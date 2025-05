Pechino Express Sky e NOW: Semifinale in Nepal con Fabio Caressa 'malus calcistico'

Solo 305 chilometri separano le quattro coppie ancora in gara dalla finale di Pechino Express. La nona e penultima puntata - giovedì 1° maggio, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - sarà una corsa fino all’ultimo respiro lunga proprio 305 km per guadagnare l’accesso alla tappa conclusiva di questo viaggio, quella più importante, che porterà i viaggiatori letteralmente sul “Tetto del mondo”. Le quattro coppie ai nastri di partenza della semifinale sono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Tutti loro, come sempre guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru,per staccare il pass più atteso dovranno attraversare il Nepal da Pokhara alla capitale Katmandu.

Per buona parte del percorso non saranno da soli: tornerà in gara Fabio Caressa, indimenticabile viaggiatore della scorsa edizione, che riprenderà in spalla lo zaino di Pechino Express ma questa volta avrà anche una temibilissima “Football Flag”, vestendo i panni di un divertentissimo malus calcistico.

Le quattro coppie, determinate come non mai a lottare contro ogni imprevisto e a superare tutte le fatiche fisiche, sempre più intense a questo punto della gara, vogliono conquistare un posto nell’imprevedibile finale della settimana prossima.

Per farlo - nella nona puntata dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, attesa per giovedì 1° maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - avranno una rotta colma di insidie e colpi di scena già al via: dal lago di Phewa, nella città di Pokhara, dovranno correre al villaggio di Sauraha, dove le prime due coppie a firmare il Libro Rosso si sfideranno in una divertente prova vantaggio; quindi i viaggiatori, come sempre dotati di uno zaino contenente una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, tra scimmie e lumache, dovranno raggiungere la capitale Katmandu, dove apprenderanno il verdetto più decisivo della stagione: quali coppie riusciranno ad accedere alla Finale di Pechino Express?

