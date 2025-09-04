Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Sky Sport Motori Weekend (4 - 7 Settembre) | F1 Italia Monza, MotoGP Catalogna, SuperBike Francia
Immagine di Sky Sport Motori Weekend (4 - 7 Settembre) | F1 Italia Monza, MotoGP Catalogna, SuperBike Francia - Scopri di più su Sky Italia

Sky Sport Motori Weekend (4 - 7 Settembre) | F1 Italia Monza, MotoGP Catalogna, SuperBike Francia

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
giovedì, 04 settembre 2025 | Ore: 13:00

Sky Motori

Questa settimana su Sky in streaming su NOW arriva uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1, che il 7 settembre fa tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal canale all news Sky Sport 24, con news, collegamenti e interviste per tutto il weekend. Inoltre, aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport. E in autunno in arrivo ancheun nuovo documentario per rivivere la storia di una delle icone senza tempo della F1, “Benetton Formula”.

GLI APPUNTAMENTI IN PISTA – Il weekend del Gran Premio più veloce della stagione inizia giovedì 4 settembre con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30. Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 13.30, mentre la seconda scatterà alle 17. Sabato pomeriggio alle 13.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica via alla gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Monza in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

GLI SPECIALI DELLA SETTIMANA – Il primo grande appuntamento della settimana del GP d’Italia al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%”, in onda su Sky Sport F1. Da non perdere anche l’approfondimento dedicato a uno dei protagonisti su pista: Kimi Antonelli svela i segreti del suo weekend di gara nello speciale “Kimi’s Room”, un tour che porterà tifosi e appassionati all’interno del motorhome Mercedes, il luogo dove il pilota italiano trascorre il suo tempo tra una sessione e un’altra del weekend.

PRESTO SU SKY “BENETTON FORMULA” – Il Gran Premio d’Italia è anche simbolo di sfide, momenti storici, grandi personaggi e icone senza tempo. Attimi indelebili che presto sarà possibile rivivere attraverso un nuovo documentario in arrivo in autunno su Sky e NOWBenetton Formula. È la storia della blasonata scuderia italiana che innovò il mondo della Formula 1, un mix di ricordi ed emozioni che ritorneranno in occasione del trentennale delle storiche vittorie mondiali. Ideato dall’emergente casa produttrice “Slim Dogs”, il documentario ripercorre per la prima volta l’incredibile epopea sportiva del team Benetton in Formula 1 negli anni ’90. Un grande repertorio, in parte inedito, mostrerà scene in pista ad alta tensione, intuizioni rivoluzionarie e drammatici imprevisti, ricostruendo, anno dopo anno, l’ascesa di un team su cui nessuno avrebbe scommesso. Lo stesso team che poi ha portato in alto l’Italia della F1 nel mondo. La storia di una squadra diversa da tutte le altre, che in maniera allegra, colorata e coraggiosa si è ritrovata a sfidare l’élite più blindata dello sport mondiale, sotto la guida di Alessandro Benetton, oggi Presidente della rinnovata Edizione. Tra le voci protagoniste di Benetton Formula: Flavio Briatore, Gerhard Berger, Ross Brawn, Rory Byrne, Alessandro Benetton, Bernie Ecclestone, Ralf Schumacher, oltre a Luciano Benetton, l’iniziatore dell’avventura. Insieme a loro giornalisti – tra cui Carlo Vanzini -, piloti come Ivan Capelli, oggi talent di Sky Sport, e commentatori di quei tempi.

Tra colpi di scena, scommesse azzardate, intuizioni, gioco di squadra, tecnica e una nuova visione del Circus, i colori della Benetton rivoluzionano tutto. Perché Benetton Formula non è solo la storia di una scuderia. È una corsa impossibile, un traguardo insperato, una bandiera a scacchi bianchi e neri che diventa a colori.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike, WEC e MXGP.

MOTOMONDIALE AL MONTMELÓ Da giovedì 4 a domenica 7 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio di Catalogna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2, Moto3 e Moto E.

SBK, WEC E MXGP – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna la Superbike con il Round di Francia. Sabato, a Magny-Cours, è tempo di Superpole alle 10.55 (Sky Sport Max e NOW), anticipo di Gara 1 prevista alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW). Domenica, alle 11, la Superpole Race (Sky Sport Max e NOW), mentre chiude il weekend Gara 2 alle 15.30 (Sky Sport Max e NOW). Dopo la 6h di San Paolo si vola in Texas, Stati Uniti, per il sesto appuntamento del Mondiale Endurance: la Lone Star Le Mans, in diretta domenica, dalle 20 alle 2, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Nel weekend motoristico di Sky anche l’MXGP, che fa tappa ad Afyonkarahisar per il GP della Turchia, diciottesimo impegno della stagione. Domenica, su Sky Sport Mix e NOW, appuntamento alle 13 con Gara 1, mentre alle 16, su Sky Sport Arena e NOW, Gara 2.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP D’ITALIA IN ESCLUSIVA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 14.15: Kimi’s Room
  • Ore 14.30: conferenza stampa piloti
  • Ore 16.30: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 9.30 F3 - Prove Libere
  • Ore 10.55: F2 - Prove Libere
  • Ore 13: Paddock Live
  • Ore 13.30: F1 - Prove libere 1
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: F3 - Qualifiche
  • Ore 15.50: F2 - Qualifiche
  • Ore 16.35: Paddock Live
  • Ore 17: F1 - Prove libere 2
  • Ore 18: Paddock Live
  • Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 6 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 9.10: F3 - Sprint Race
  • Ore 10.15: Kimi’s Room
  • Ore 10.30: Porsche Super Cup - Qualifiche
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 - Prove libere 3
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.10: F2 - Sprint Race
  • Ore 15.15 Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 16: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 8.10: F3 – Feature Race
  • Ore 9.40: F2 – Feature Race
  • Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
  • Ore 13: Kimi’s Room
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: IL GP DI CATALOGNA
SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

 

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 16: Conferenza stampa piloti

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

SABATO 6 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.10 Moto E – Gara 1
  • Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 9.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 – Gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - Gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy

SBK: ROUND DI FRANCIA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MAX E NOW

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10.15: Superbike – Prove Libere 1
  • Ore 13.25: WCR - Superpole
  • Ore 14.05: Supersport 300 - Superpole
  • Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2
  • Ore 15.55: Supersport - Superpole

SABATO 6 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10.55: Superbike – Superpole
  • Ore 11.45: WCR – Gara 1
  • Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 1
  • Ore 13.45: Pre-Superbike
  • Ore 14: Superbike – Gara 1
  • Ore 14.35: Post gara
  • Ore 15.10: Supersport – Gara 1

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10.45: Pre-Superbike
  • Ore 11: Superbike – Superpole Race
  • Ore 11.15: Post Superbike
  • Ore 11.45: WCR – Gara 2
  • Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 2
  • Ore 13.55: Supersport – Gara 2
  • Ore 15.15: Pre-Superbike
  • Ore 15.30: Superbike - Gara 2
  • Ore 16.05: Post gara

WEC: LA LONE STAR LE MANS
SU SKY SPORT ARENA E NOW

 

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 20: Lone Star Le Mans

MOTOCROSS: MXGP TURCHIA
LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MIX E NOW

 

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 13: Gara 1
  • Ore 16: Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

SABATO 6 SETTEMBRE 2025 

  • ore 10:50 Motori MotoGP GP Catalogna: Qualifiche DIRETTA
  • ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
  • ore 12:00 Motori Moto-E 2025 Gp Catalunya Race 1  DIRETTA
  • ore 12:50 Motori Gp Catalunya Moto3 Qualifiche   DIRETTA
  • ore 13:45 Motori Gp Catalunya Moto2 Qualifiche  DIRETTA
  • ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025   DIRETTA
  • ore 15:00 Motori MotoGP GP Catalogna: Sprint Race DIRETTA
  • ore 15:45 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA
  • ore 16:00 Motori F1 GP Italia: Qualifiche DIRETTA
  • ore 17:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA
  • ore 17:45 Motori F1 Paddock Live Show DIRETTA
  • ore 18:15 Motori Pre Superbike 2025 Round 9 
  • ore 18:30 Motori WorldSBK GP Francia: Gara 1 
  • ore 19:05 Motori Post Superbike Post Superbike 2025 Round 9 
  • ore 19:25 Motori Moto-E 2025 Gp Catalunya Race 2 
  • ore 20:00 Motori F1 GP Italia: Qualifiche

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025 

  • ore 11:00 Motori F2 Monza: Sprint Race 
  • ore 12:15 Motori F2 Monza: Feature Race 
  • ore 13:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara DIRETTA
  • ore 15:00 Motori F1 GP Italia: Gara DIRETTA
  • ore 16:45 Motori F1 Podio DIRETTA
  • ore 17:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara DIRETTA
  • ore 17:30 Motori F1 Debriefing DIRETTA
  • ore 18:00 Motori MotoGP Paddock Live 
  • ore 18:30 Motori Pre Gara Moto3 
  • ore 18:35 Motori Moto3 GP Catalogna: Gara 
  • ore 19:20 Motori Podio Gara Moto3 
  • ore 19:30 Motori MotoGP Paddock Live 
  • ore 19:45 Motori Pre Gara Moto2 
  • ore 19:50 Motori Moto2 GP Catalogna: Gara 
  • ore 20:35 Motori Podio Gara Moto2 
  • ore 20:45 Motori Moto Gp Paddock Live Gara  
  • ore 21:00 Motori MotoGP Grid 
  • ore 21:30 Motori Pre Gara Motogp
  • ore 21:35 Motori MotoGP GP Catalogna: Gara
  • ore 22:20 Motori Podio Gara Motogp 
  • ore 22:30 Motori F1 GP Italia: Gara 
  • ore 23:30 Motori Pre Superbike Pre Superbike 2025 Round 9 
  • ore 23:45 Motori GP Francia: Gara Superpole GP Francia: Gara Superpole 
  • ore 00:05 Motori Post Superbike Post Superbike 2025 Round 9 
  • ore 00:20 Motori Pre Superbike Pre Superbike 2025 Round 9 
  • ore 00:35 Motori GP Francia Superbike Gara 2 
     

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky! Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Sky Sport Motori Weekend (4 - 7 Settembre) | F1 Italia Monza, MotoGP Catalogna, SuperBike Francia

    Questa settimana su Sky e in streaming su NOW arriva uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1, che il 7 settembre fa tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 04 settembre 2025

  • 🎤 TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam | Diretta streaming Digital-News.it

    Guarda in Diretta Streaming - Tech Talk : Speciale IBC 2025 Amsterdam Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00. Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare DigitaleMedia Partner: Digital-News.it. La nuova stagione di Tech Talk 2025/2026 si apre con un appuntamento che promette di catturare l’attenzione di tutta l’industria dei media, proponendo un focus esclusivo sull’IBC 2025...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Fastweb + Vodafone lanciano la prima offerta congiunta: super-convergenza, sconto e modem Wi-Fi 7

    Il meglio della connettività fissa di Fastweb e della connettività mobile di Vodafone Italia, e ancora l’energia, i servizi digitali e i migliori smartphone sul mercato. Fastweb + Vodafone presenta la sua prima offerta congiunta per i due brand, disponibile a partire da oggi 4 settembre per i nuovi clienti e per i già clienti Fastweb e Vodafone Italia, nei negozi di entrambi i marchi su tutto il territorio...
    H
    HiTech
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Diritti TV Serie A 2025-27: Highlights del Lunedì nei nuovi pacchetti Small, Medium e Big

    La Lega Serie A cambia strategia per la vendita dei diritti audiovisivi non esclusivi. Con una comunicazione di rettifica, il pacchetto unico per gli highlights del lunedì del Campionato viene sostituito da tre offerte distinte - Small, Medium e Big - per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Una mossa che punta a una maggiore flessibilità e ad allargare la platea dei potenziali acquirenti, con prezzi e contenuti modulari per adattarsi a un mercato dei media sempre più...
    S
    Sport
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • ACE vince la causa contro Outer Limits IPTV: risarcimento e chiusura definitiva del servizio pirata

    Proseguendo nella sua azione legale globale volta a combattere le operazioni di streaming illegale, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha annunciato oggi che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California ha emesso una sentenza contro Zachary DeBarr, gestore del servizio di streaming illegale Outer Limits IPTV. La sentenza, emessa dall'onorevole giudice Josephine Staton, assegna...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Serie A 2025-2026, calendario con anticipi e posticipi tv DAZN e Sky dalla 3a alla 12a giornata

    La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti: Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN) Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN) Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45...
    S
    Sport
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Drive to Monza by Peroni: Leclerc e Hamilton a Milano in diretta su Sky Sport F1

    Il primo grande appuntamento della settimana del GP d’Italia sarà mercoledì pomeriggio alle 19.30 al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%”, in onda su Sky Sport F1. Da non perdere anche l’approfondimento dedicato a uno dei protagonisti su pista: Kimi Antonelli svela i...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • La Stanza Accanto di Almodóvar Leone d’Oro a Venezia prima TV Sky Cinema e streaming NOW

    In occasione dell’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, arriva in prima visione su Sky Cinema LA STANZA ACCANTO, vincitore del Leone d’Oro come Miglior Film nella scorsa edizione. Il film, scritto e diretto da Pedro Almodòvar, andrà in onda mercoledì 3 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Per il suo primo lungometraggio in lingua inglese, il regista spagnolo sceglie...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Operazione in Argentina smantella rete globale di pirateria con oltre 8 milioni di utenti

    Con un nuovo passo decisivo nella lotta alla criminalità organizzata nel settore audiovisivo, un'operazione su larga scala in Argentina ha smantellato una rete criminale con fino a 8 milioni di utenti paganti in tutto il mondo e un potenziale di oltre 20 milioni di clienti. L'operazione, guidata dalla magistratura argentina, ha visto la collaborazione tecnica di LALIGA, ALIANZA, NAGRAVISIÓN e Telecom Argentina. Inoltre, anche la Motion Picture Association (MPA)...
    E
    Economia
    martedì, 02 settembre 2025

  • Il Palio di Siena fino al 2028 su La7: con Pardo e Mazzini, qualità televisiva e visibilità internazionale

    Il Palio di Siena, evento storico e culturale di risonanza unica, continua a consolidare la sua presenza mediatica a livello nazionale e internazionale grazie al rinnovo del contratto di trasmissione con La7 per i prossimi tre anni (2026 - 2027 – 2028). Questa decisione strategica, che coprirà le prossime sei edizioni paliesche (2 per ogni anno, il 2 Luglio e il 16 Agosto) più eventuali edizioni straordinarie, è frutto di un percorso di...
    T
    Televisione
    martedì, 02 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: La leggenda degli uomini straordinari, Giovedi 4 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 La leggenda degli uomini straordinari riporta Sean Connery nei panni dell’avventuriero Allan Quatermain, chiamato a guidare una squadra di eroi tratti dalla letteratura popolare per sventare il folle piano di Phantom, deciso a distruggere il mondo. L&am...
     giovedì, 04 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: La Stanza Accanto, Mercoledi 3 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 La stanza accanto di Pedro Almodóvar racconta un delicato incontro tra due amiche interpretate da Julianne Moore e Tilda Swinton. Dopo anni di silenzi e distanze, il loro ritrovarsi in circostanze commoventi dà vita a un film intenso e profo...
     mercoledì, 03 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: 2 gran figli di..., Martedi 2 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda 2 gran figli di…, una commedia on the road con Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close. Due gemelli partono alla ricerca del padre biologico, ma durante il viaggio scoprono l’imprevedibile e disinibito passato della madre,...
     martedì, 02 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Settembre 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

    SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | SETTEMBRE 2025 Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Agoto 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!  Luglio si apre con paesaggi esotici, drammi familiari e ritorni nell’universo post-apocalittico più famoso di sempre. Preparati a vivere un’estate int...
     lunedì, 01 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in diretta

    GUIDA TV SKY / NOW | 31 - 5 SETTEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica prende vita il pop-up dedicato a Bruno Ba...
     lunedì, 01 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨