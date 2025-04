Napoli - New York: il sogno americano di Salvatores arriva su Sky Cinema e NOW in prima tv

Sky Cinema presenta in prima tv “Napoli - New York” il nuovo film di Gabriele Salvatores, in onda lunedì 28 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Un progetto cinematografico con una genesi eccezionale: il soggetto è tratto da un trattamento inedito scritto da Federico Fellini e Tullio Pinelli negli anni ‘40, poi riscoperto e diretto dal regista Premio Oscar. Una storia di emigrazione italiana nel primo dopoguerra, dai vicoli di Napoli alle avenue newyorchesi, per un viaggio alla scoperta del nuovo mondo che vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro e con la partecipazione di Tomas Arana e Antonio Catania.

SINOSSI - Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, si imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

NAPOLI - NEW YORK | lunedì 28 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno

