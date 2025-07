Arriva su Sky Cinema streaming NOW ANORA, Palma d’Oro Cannes 2024 e vincitore 5 Oscar® 2025

Arriva in prima TV su Sky Cinema l’acclamato film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024 e trionfatore agli Oscar® 2025, ANORA,in onda mercoledì 16 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Vincitore di cinque premi Oscar® - Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio a Sean Baker e Miglior Attrice Protagonista a Mikey Madison – ANORA ha conquistato pubblico e critica grazie a uno stile visivo audace, una regia sensibile e una narrazione che mescola realismo urbano, ironia e profondità emotiva.

Scritto e diretto da Sean Baker, regista noto per opere indipendenti come Tangerine, Un sogno chiamato Florida e Red Rocket, ANORA è una moderna fiaba urbana che rilegge la fiaba di Cenerentola in chiave contemporanea, ambientata tra i club di Manhattan, le strade di Brighton Beach e i casinò scintillanti di Las Vegas.

ANORA è un racconto intenso e provocatorio d’identità e di libertà, girato in pellicola 35mm e interpretato da un cast di grande carisma, in cui si fondono realismo e un senso profondo di umanità.

SINOSSI - Anora, una giovane lavoratrice del sesso di Brooklyn, si imbatte nella possibilità di vivere la fiaba di Cenerentola, dopo aver incontrato e sposato, senza grandi dubbi, il figlio di un oligarca. Una volta che la notizia arriva in Russia, l’esperienza da sogno è minacciata dall’arrivo a New York dei suoceri, intenzionati a far annullare il matrimonio.

ANORA | mercoledì 16 luglio in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive