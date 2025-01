The White Lotus: la terza stagione approda in Thailandia dal 17 febbraio su Sky e NOW

Nuova destinazione e nuovo incantevole resort, nuovo gruppo di vacanzieri pronti a lasciarsi alle spalle per una settimana lo stress di tutti i giorni… e nuovo mistero. Fa rotta per la Thailandia la terza stagione di THE WHITE LOTUS, la premiata serie HBO e Sky Exclusive di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale. Creata da Mike White, la serie arriverà dal 17 febbraio su Sky e in streaming su NOW, in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti.

Girato fra Koh Samui, Phuket e Bangkok, anche questo terzo capitolo della satira sociale di Mike White è ambientato in un esclusivo resort e segue le vicende di diversi ospiti e dipendenti nel corso di una settimana. Nel cast Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood. Il cast aggiuntivo include Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly e Shalini Peiris.

La prima stagione, arrivata nell’estate del 2021 e ambientata alle Hawaii, ha ricevuto ben 20 nomination agli Emmy Awards in 13 categorie, portando a casa 10 statuette, più di qualunque altra serie quell’anno – incluso il premio come miglior miniserie. Il secondo ciclo di episodi, che ha debuttato nel dicembre 2022, è invece ambientato in Sicilia e ha fatto sue addirittura 23 nomination agli Emmy®, fra cui quella per miglior serie drammatica, portando a casa 5 vittorie. Entrambe sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

The White Lotus è creata, scritta e diretta da Mike White; produttori esecutivi sono Mike White, David Bernad e Mark Kamine.

I PERSONAGGI DELLA TERZA STAGIONE

Leslie Bibb è Kate, una di tre amiche di lunga data in viaggio tra ragazze dopo un lungo periodo in cui non si erano più frequentate.

THE WHITE LOTUS – TERZA STAGIONE | Dal 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

