JOKER - FOLIE À DEUX prima TV su Sky e streaming NOW con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Arriva in prima Tv su Sky Cinema JOKER - FOLIE À DEUX, il nuovo, visionario e attesissimo capitolo firmato Todd Phillips, sequel del film cult JOKER,con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, lunedì 7 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Ancora una volta Joaquin Phoenix, premio Oscar® per la sua interpretazione di Arthur Fleck, torna a vestire i panni del Joker, accanto a Lady Gaga nella parte di Lee Quinzel, personaggio ispirato all’universo di Harley Quinn. Distribuito da Warner Bros Pictures, diretto da Phillips e scritto insieme a Scott Silver, JOKER: FOLIE À DEUX è una riflessione cupa, struggente e disturbata sull’identità, la follia condivisa e il bisogno disperato d’amore.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2024, dove ha suscitato grande attenzione di pubblico e critica per la sua audace miscela di dramma, musical e cinema d’autore.

Con una colonna sonora intensa e sorprendente, coreografie inedite e numeri musicali girati dal vivo, il film fonde melodramma, thriller e musical in una visione autoriale assolutamente unica nel mondo dei cinecomic.

SINOSSI - Recluso nell’ospedale psichiatrico di Arkham dopo i crimini commessi nel primo film, Arthur Fleck è ormai un’ombra dell’uomo che era. Solo, sedato, apparentemente spento. Fino a quando incontra Lee Quinzel, una paziente con una propria ferita nascosta e una visione del mondo altrettanto distorta.

Quello che nasce tra i due non è solo un legame emotivo, ma una vera e propria “folie à deux”, una follia condivisa che li porterà a superare i confini della realtà e della fantasia, in un crescendo visionario fatto di musica, ossessioni e lucida disperazione. Una storia d’amore, certo. Ma anche un viaggio nell’abisso della mente.

SKY CINEMA COLLECTION - DC SUPERHEROES - Da sabato 5 a venerdì 11 luglio Sky Cinema Collection si trasforma in un canale interamente dedicato all’universo DC Comics con più di 20 film che vedono protagonisti i supereroi più amati. Imperdibile il primo capitolo diretto da Todd Phillips dedicato alla genesi del nemico numero uno di Batman, JOKER, e sette dei film dedicati all’Uomo pipistrello: i due diretti da Tim Burton (BATMAN, BATMAN – IL RITORNO), i due da Joel Schumacher (BATMAN FOREVER, BATMAN & ROBIN), e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO, IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO).

Immancabili i film dedicati all’eroe kryptoniano: SUPERMAN e SUPERMAN II con Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman, e quellifirmati da Zack Snyder che fanno parte del DC Extended Universe L’UOMO D’ACCIAIO con Henry Cavill, Russel Crowe e Amy Adams e BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE in cui Superman-Cavill è in lotta contro l’Uomo pipistrello interpretato da Ben Affleck.

Gli altri titoli del DC Extended Universe saranno inoltre: WONDER WOMAN con Gal Gadot; SUICIDE SQUAD in cui Margot Robbie è Harley Quinn al fianco di Jared Leto e Will Smith; AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO, con Jason Momoa; e il “team up” JUSTICE LEAGUE con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams.

JOKER - FOLIE À DEUX, lunedì 7 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOWe disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

