Champions League a Napoli: la Coppa arriva in città, foto e incontri con Caressa grazie a Sky

Il calcio non è solo uno sport: è passione, sogni e ricordi che restano impressi per sempre. E, a settembre, Napoli avrà un appuntamento speciale con la leggenda: la coppa ufficiale della Champions League farà tappa in città, pronta a farsi ammirare da vicino da tutti i tifosi. Tre appuntamenti, in tre location.

Giovedì 11 settembre : Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28

: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28 Venerdì 12 e sabato 13 settembre : Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56

: Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56 Domenica 14 settembre: Giugliano in Campania, Sky Store c/o Centro Commerciale Grande Sud, Via Santa Maria a Cubito

Inoltre, il 12 settembre l’evento sarà reso ancora più speciale dalla presenza di Fabio Caressa, che incontrerà, dalle 17, tutti i partecipanti.

Un’occasione per scattare una foto, un sorriso, un ricordo da portare con sé. Con Sky Sport le notti magiche non finiscono mai: la Champions League con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva e tutta l'Europa League e la Conference League in esclusiva, grazie anche a Diretta Gol. Vieni a vivere da vicino la magia della Champions League.

Il Napoli esordirà nella Champions League 2025/26 giovedì 18 settembre alle 21 nella trasferta di Manchester contro il City di Pep Guardiola (in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e streaming su NOW). Un avvio complicato per la squadra di Conte, che successivamente ospiterà lo Sporting CP al "Maradona" prima di affrontare il PSV in trasferta. A novembre due partite casalinghe contro Eintracht Francoforte e Qarabag, seguite dalle uscite in casa di Benfica e Copenaghen. League Phase che si chiuderà con Napoli-Chelsea, mercoledì 28 gennaio alle 21.