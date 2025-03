Non Sono Quello Che Sono: Edoardo Leo in un moderno thriller psicologico su Sky Cinema e NOW

Arriva in prima TV su Sky Cinema il film diretto e interpretato da Edoardo Leo NON SONO QUELLO CHE SONO, in onda mercoledì 5 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

NON SONO QUELLO CHE SONO è un adattamento contemporaneo dell’Otello di Shakespeare, un’indagine sul male di una modernità sconcertante per una drammaturgia che ha più di 400 anni che indaga temi come razzismo, violenza, invidia sociale, maschilismo, femminicidio. Diretto e interpretato da Edoardo Leo, il film è stato presentato in programma al Locarno Film Festival e vede nel cast, oltre e Leo nei panni di Iago, Jawad Moraqib in quelli di Otello, Ambrosia Caldarelli in quelli di Desdemona e Antonia Truppo in quelli di Emilia.

NON SONO QUELLO CHE SONO è una produzione GROENLANDIA, ITALIAN INTERNATIONAL FILM e VISION DISTRIBUTION in collaborazione con SKY. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Edoardo Leo per Alea Film.

SINOSSI - L’Otello di Shakespeare non ha bisogno di essere raccontato. Ha solo bisogno di essere riletto esattamente com'è stato scritto, con la sola forza del dialetto a riportarlo al presente. Iago, Otello, Desdemona sono purtroppo ancora tra noi. La cronaca attraverso un grande classico. Ambientata nei primi anni 2000, una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia.

NON SONO QUELLO CHE SONO | in prima TV domani alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.



