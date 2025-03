Giornata Internazionale della Donna | La Treccia in Prima TV Sky Cinema e Streaming NOW

In occasione della Giornata Internazionale Della Donna arriva in prima TV su Sky Cinema il film scritto e diretto da Laetitia Colombani LA TRECCIA, in onda sabato 8 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Tratto dall’omonimo romanzo di Laetitia Colombani, pubblicato in Italia da CASA EDITRICE NORD, LA TRECCIA è una storia di coraggio e ribellione ambientata in tre diversi continenti che vede protagoniste tre donne che si ribellano alla sorte che è stata loro assegnata.

LA TRECCIA è una coproduzione ITALIA-FRANCIA. Una produzione INDIGO FILM in collaborazione con CURIOSA FILMS, MOANA FILMS, FORUM FILMS, SND, PANACHE PRODUCTIONS & LA COMPAGNIE CINÉMATOGRAPHIQUE, FRANCE 2 CINÉMA. Con la partecipazione di TELEFILM CANADA. Con la partecipazione di CANAL+, e FRANCE TELEVISIONS. In collaborazione con RAI CINEMA.

SINOSSI - Tre donne. Tre continenti. Un unico destino. India. Smita è una “intoccabile”. Sogna di dare alla sua giovane figlia un'educazione e farà di tutto pur di farlo accadere. Smita prende quindi una decisione importante: lasciare tutto e andare verso sud, alla ricerca di una sorte migliore. Italia. Giulia lavora nel laboratorio a conduzione familiare che realizza parrucche riutilizzando la “cascatura”, tradizione siciliana di conservare i capelli tagliati o caduti spontaneamente. In seguito a un grave incidente in cui suo padre è coinvolto, Giulia scopre che l’azienda di famiglia è sul lastrico. Canada. Sarah è un avvocato di successo. Quando sta per essere promossa alla direzione dello studio, scopre di avere un tumore al seno. Legate senza saperlo da ciò che hanno di più prezioso, Smita, Giulia e Sarah si ribellano alla sorte che è stata loro assegnata e decidono di lottare, tessendo inconsapevolmente una rete di speranza e solidarietà.

GIORNATA PER I DIRITTI DELLA DONNA – MARATONA SU SKY CINEMA DUE | L’8 marzo Sky Cinema Due dedica l’intera giornata di programmazione a film che raccontano le donne: le loro battaglie, le loro conquiste e la loro emancipazione. La speciale maratona include, oltre alla prima visione LA TRECCIA, anche il biopic di Frances O'Connor sull’autrice di Cime tempestose, EMILY, interpretata da Emma Mackey; il primo lungometraggio della regista, attrice e cantante Margherita Vicario GLORIA!, ambientato nella Venezia di fine 700 sul talento musicale; RADIOACTIVE, in cui Rosamund Pike interpreta Marie Curie, scienziata due volte premio Nobel in una società maschile; il grande successo di pubblico e critica di Paola Cortellesi, C’È ANCORA DOMANI, film che segna il suo esordio alla regia e in cui interpreta una donna che nel dopoguerra sogna un futuro migliore per la figlia; MADAME CLICQUOT, la storia vera dell’imprenditrice Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, nota come la “dama dello Champagne”; e UNA GIUSTA CAUSA, biopic su Ruth Bader interpretata da Felicity Jones.

Su Sky Atlantic arriva “L’Arte della Ribellione”, un confronto interamente al femminile sui temi al centro della serie #SkyOriginal “L’Arte Della Gioia”. Protagoniste dell’incontro, moderato da Denise Negri, la regista Valeria Golino e le attrici Tecla Insolia e Jasmine Trinca, insieme ad Elodie, Ornella Vanoni e alla pilota automobilistica Vicky Piria. Il talk sarà disponibile per tutti anche sul canale Sky di YouTube.

"Womeness", il docu-film di Yvonne Sciò proposto da Sky Arte racconta le vite appassionanti e l’audace femminilità di cinque donne del nostro tempo: la scrittrice Dacia Maraini, la politica Emma Bonino, la compositrice Sussan Deyhim, l’artista visiva Tomaso Binga e la pittrice e scultrice Setsuko Klossowska de Rola.

LA TRECCIA | in prima TV sabato 8 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.



