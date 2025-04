Champions League in chiaro🏆 Oggi Arsenal - PSG in Diretta TV8 + Gialappas Night

TV8 CHAMPIONS NIGHT

Leo Di Bello e Sarah Castellana

conducono lo studio pre e post-partita di Arsenal - PSG

In studio Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis ed Elio di Elio e Le Storie Tese

MARTEDÌ 29 APRILE dalle 20.20 su TV8



a seguire TV8 GIALAPPA'S NIGHT

La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, torna al suo primo amore,

proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio. Nel cast anche Max Giusti, nei panni di Aurelio De Laurentiis

LCon le semifinali di UEFA Champions League TV8 Champions Night si sposta al martedì. Nella partita di andata all’Emirates Stadium di Londra l’Arsenal ospita il Paris Saint-Germain, in diretta su TV8, martedì 29 aprile, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis ed Elio di Elio e Le Storie Tese. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti.

All’Emirates Stadium va in scena una semifinale dal sapore speciale: Arsenal-PSG non è solo una sfida tra due filosofie di calcio, ma anche il confronto tra due club affamati di gloria europea. I Gunners, tornati tra le prime quattro della Champions dopo tre anni, vogliono riportare a Londra una finale che manca dal 2006. Il pubblico di casa, carico come non mai, sa che questa può essere l’occasione giusta per riscrivere la storia. Dall’altra parte c’è un Paris Saint Germain che si presenta con il peso delle aspettative, ma anche con la fiducia di chi è alla seconda semifinale consecutiva. I parigini non hanno mai battuto l’Arsenal nei tre precedenti nella competizione, ma questa squadra – costruita per vincere la Champions – sa che è il momento di spezzare quel tabù. La telecronaca sarà affidata alla voce inconfondibile di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Luca Marchegiani, mentre dal bordo campo Gianluigi Bagnulo seguirà ogni dettaglio con interviste e collegamenti in diretta.

In occasione della partita di ritorno TV8 trasmetterà, invece, sempre in diretta, martedì 6 maggio, alle ore 21.00, la sfida tra Inter e Barcellona, decisiva per la qualificazione alla finalissima.

La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, questa volta nei panni del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Anche l’Europa League designa le due finaliste. Giovedì 1 maggio TV8 trasmette in diretta la sfida tra Real Betis e Fiorentina, alle ore 21.00 (pre-partita alle ore 20.30). Anche la partita di ritorno, Fiorentina-Real Betis, sarà trasmessa in diretta su TV8, giovedì 8 maggio, sempre alle ore 21.00.

LA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Più squadre, più calcio, più spettacolo: le stelle d'Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky. Su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove coppe europee: 51 notti UEFA con 527 partite live.

La UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League offriranno più partite e più scontri diretti fin dalla fase iniziale. Saranno in campo 5 squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025.

Copertura editoriale completa su Sky Sport: dagli allenamenti alle interviste live, fino a un prepartita approfondito per ogni match.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming