Sky Sport Motori Weekend (4 - 7 Settembre) | F1 Italia Monza, MotoGP Catalogna, SuperBike Francia

Questa settimana su Sky e in streaming su NOW arriva uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1, che il 7 settembre fa tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal canale all news Sky Sport 24, con news, collegamenti e interviste per tutto il weekend. Inoltre, aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport. E in autunno in arrivo ancheun nuovo documentario per rivivere la storia di una delle icone senza tempo della F1, “Benetton Formula”.

GLI APPUNTAMENTI IN PISTA – Il weekend del Gran Premio più veloce della stagione inizia giovedì 4 settembre con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30. Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 13.30, mentre la seconda scatterà alle 17. Sabato pomeriggio alle 13.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica via alla gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Monza in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

GLI SPECIALI DELLA SETTIMANA – Il primo grande appuntamento della settimana del GP d’Italia al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%”, in onda su Sky Sport F1. Da non perdere anche l’approfondimento dedicato a uno dei protagonisti su pista: Kimi Antonelli svela i segreti del suo weekend di gara nello speciale “Kimi’s Room”, un tour che porterà tifosi e appassionati all’interno del motorhome Mercedes, il luogo dove il pilota italiano trascorre il suo tempo tra una sessione e un’altra del weekend.

PRESTO SU SKY “BENETTON FORMULA” – Il Gran Premio d’Italia è anche simbolo di sfide, momenti storici, grandi personaggi e icone senza tempo. Attimi indelebili che presto sarà possibile rivivere attraverso un nuovo documentario in arrivo in autunno su Sky e NOW, Benetton Formula. È la storia della blasonata scuderia italiana che innovò il mondo della Formula 1, un mix di ricordi ed emozioni che ritorneranno in occasione del trentennale delle storiche vittorie mondiali. Ideato dall’emergente casa produttrice “Slim Dogs”, il documentario ripercorre per la prima volta l’incredibile epopea sportiva del team Benetton in Formula 1 negli anni ’90. Un grande repertorio, in parte inedito, mostrerà scene in pista ad alta tensione, intuizioni rivoluzionarie e drammatici imprevisti, ricostruendo, anno dopo anno, l’ascesa di un team su cui nessuno avrebbe scommesso. Lo stesso team che poi ha portato in alto l’Italia della F1 nel mondo. La storia di una squadra diversa da tutte le altre, che in maniera allegra, colorata e coraggiosa si è ritrovata a sfidare l’élite più blindata dello sport mondiale, sotto la guida di Alessandro Benetton, oggi Presidente della rinnovata Edizione. Tra le voci protagoniste di Benetton Formula: Flavio Briatore, Gerhard Berger, Ross Brawn, Rory Byrne, Alessandro Benetton, Bernie Ecclestone, Ralf Schumacher, oltre a Luciano Benetton, l’iniziatore dell’avventura. Insieme a loro giornalisti – tra cui Carlo Vanzini -, piloti come Ivan Capelli, oggi talent di Sky Sport, e commentatori di quei tempi.

Tra colpi di scena, scommesse azzardate, intuizioni, gioco di squadra, tecnica e una nuova visione del Circus, i colori della Benetton rivoluzionano tutto. Perché Benetton Formula non è solo la storia di una scuderia. È una corsa impossibile, un traguardo insperato, una bandiera a scacchi bianchi e neri che diventa a colori.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike, WEC e MXGP.

MOTOMONDIALE AL MONTMELÓ – Da giovedì 4 a domenica 7 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio di Catalogna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2, Moto3 e Moto E.

SBK, WEC E MXGP – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna la Superbike con il Round di Francia. Sabato, a Magny-Cours, è tempo di Superpole alle 10.55 (Sky Sport Max e NOW), anticipo di Gara 1 prevista alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW). Domenica, alle 11, la Superpole Race (Sky Sport Max e NOW), mentre chiude il weekend Gara 2 alle 15.30 (Sky Sport Max e NOW). Dopo la 6h di San Paolo si vola in Texas, Stati Uniti, per il sesto appuntamento del Mondiale Endurance: la Lone Star Le Mans, in diretta domenica, dalle 20 alle 2, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Nel weekend motoristico di Sky anche l’MXGP, che fa tappa ad Afyonkarahisar per il GP della Turchia, diciottesimo impegno della stagione. Domenica, su Sky Sport Mix e NOW, appuntamento alle 13 con Gara 1, mentre alle 16, su Sky Sport Arena e NOW, Gara 2.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP D’ITALIA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2025

Ore 14.15: Kimi’s Room

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 16.30: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

Ore 9.30 F3 - Prove Libere

Ore 10.55: F2 - Prove Libere

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 - Qualifiche

Ore 15.50: F2 - Qualifiche

Ore 16.35: Paddock Live

Ore 17: F1 - Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

Ore 9.10: F3 - Sprint Race

Ore 10.15: Kimi’s Room

Ore 10.30: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 - Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.40: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara

Ore 13: Kimi’s Room

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: IL GP DI CATALOGNA

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2025

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10 Moto E – Gara 1

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

SBK: ROUND DI FRANCIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MAX E NOW

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

Ore 10.15: Superbike – Prove Libere 1

Ore 13.25: WCR - Superpole

Ore 14.05: Supersport 300 - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2

Ore 15.55: Supersport - Superpole

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 11.45: WCR – Gara 1

Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 1

Ore 13.45: Pre-Superbike

Ore 14: Superbike – Gara 1

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 1

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Ore 10.45: Pre-Superbike

Ore 11: Superbike – Superpole Race

Ore 11.15: Post Superbike

Ore 11.45: WCR – Gara 2

Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 2

Ore 13.55: Supersport – Gara 2

Ore 15.15: Pre-Superbike

Ore 15.30: Superbike - Gara 2

Ore 16.05: Post gara

WEC: LA LONE STAR LE MANS

SU SKY SPORT ARENA E NOW

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Ore 20: Lone Star Le Mans

MOTOCROSS: MXGP TURCHIA

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MIX E NOW

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Ore 13: Gara 1

Ore 16: Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 6 SETTEMBRE 2025

ore 10:50 Motori MotoGP GP Catalogna: Qualifiche DIRETTA

ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:00 Motori Moto-E 2025 Gp Catalunya Race 1 DIRETTA

ore 12:50 Motori Gp Catalunya Moto3 Qualifiche DIRETTA

ore 13:45 Motori Gp Catalunya Moto2 Qualifiche DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori MotoGP GP Catalogna: Sprint Race DIRETTA

ore 15:45 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 16:00 Motori F1 GP Italia: Qualifiche DIRETTA

ore 17:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

ore 17:45 Motori F1 Paddock Live Show DIRETTA

ore 18:15 Motori Pre Superbike 2025 Round 9

ore 18:30 Motori WorldSBK GP Francia: Gara 1

ore 19:05 Motori Post Superbike Post Superbike 2025 Round 9

ore 19:25 Motori Moto-E 2025 Gp Catalunya Race 2

ore 20:00 Motori F1 GP Italia: Qualifiche

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

ore 11:00 Motori F2 Monza: Sprint Race

ore 12:15 Motori F2 Monza: Feature Race

ore 13:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara DIRETTA

ore 15:00 Motori F1 GP Italia: Gara DIRETTA

ore 16:45 Motori F1 Podio DIRETTA

ore 17:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara DIRETTA

ore 17:30 Motori F1 Debriefing DIRETTA

ore 18:00 Motori MotoGP Paddock Live

ore 18:30 Motori Pre Gara Moto3

ore 18:35 Motori Moto3 GP Catalogna: Gara

ore 19:20 Motori Podio Gara Moto3

ore 19:30 Motori MotoGP Paddock Live

ore 19:45 Motori Pre Gara Moto2

ore 19:50 Motori Moto2 GP Catalogna: Gara

ore 20:35 Motori Podio Gara Moto2

ore 20:45 Motori Moto Gp Paddock Live Gara

ore 21:00 Motori MotoGP Grid

ore 21:30 Motori Pre Gara Motogp

ore 21:35 Motori MotoGP GP Catalogna: Gara

ore 22:20 Motori Podio Gara Motogp

ore 22:30 Motori F1 GP Italia: Gara

ore 23:30 Motori Pre Superbike Pre Superbike 2025 Round 9

ore 23:45 Motori GP Francia: Gara Superpole GP Francia: Gara Superpole

ore 00:05 Motori Post Superbike Post Superbike 2025 Round 9

ore 00:20 Motori Pre Superbike Pre Superbike 2025 Round 9

ore 00:35 Motori GP Francia Superbike Gara 2



