Interfaccia utente NOW migrerà verso NBCUniversal Global Streaming Platform

NOW, la piattaforma di streaming di Sky, si prepara a un importante aggiornamento della propria interfaccia utente, con un restyling che migliorerà l’esperienza di visione per tutti gli abbonati. L’annuncio è stato dato da Carli Kerr, Managing Director di NOW & Sky Content, durante l’evento OTT Question Time Live a Londra.

A partire da febbraio, NOW migrerà sulla piattaforma tecnologica di NBCUniversal, con l’obiettivo di offrire un servizio di streaming di livello mondiale. Il Regno Unito sarà il primo mercato a beneficiare di questo cambiamento, con l’avvio del nuovo design previsto per il 18 febbraio. Gli aggiornamenti per gli utenti italiani e per WOW in Germania seguiranno in una fase successiva.

"La migrazione alla Global Streaming Platform di NBCUniversal permetterà agli abbonati di NOW di beneficiare di funzionalità avanzate, progettate per migliorare la loro esperienza di visione e sfruttare le più recenti innovazioni tecnologiche della piattaforma", ha dichiarato Carli Kerr.

Nonostante il marchio NOW rimanga invariato, l’integrazione con la tecnologia NBCUniversal garantirà un’interfaccia più fluida e personalizzata. Tra le novità più interessanti, gli utenti potranno trovare nuove sezioni come la Top 10 dei contenuti più visti, strumenti di ricerca più efficaci e un accesso più immediato ai contenuti sportivi. Per gli abbonati a Sky Sport, le dirette SkySports+ saranno organizzate in collezioni curate, facilitando l’accesso agli eventi desiderati. Inoltre, verranno introdotti profili dedicati ai bambini, con un controllo dei contenuti più dettagliato per le famiglie.

La Global Streaming Platform di NBCUniversal è già il motore di servizi come Peacock negli Stati Uniti, SkyShowtime in Europa e Multichoice in Africa, raggiungendo oltre 70 paesi. L’adozione di questa tecnologia testimonia l’impegno di Sky e NOW nel fornire un’esperienza di visione sempre più evoluta e all’avanguardia.

