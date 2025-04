Cattivissimo Me 4 Prima TV a Pasquetta Sky e NOW: Minions scatenati e un nuovo nemico per Gru

Una Pasquetta in famiglia è quella offerta da Sky Cinema:il supercattivo più amato di sempre, Gru, e gli irresistibili Minions fanno il loro ritorno nel film targato Illumination CATTIVISSIMO ME 4, in onda in prima TV lunedì 21 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno,in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Dopo il fenomenale successo di incassi della pellicola targata Illumination Minions: Come Gru Diventa Cattivissimo, arriva un nuovo capitolo della saga di Cattivissimo Me in cui Gru (con la voce di Max Giusti nell’edizione italiana), Lucy (doppiata da Carolina Benvenga) e le loro figlie — Margo, Edith e Agnes — danno il benvenuto a un nuovo membro della famiglia, Gru Jr., il cui unico intento è dare il tormento al proprio babbo. Insieme saranno pronti a vivere una nuova, eccitante avventura, sempre circondati dai caotici Minions.

Ricco di adrenalinici momenti d’azione e caratterizzato dalla tipica ironia Illumination, CATTIVISSIMO ME 4 è diretto da Chris Renaud ed è prodotto da Chris Meledandri e da Brett Hoffman. Il film è co-diretto da Patrick Delage, mentre la sceneggiatura è firmata da Mike White, insieme a Ken Daurio.

SINOSSI - Gru deve affrontare un nuovo nemico, Maxime Le Mal (con la voce di Stefano Accorsi nella versione italiana) e la sua irresistibile fidanzata Valentina, costringendo l’intera famiglia a mettersi in fuga, assumere nuove identità e iniziare una nuova vita nella pittoresca cittadina di Mayflower.

SKY CINEMA ILLUMINATION - Da venerdì 18 a giovedì 24 aprile, in occasione della prima TV di CATTIVISSIMO ME 4, Sky Cinema Family propone 7 giorni di programmazione interamente dedicati ai film di successo della Illumination.

Tra i 10 film in programmazione troviamo i primi tre capitoli della saga di Cattivissimo Me: CATTIVISSIMO ME, che vede Gru mettere in atto un deplorevole piano per rubare la Luna; CATTIVISSIMO ME 2, in cui Gru, ormai non più cattivo, viene reclutato per stanare un nuovo cattivo che ha rubato un pericolosissimo siero; CATTIVISSIMO ME 3 dove l’ex cattivo Gru ha a che fare con un fratello che non sapeva di avere e con un ex bambino prodigio ora diventato criminale. Dallo stesso franchise troviamo anche il primo capitolo della saga dedicata ai più teneri e cinici fuorilegge del mondo animato, MINIONS, che racconta l’origine degli esserini gialli.

Da non perdere inoltre i due film con protagonisti un gruppo di spregiudicati animali domestici PETS – VITA DA ANIMALI e PETS 2: VITA DA ANIMALI, il musical animato che ruota attorno ad un concorso canoro SING, l’animazione tratta dal racconto del Dr. Seuss IL GRINCH sullo scontroso mostriciattolo verde che odia il Natale,e PRENDI IL VOLO, la storia della prima migrazione di una simpatica famiglia di anatre che decide di lasciare lo stagno per vivere un’avventura.

CATTIVISSIMO ME 4 | in prima TV lunedì 21 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

