSTO

ore 12:30 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 13:05 Motori MotoE GP Austria

ore 13:30 Motori Moto GP Paddock Live

ore 13:55 Motori Pre Gara Moto3

ore 14:00 Motori MotoGP Moto3 Gara: GP Austria

ore 14:45 Motori Podio Gara Moto3

ore 15:00 Motori Moto GP Paddock Live

ore 15:10 Motori Pre Gara Moto2

ore 15:15 Motori MotoGP Moto2 Gara: GP Austria

ore 16:05 Motori Podio Gara Moto2

ore 16:15 Motori Paddock Live Gara GP Austria

ore 16:30 Motori Moto Gp Grid

ore 17:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 17:05 Motori MotoGP MotoGP Gara: GP Austria

ore 18:05 Motori Podio Gara Motogp

ore 18:20 Motori Moto GP Zona Rossa

