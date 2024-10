Sky Sport Motori Weekend (11 - 13 Ottobre) | SuperBike Estoril, GTWC e Lamborghini Barcellona

Nuovo weekend a due e quattro ruote su Sky e in streaming su NOWcon le gare di Superbike, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo.

APPUNTAMENTI – Torna in pista la Superbike con il Round dell’Estoril, secondo appuntamento portoghese e undicesimo round della stagione. L’avvincente stagione che vede protagonista Nicolò Bulega, secondo alle spalle del leader del campionato Toprak Razgatlioglu, parte venerdì con la prima sessione di libere alle 11.15, mentre la seconda sessione inizierà alle 15.55. Sabato Superpole a partire dalle 11.55, con Gara 1 che scatterà alle 15. Domenica Superpole Race alle 12, mentre alle 15 il semaforo verde di Gara 2. Il weekend dell’Estoril, dove si correranno anche i campionati Supersport e WCR, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Si rimane nella Penisola iberica per le gare di GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo, con entrambi i campionati che si alterneranno sul circuito del Montmeló di Barcellona. Si parte sabato alle 14 con Gara 1 del GTWC (Sky Sport Arena e NOW), mentre alle 16 toccherà al trofeo monomarca delle sportive di Sant’Agata Bolognese (Sky Sport 256 e NOW). Domenica tre gare: alle 11.45 Lamborghini in pista per Gara 2, alle 14 Gara 2 del GTWC, alle 16.50 chiude il weekend di Barcellona Gara 3 del Lamborghini Super Trofeo (tutto su Sky Sport Arena e NOW).

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



SUPERBIKE: ROUND DELL’ESTORIL

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 11 OTTOBRE

Ore 11.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 15.05: WRC - Superpole

Ore 15.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 17: Supersport – Superpole

SABATO 12 OTTOBRE

Ore 11.55: Superbike – Superpole

Ore 12.40: WCR - Gara 1

Ore 14.45: pre-Superbike

Ore 15: Superbike - Gara 1

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Supersport – Gara 1

DOMENICA 13 OTTOBRE

Ore 11.45: pre-Superbike

Ore 12: Superbike - Superpole Race

Ore 12.15: post gara

Ore 13.40: WCR - Gara 2

Ore 14.45: pre-Superbike

Ore 15: Superbike - Gara 2

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Supersport – Gara 2

GTWC: ROUND 9 BARCELLONA

LIVE SU SKY SPORT ARENA E NOW

SABATO 12 OTTOBRE

Ore 14: Gara 1

DOMENICA 13 OTTOBRE

Ore 14: Gara 2

LAMBORGHINI SUPER TROFEO: ROUND 5 BARCELLONA

LIVE SU SKY SPORT ARENA E NOW

SABATO 12 OTTOBRE

Ore 16.50: Gara 1 (Sky Sport 256 e NOW)

DOMENICA 13 OTTOBRE



Ore 11.45: Gara 2

Ore 16.50: Gara 3

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, su TV8 sarà possibile seguire in chiaro il Round 11 del campionato Superbike 2024, trasmesso direttamente da Estoril. Il weekend si apre sabato alle 14:45 con il programma di pre-gara, seguito alle 15:00 dalla Gara 1 del World Superbike. Subito dopo, alle 15:35, sarà trasmesso un approfondimento post-gara.

Domenica, invece, la copertura dell'evento inizierà alle 13:45 con il pre-gara del WorldSBK, in vista della gara principale fissata per le 14:00. Dopo la gara, alle 14:30, ci sarà un breve spazio post-gara, per poi riprendere alle 14:45 con il pre Superbike del Round 11, che anticipa la seconda gara del weekend prevista per le 15:00. Anche domenica, l'approfondimento post-gara sarà trasmesso alle 15:35.

SABATO 12 OTTOBRE

ore 14:45 Motori Pre Superbike 2024 Round 11 12/10/2024 Live

ore 15:00 Motori Superbike 2024 Round 11 Estoril - World Sbk Race 1 12/10/2024 Live

ore 15:35 Motori Post Superbike 2024 Round 11 12/10/2024 Live

DOMENICA 13 OTTOBRE

ore13:45 Motori Pre SBK Estoril Round 11

ore14:00 Motori WorldSBK Estoril

ore 14:30 Motori Post SBK Estoril Round 11

ore 14:45 Motori Pre Superbike 2024 Round 11 13/10/2024 Live

ore 15:00 Motori Superbike 2024 Round 11 Estoril - World Sbk Race 2 13/10/2024 Live

ore 15:35 Motori Post Superbike 2024 Round 11 13/10/2024 Live

