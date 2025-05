Calciomercato – L’Originale su Sky e NOW: il viaggio estivo 2025 tra trattative, musica e ospiti in diretta

Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Lunedi 12 Maggio 2025

Lunedì 12 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Se sei un amante delle storie di vendetta e adrenalina, non puoi perdere The Beekeeper, con Jason Statham protagonista. Nel film, un uomo decide di fare giustizia per Eloise, una vicina che si è tolta la vita dopo essere st...