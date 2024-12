Jannik Sinner, Sky Sport Tennis celebra un anno Straordinario con una giornata Speciale

Da gennaio le sfide del torneo di calcio a 7con regole innovative, influencer, content creatore tante leggende del calcio internazionale La finale della Kings World Cup Nations 2025il 12 gennaio in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8 Le partite dell’Italia e la finale in direttaanche sull’account YT di Sky Sport, su skysport.ite sul profilo Tik Tok di NOW La Kings League Italy 2025 e la Kings World Cup Nations 2025 saranno su Sky e in streaming su NOW. La Kings League...