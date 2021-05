Tennis, Roland Garros 2021 in diretta esclusiva su Eurosport

Rafael Nadal, alla ricerca della 14esima vittoria a Parigi, Novak Djokovic n.1 al mondo e il 40enne ma attesissimo Roger Federer sono finiti insieme nella stessa parte del tabellone del torneo del Roland Garros al via domenica 30 Maggio, con l'ipotesi di uno scontro già nei quarti di finale tra gli ultimi due.

Il sorteggio del secondo slam stagionale ha inserito nella parte alta anche tutti gli azzurri, che sono numerosi e molto attesi sulla terra rossa della capitale francese. In basso sono finiti invece molti dei top 10 più giovani, da Stefanos Tsitsipas a Dominic Thiem, da Alexander Zverev a Daniil Medvedev.

Se il primo turno appare abbordabile per gli italiani - che se Lorenzo Musetti ha pescato il belga Goffin, Stefano Travaglia l'australiano de Minaur e Andreas Seppi il canadese Auger-Aliassime - il n.1 tricolore Matteo Berrettini può risalire la corrente fino a trovarsi agli ottavi con Federer. Jannik Sinner, che apre col francese Herbert, a sua volta andrebbe ad un ottavo contro Nadal, se questi dovesse battere nel turno precedente Lorenzo Sonego. nella zona dominata da Djokovic ci sono quattro azzurri: Musetti, Travaglia, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso.

Nella parte bassa del tabellone, quella dei 'giovani' si trova invece Fabio Fognini, che già al terzo turno dovrebbe superare Thiem, il quale andando avanti troverebbe in semifinale Medvedev. Nel torneo femminile, sono tre le azzurre nel tabellone principale dello Slam francese: Jasmine Paolini attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, la toscana Martina Trevisan debutterà contro la belga Alison Van Uytvanck, mentre Camila Giorgi la croata Petra Martic, n.23 al mondo e semifinalista a Roma.

IL ROLAND GARROS 2021 IN DIRETTA SU EUROSPORT

Da domenica 30 maggio alla finale maschile di domenica 13 giugno, Eurosport trasmette il Roland Garros in diretta esclusiva su Eurosport 1 (match di cartello), Eurosport 2 (partite degli italiani) e in diretta integrale su Eurosport Player e discovery+ per non perdersi nemmeno uno scambio dai campi rossi di Parigi.

Roberta Vinci sarà il volto italiano di Eurosport con la storica squadra di telecronisti - fra cui Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero - e volti internazionali: Barbara Schett e il 7 volte campione Slam condurranno Game, Schett & Mats dallo studio Eurosport Cube con le interviste ai protagonisti del torneo in realtà aumentata e le autorevoli opinioni di Chris Evert, Boris Becker e Alex Corretja per tutto il corso del torneo.

Come in occasione dell’Australian Open, Eurosport offrirà la versione parigina di Mischa’s Missions con Mischa Zverev, fratello di Alexsander, inviato al Roland Garros per raccontare il torneo da dietro le quinte di un’edizione che finalmente riapre al pubblico.

Con oltre 350 ore di tennis LIVE da Parigi a partire dalle Qualificazioni, Eurosport presenta i suoi nuovi format in occasione del Roland Garros:

Players' Voice – A un anno dall’uccisione di George Floyd a Minneapolis, il tennista afroamericano Frances Tiafoe parla del suo “tennis sociale” in esclusiva per i canali digital di Eurosport, mentre Iga Swiatek racconterà le pressioni dei suoi vent’anni da campionessa in carica del Roland Garros.





Durante il Roland Garros, Billie-Jean King sarà la protagonista del nuovo episodio di Trailblazers, la serie docu-short in 10 episodi dedicata alle più grandi icone sportive che hanno ispirato e favorito il progresso della società.

La campagna promozionale di Eurosport per Parigi si chiama Roland-Garros Shines Longer: per la prima volta a Parigi si gioca in sessione serale, introdotta sui campi principali del Bois de Boulogne dalla Fédération Française de Tennis (FFT).