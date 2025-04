Pechino Express 2025: su Sky e NOW la sesta tappa con la temuta prova dei Sette Mostri

La prossima tappa del viaggio tanto sorprendente quanto estenuante “fino al tetto del mondo” di Pechino Express, attesa per giovedì 10 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, potrebbe sconvolgere definitivamente gli equilibri delle coppie in gara.

Lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, capitanato da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato speciale Fru, rimane nel nord della Thailandia con una tappa di 233 km a partire da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna, passando per Mae Rim, fino al traguardo di puntata fissato nella cittadina di Tha Ton. Ma soprattutto vive uno degli snodi più attesi dal pubblico ma odiati dai viaggiatori, la temutissima prova dei Sette mostri: sette alimenti della tradizione locale, ma a dir poco lontani dalle nostre abitudini culinarie, aspetteranno i viaggiatori nell’odiatissima ruota, e ciascuna coppia dovrà svuotare i propri piatti prima di poter percorrere i chilometri che li separano dal Tappeto Rosso finale.

Per le sei coppie ancora in gara – i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà – questa sarà quindi una tappa (purtroppo per loro) indimenticabile ma anche al cardiopalmo, ricca di inaspettati colpi di scena, a partire dalla presenza di ben due Libri Rossi, i traguardi “intermedi” che saranno preziosissimi per le sorti della puntata.

Chi supererà indenne questa corsa – attesa per giovedì 10 aprile, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – che si svilupperà tra paesaggi mozzafiato, prove insolite e imprevedibili sorprese, potrà compiere un passo fondamentale nella rotta verso il Nepal: come sempre l’ultima parola spetterà alla busta nera, che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno.

Quali missioni attendono le coppie? L’esplorazione della Thailandia proseguirà per tutti i viaggiatori o qualcuno dovrà preparare i bagagli e tornare a casa? Ma soprattutto: quali saranno i famigerati e poco graditi Sette mostri di quest’anno?

