IL GLADIATORE II su Sky e NOW: kolossal epico di Ridley Scott con Paul Mescal e Denzel Washington

Arriva su Sky Cinema l’epico e potente IL GLADIATORE II, diretto dal leggendario Ridley Scott, già autore del primo, celebre capitolo vincitore di 5 Oscar®, lunedì 14 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

IL GLADIATORE II segna il ritorno nell’antica Roma con un nuovo protagonista, Paul Mescal, nei panni di Lucius, il giovane cresciuto all’ombra del sacrificio del generale Massimo Decimo Meridio. Accanto a lui, un cast straordinario che include Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen e il premio Oscar® Denzel Washington.

Ambientato circa vent’anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio, il valoroso gladiatore interpretato da Russell Crowe nel primo film, IL GLADIATORE II racconta una Roma dominata dalla tirannia dei fratelli imperatori Geta e Caracalla, in un clima di corruzione e intrighi di potere.

SINOSSI - Anni dopo la morte di Massimo, l’Impero Romano è guidato da nuovi tiranni. Il giovane Lucio, costretto a combattere nell’arena del Colosseo dopo che la sua casa è stata devastata, dovrà trovare in sé stesso la forza di rialzarsi. Per vendicare il passato e riscrivere il destino di Roma, Lucius dovrà affrontare tradimenti, giochi di potere e battaglie che cambieranno per sempre il volto dell’Impero.

SKY CINEMA COLLECTION - EPIC - Da sabato 12 a venerdì 18 luglio Sky Cinema Collection varca le soglie del tempo alla volta di un viaggio attraverso le epoche, tra regni perduti ed eroi dalle imprese straordinarie, attraverso più di 15 film.

Tra i titoli in programmazione è da non perdere IL GLADIATORE, il capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar® con Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Il coraggio sfida il destino anche nei due film tratti dalla graphic novel di Frank Miller, 300 con Gerard Butler e il sequel 300 – L’ALBA DI UN IMPERO con Sullivan Stapleton ed Eva Green. Dei e umani, spesso in conflitto tra loro, sono i protagonisti di IMMORTALS con Henry Cavill e Stephen Dorff, LA FURIA DEI TITANI con Sam Worthington e Liam Neeson e ITACA. IL RITORNO, rilettura dell’Odissea con Ralph Fiennes e Juliette Binoche.

Ricostruzioni storiche e fantastiche, invece, trovano spazio nell’action POMPEI con Kit Harington, nel kolossal di Cecil B. DeMille I DIECI COMANDAMENTI con Charlton Heston e Yul Brinner, e ne IL COLOSSO DI RODI di Sergio Leone. L’azione si sposta in un tempo in cui il destino degli uomini si decide con la spada e l’onore vale più della vita in titoli come KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA di Guy Ritchie con Charlie Hunnam e Jude Law; ROBIN HOOD con Russell Crowe e Cate Blanchett, diretti da Ridley Scott; il kolossal diretto e interpretato da Mel Gibson BRAVEHEART, premiato con 5 Oscar®; e l’avventura con Clive Owen e Morgan Freeman, LAST KNIGHTS.

IL GLADIATORE II | lunedì 14 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

