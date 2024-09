Sky Sport: Super Domenica con US Open di Sinner, MotoGP Misano, Superbike e Atletica

Sarà una super domenica sui canali di Sky Sport che culminerà alle 20 con la finale degli US Open che vedrà protagonista Jannik Sinner: Una giornata tra motori (con la MotoGP a Misano e la Superbike in Francia), atletica (alle 15:30 lo Sky Wifi Grand Prix di Brescia), vela (ultima giornata del Round Robin in Louis Vuitton Cup) e non solo: La programmazione completa degli eventi in diretta su Sky Sport

La giornata di eventi sportivi su Sky Sport e in streaming su NOW inizia alle 9:00 su Sky Sport Arena con lo Stage 4 del Rally WRC dalla Grecia, seguito, alle 9:15, dal Ferrari Challenge dal Nurburgring su Sky Sport Formula 1. A partire dalle 11:00, l'azione si divide: su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP sarà trasmessa la gara di Moto3 del GP di Misano con Lunetta che scatterà dalla seconda casella alle spalle di David Alonso, mentre su Sky Sport Arena si potrà seguire la Superpole Race del WorldSBK dal GP di Francia. A mezzogiorno, Sky Sport 251 riporta l'attenzione sul Rally WRC con lo Stage 5 in Grecia, seguito alle 12:15 dalla gara di Moto2 dal GP di Misano, con pole di Arbolino davanti a Vietti, sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Alle 12:30, per gli amanti del golf, Sky Sport Golf trasmetterà l'Omega European Masters.

Alle 14:00, il pomeriggio si apre con due grandi eventi: la gara di MotoGP da Misano su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e l'ottava giornata del Round Robin della Louis Vuitton Cup di vela su Sky Sport America's Cup. Ieri Martin si è preso la Sprint Race allungando in classifica piloti su Bagnaia, 2°, a +26 punti. Pecco aveva invece realizzato in precedenza una super pole position con tanto di record della pista, in una qualifica storica per l'Italia: per la prima volta abbiamo infatti monopolizzato la prima fila, con Morbidelli (poi arrivato 3° nella Sprint) e Bezzecchi (caduto) a completare il quadro. Ultima giornata per il Round Robin della Louis Vuitton Cup. Una domenica con solo tre regate sulle acque di Barcellona e un posto da assegnare per le semifinali. A contenderselo sono Orient Express e Alinghi. Gli elvetici affronteranno Luna Rossa, a caccia del riscatto dopo il ko con INEOS Britannia. L'imbarcazione italiana è padrona del proprio destino per il primo posto in classifica: battendo Alinghi, infatti, Luna Rossa avrebbe il diritto di scegliere l'avversaria in semifinale. Ad aprire la giornata sarà la regata tra Orient Express e INEOS Britannia, con i francesi obbligati a vincere per sperare nella qualificazione.

Alle 15:30, gli appassionati di motori potranno seguire su Sky Sport Uno la Gara 2 del WorldSBK dal GP di Francia, mentre su Sky Sport Arena sarà trasmesso lo Sky Wifi Grand Prix di Brescia per l'atletica, pomeriggio di grande atletica durante il quale scenderanno in pista, tra gli altri alcuni protagonisti delle ultime Olimpiadi di Parigi. Letsile Tebogo campione 200 metri e medaglia d'argento della staffetta 4x400 con il Botswana. La keniota Beatrice Chebet unica atleta a vincere due ori individuali nei 5000 e 10000 metri piani. La statunitense Masai Russel medaglia d'oro nei 100 metri ostacoli che riproporrà il duello olimpico con la portoricana Jasmine Camacho Quinn, bronzo a Parigi e oro a Tokyo. Parteciperà ai 400 metri Kirani JAMES primo quattrocentista al mondo a vincere un oro (Londra 2012 a soli 17 anni), un argento (Rio de Janeiro 2016) e un bronzo (Tokyo 2020) ai giochi olimpici e primo atleta di sempre ad aggiudicarsi una medaglia olimpica per l'isola di Grenada che dopo qualche stagione segnata da infortuni, quest'anno è tornato ad altissimi livelli arrivando quinto a Parigi.

Alle 16:00, l'attenzione si sposta sul padel, con la finale femminile del Madrid P1 su Sky Sport Tennis, seguita, alle 16:15, dalla partita di calcio di Serie C Pianese-Campobasso su Sky Sport Calcio. La serata inizia alle 18:00 con due eventi simultanei: su Sky Sport Arena verrà trasmesso il Continental Tour di atletica da Zagabria, mentre su Sky Sport Tennis andrà in onda la finale maschile del Madrid P1 di padel. Alle 18:30, sette partite di Serie C saranno trasmesse in diretta su vari canali Sky Sport.

Il culmine della giornata arriva alle 20:00, quando su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K si potrà seguire la finale degli US Open tra Sinner e Fritz. Agli US Open è iniziata la missione finale per Jannik Sinner. Primo italiano di sempre in finale a Flushing Meadows, il n. 1 al mondo è tornato in campo 24 ore dopo la vittoria in semifinale contro Jack Draper per una sessione di allenamento sul practice court 1, gremito di tifosi pronti a vedere da vicino il tennista azzurro. Dopo aver cambiato sparring prima del match contro Draper in quanto mancino, dall'altra parte della rete è tornato oggi lo stesso sparring partner che ha accompagnato Sinner nel corso del torneo, il 22enne Liam Krall, oggi senza ranking ATP e uomo di punta della Southern Methodist University di Dallas. Classico allenamento per Jannik che si è concentrato su tutti i fondamentali, lavorando tanto anche sulle discese a rete e le volée.

A completare il ricco programma della giornata, dalle 20:45, altre cinque partite di Serie C saranno trasmesse in diretta, con l'ultima partita, Virtus Entella-Ascoli, in programma su Sky Sport 254 alle 21:15.

