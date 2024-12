Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP 250 Brisbane e Hong Kong, WTA 500 Brisbane e 250 Auckland

Riparte alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW . Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da sabato 28 dicembre a domenica 5 gennaio 2025: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

I tornei di tennis che si terranno nei prossimi giorni si preannunciano come eventi di grande interesse per appassionati e professionisti del settore. Nel panorama maschile, due tornei ATP 250 offriranno una serie di sfide affascinanti. Il ATP 250 Brisbane International presented by Evie, che avrà luogo a Brisbane, in Australia, rappresenta una delle competizioni più prestigiose della stagione iniziale. Brisbane, con la sua atmosfera vivace e il clima ideale per il tennis, accoglierà alcuni dei migliori talenti maschili del circuito, pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo e guadagnare punti importanti per il ranking.

Parallelamente, un altro evento di rilievo nel circuito maschile è l'ATP 250 Bank of China Hong Kong Tennis Open. Questo torneo, che si svolgerà a Hong Kong, è una tradizione consolidata nel tennis asiatico e promette match ad alta intensità. L'afflusso di giocatori di classe mondiale renderà la competizione ancora più avvincente, con il pubblico che potrà assistere a sfide spettacolari, in un contesto che mescola la tradizione sportiva alla modernità del panorama asiatico.

Nel circuito femminile, il WTA 500 Brisbane International presented by Evie rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell'inizio della stagione. Come accade nel circuito maschile, anche la città di Brisbane ospiterà il torneo femminile, attirando alcune delle tenniste più talentuose e in forma del momento. Questo evento, che offre un montepremi significativo, promette di regalare sfide entusiasmanti, con le atlete pronte a dare il massimo per avvicinarsi alla vetta del ranking mondiale.

Infine, a Auckland, in Nuova Zelanda, si svolgerà il WTA 250 ASB Classic. Questo torneo, seppur di categoria inferiore rispetto al WTA 500, non è meno importante, e offre alle tenniste l'opportunità di guadagnare punti preziosi. Auckland, con la sua bellezza naturale e il suo pubblico appassionato, ospiterà match intensi, con atlete pronte a dimostrare il loro valore in un contesto internazionale.

La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara e Gaia Brunelli.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 28 Dicembre 2024 al 5 Gennaio 2025

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 28 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW promette una settimana ricca di emozioni per gli appassionati di tennis. A partire dalla notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno il meglio dei tornei dalle 2 alle 13.30, offrendo una selezione delle partite più entusiasmanti. Anche la notte successiva, tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, la programmazione sarà altrettanto ricca: Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno dalle 24 alle 14, seguite da Sky Sport Uno e NOW con il meglio dei tornei dalle 2.30 alle 16.45.

La notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre vedrà la stessa formula, con Sky Sport Tennis e NOW in onda dalle 24 alle 13 e Sky Sport Uno e NOW che riproporranno il meglio delle competizioni dalle 24 alle 13. La programmazione continuerà con lo stesso ritmo anche nella notte tra martedì 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio, con trasmissioni dalle 24 alle 13.30 su Sky Sport Tennis, NOW, Sky Sport Uno e NOW, offrendo una panoramica completa delle sfide.

Dal 1° al 3 gennaio, il format rimarrà invariato, con Sky Sport Tennis e NOW che trasmetteranno il meglio dei tornei dalle 24 alle 13.30, mentre Sky Sport Uno e NOW offriranno il meglio dei tornei dalle 4.30 alle 13.30 il 3 gennaio. La giornata di sabato 4 gennaio sarà particolarmente intensa, con le semifinali dei tornei ATP e WTA. Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno le semifinali WTA e ATP di Brisbane, mentre Sky Sport Uno e NOW si concentreranno sulle semifinali di Auckland e Hong Kong. Anche Sky Sport Arena sarà coinvolta, con la trasmissione delle semifinali WTA di Auckland dalle 3 alle 5.30.

La giornata conclusiva, domenica 5 gennaio, sarà dedicata alle finali. Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno la finale WTA di Auckland alle 5, la finale WTA di Brisbane alle 7.30 e la finale ATP di Brisbane alle 9.30. Inoltre, Sky Sport Uno e NOW offriranno la finale WTA di Auckland alle 5 e la finale ATP di Hong Kong alle 9.30, regalando agli spettatori una domenica ricca di emozioni e grandi sfide per concludere in bellezza una settimana indimenticabile di tennis.

