Alla domenica pomeriggio su Rai 2, arrivano gli eventi con Rai Sport LIVE

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici.

A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social.

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul nostro canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

RAI 2

RAI SPORT LIVE - DA DOMENICA 1° OTTOBRE 2023 ORE 16:00

NOVANTESIMO MINUTO - DA DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023 ORE 18.25

LA DOMENICA SPORTIVA - DA DOMENICA 20 AGOSTO 2023 IN SECONDA SERATA

L'ALTRA DOMENICA SPORTIVA -DA DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023 IN SECONDA SERATA

ATUTTOCAMPO - DA venerdì 15 SETTEMBRE 2023 IN terza SERATA

Approfondimento sportivo, presentazione degli avvenimenti che si terranno nel weekend e focus sui protagonisti del panorama nazionale e internazionale.

RAI SPORT