Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, no ad offerta Sky. Ci sarà nuovo bando

La proposta di Sky per aggiudicarsi il pacchetto 2 dei diritti tv della Lega Serie A non passa: troppo bassa l'offerta dei 75 ml di euro per il primo anno. quanto rivelato da una fonte vicina alla Lega.

La proposta della pay-tv per aggiudicarsi il Pacchetto 2, ovvero la trasmissione in co-esclusiva delle 3 partite del massimo campionato italiano, per il primo anno era di 75 mln di euro, mentre per il secondo anno la pay-tv avrebbe messo sul piatto 87,5 mln di euro, e infine per il terzo anno 100 mln.

La Lega procedera', cosi', ad un nuovo bando, dopo l'astensione da parte di Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina.