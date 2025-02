The BikeRiders: Prima TV Sky Cinema, Streaming su NOW e Disponibile On Demand in 4K

Arriva in prima TV su Sky Cinema il film scritto e diretto da Jeff Nichols THE BIKERIDERS, in onda lunedì 3 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Sguardo intimo e senza pregiudizi sulla nascita e la fine dei gruppi di motociclisti che hanno attraversato gli Stati Uniti, THE BIKERIDERS affronta le origini di una banda frutto di finzione, i Vandals, attraverso gli occhi di uno dei suoi membri fondatori. Ispirato dal lavoro del fotoreporter Danny Lyon, che pubblicò un apprezzato libro nel 1968 realizzato dopo quattro anni vissuti come membro del Chicago Outlaws Motorcycle Club, il film esplora in prima persona come un gruppo di sbandati amanti della velocità si trasformi in una pericolosa gang criminale che mette in discussione l’originaria visione del gruppo, “vivi e lascia vivere”, durante un periodo di tumultuosi cambiamenti politici, economici e sociali che attraversano l’America.

Autentico, personale e intransigente, THE BIKERIDERS propone uno sguardo crudo sulla figura iconica di motociclisti fuorilegge che hanno attraversato le strade della nostra immaginazione per più di mezzo secolo, facendo il pieno di una cultura ribelle da cui sono nati.

THE BIKERIDERS è stato scritto e diretto da Jeff Nichols e vede protagonisti Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon and Norman Reedus.

SINOSSI - THE BIKERIDERS fotografa una stagione ribelle vissuta dagli Stati Uniti quando persone e dinamiche culturali erano pronte al cambiamento. Dopo un incontro casuale in un bar, la volenterosa Kathy (Jodie Comer) rimane legata in maniera indissolubile a Benny (Austin Butler), l’ultimo arrivato in un gruppo di motociclisti del Midwest, i Vandali guidati dall’enigmatico Johnny (Tom Hardy). Come il contesto che li circonda, il club inizia a evolversi, trasformandosi da un punto di raccolta di sbandati locali a un pericoloso ambiente fondato sulla violenza, forzando Benny a scegliere fra Kathy e i propri compagni.

THE BIKERIDERS | lunedì 3 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno

