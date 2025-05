Berlinguer. La grande ambizione prima TV Sky e NOW: film evento vincitore 2 David anche in 4K

Arriva su Sky Cinema in prima TV l’atteso film vincitore di due David di DonatelloBERLINGUER. LA GRANDE AMBIZIONE, in onda lunedì 26 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Diretto da Andrea Segre, che firma anche la sceneggiatura insieme a Marco Pettenello, BERLINGUER. LA GRANDE AMBIZIONE racconta la vita e la visione politica di uno degli uomini più amati e discussi della storia italiana: Enrico Berlinguer. Presentato come film d’apertura della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma e accolto con entusiasmo da critica e pubblico, il film ha vinto due David di Donatello allasettantesima edizione della cerimonia, aggiudicandosi il premio per Miglior Attore Protagonista a Elio Germano e Miglior Montaggio.

Con un’intensa interpretazione di Elio Germano, la pellicola ripercorre gli anni più complessi e cruciali della carriera politica di Berlinguer: dalla proposta del compromesso storico all’attentato a Sofia, dalle tensioni con l’URSS alla difficile apertura al dialogo con la Democrazia Cristiana di Aldo Moro, fino al sequestro e all’assassinio dello stesso Moro.

Tra gli interpreti anche Fabrizia Sacchi (Nilde Iotti), Francesco Acquaroli (Pietro Ingrao), Roberto Citran (Aldo Moro), Paolo Pierobon (Giulio Andreotti), Giorgio Tirabassi, e Andrea Pennacchi.

Di solito si vede la lotta delle piccole ambizioni, legate a singoli fini privati,

contro la grande ambizione, che è indissolubile dal bene collettivo.

ANTONIO GRAMSCI

Fondatore del Partito Comunista Italiano

SINOSSI - Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enrico Berlinguer, segretario negli anni Settanta del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori, uniti dalla grande ambizione di realizzare il socialismo nella democrazia. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentarono per cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la Storia. Dal 1973, quando sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.

BERLINGUER. LA GRANDE AMBIZIONE | lunedì 26 maggio in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

