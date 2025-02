L’Amore e Altre Seghe Mentali: il film di Giampaolo Morelli in prima TV su Sky Cinema e NOW

Arriva in prima TV il film diretto e interpretato da Giampaolo Morelli con Maria Chiara Giannetta, L’AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI, in onda lunedì 17 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOWe disponibile on demand.

L’AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI è uno sguardo ironico e dissacrante sull’attuale concezione di coppia: indissolubile legame d’amore o società di mutuo soccorso? Solido archetipo composto da due persone o vittima del consumismo sentimentale? Il protagonista, Guido (Giampaolo Morelli), quarantenne, single, decisamente affascinante, ha le idee molto chiare: dopo una dolorosa ferita amorosa che lo ha profondamente segnato, ha deciso di rifiutare qualsiasi tipo di impegno per vivere una sessualità totalmente solitaria. Sarà l’incontro con Giulia (Maria Chiara Giannetta), una ragazza semplice ma profondamente autentica, gioiosa e naif, a rimettere tutto in discussione.

L’AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI è una produzione Eagle Original Content e Italian International Film in collaborazione con Vision Distribution e con Sky, prodotto da Giuseppe Saccà per Eagle Original Content, Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film.

SINOSSI - Dopo una delusione d’amore, Guido, 45 anni, ha ormai ridotto da tempo la sua vita sessuale alla compulsiva pratica dell’autoerotismo. La sua dedizione al sesso virtuale gli consente di realizzare le sue fantasie senza alcuna implicazione nel mondo reale: basta indossare un visore per mettere a segno tutte le sue immaginarie ed eccitanti conquiste. Gli sono accanto i suoi migliori amici: Niky, ossessionato dalle relazioni online, e Armando, inconsapevolmente incastrato in un matrimonio già finito da tempo. L’irruzione repentina di Giulia, la strampalata e sexy cameriera che lavora nel locale davanti al suo negozio, lo travolge risvegliando in lui le emozioni e i sentimenti di cui pensava di essersi liberato, dando il via a un susseguirsi di situazioni comiche e imbarazzanti.

