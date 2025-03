Oscar® 2025 su Sky e NOW: ANORA, DUNE - PARTE DUE, EMILIA PÈREZ e tutti i film premiati

La cerimonia degli Oscar è terminata: vince come Miglior Film Anora (TUTTI I VINCITORI). Adrien Brody ha vinto come Miglior Attore Protagonista perThe Brutalist, mentre Mikey Madison ha vinto come Migliore Attrice perAnora. Al Dolby Theatre di Los Angeles la notte più stellare di Hollywood è stata inaugurata dalle performance di Ariana Grande e Cynthia Erivo, star di Wicked, che hanno incantato con le loro voci, dopo che le celebrità hanno sfilato sul red carpet. Il primo premio della serata è andato a Kieran Culkin, Miglior Attore Non Protagonista per A Real Pain. Flow ha trionfato come Miglior film d'animazione. In The Shadow of The Cypress è il Miglior cortometraggio animato. Anora ha vinto l'Oscar per la Miglior Regia (consegnato a Sean Baker da Quentin Tarantino), il Miglior Montaggio e la Migliore Sceneggiatura Originale, Conclave quello per la Migliore sceneggiatura non originale. Paul Tazewell fa la storia diventando il primo uomo afroamericano a vincere Oscar per i Migliori Costumi per Wicked. Zoe Saldana vince l'Oscar come Miglior attrice non protagonista per Emilia Peréz. L'Oscar per il Miglior documentario è andato a No Other Land (il discorso del collettivo israelo-palestinese di No Other Land). Il Miglior Film Internazionale è Io sono ancora qui. Purtroppo Isabella Rossellini, alla sua prima candidatura agli Oscar a 72 anni per il film Conclave,non ha vinto.

Su Sky e NOW i protagonisti della 97esima edizione degli Oscar®. Il trionfatore ANORA (5 statuette tra cui Miglior Film, Miglior Regia, vincitore dell’Oscar® per Migliore Attrice Protagonista e Migliore Sceneggiatura Originale) sarà disponibile dal 7 marzo su Sky Primafila.

Vincitore di 2 statuette, DUNE – PARTE DUE, il secondo capitolo della spettacolare saga diretta da Denis Villeneuve tratta dall’universo di Frank Herbert, che ha ricevuto l’Oscar® per Migliori Effetti Visivi e Miglior Sonoro,è già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW. In arrivo su Sky Cinema e in streaming su NOW prossimamente EMILIA PÈREZ,la commedia musicale co-coscritta e diretta dal Jacques Audiard con Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascón, che si è aggiudicata l’Oscar® per Migliore Attrice Non Protagonista andato aZoe Saldaña,e Miglior Canzone Originale El Mal. In arrivo anche CONCLAVE, prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW. Il thriller di Edward Berger con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Carlos Diehz, Se1rgio Castellitto e Isabella Rossellini ha vinto l’Oscar® per Migliore Sceneggiatura Non Originale.

Inoltre, disponibile on demand una collezione dedicata agli Oscar® con più di 120 titoli vincitori delle edizioni passate, dai titoli più recenti ai grandi classici: da Oppenheimer a Barbie, da La zona d’interesse a Povere creature!, da Holdovers - Lezioni di vita a Titanic, da Il gladiatore a Via col vento - e molti altri ancora.

Su Sky Primafila infine è già disponibile WICKED e arriverà il 7 marzo il trionfatore dell’edizione di quest’anno: ANORA.

