Champions 2023/24, le partite in chiaro su Mediaset della prima fase in diretta Canale 5

Il grande calcio internazionale su Mediaset. Completato il tabellone della prossima fase a gironi della Champions League 2023-2024, che Mediaset segue mandando in onda 121 partite, compresa la finale. Urna dolce-amara per le italiane. Il Napoli ha pescato Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino, mentre il Milan dovrà fari i conti con un gruppo di ferro zeppo di ex con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. Accoppiamenti più alla portata per Inter e Lazio: i nerazzurri dovranno affrontare Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, mentre i biancocelesti si troveranno di fronte Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow.

E tutti gli occhi saranno puntati sui campioni in carica del Manchester City di Pep Guardiola, che dopo il sorteggio di giovedì hanno conosciuto la prima avversaria e il calendario della nuova stagione. Per i Citizens esordio in casa contro la Stella Rossa, mentre ai cugini del Manchester United toccherà l'avvio in salita contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Esordio più morbido per il Barcellona contro l'Anversa. E le italiane? Ad aprire sarà il Milan con l'esordio a San Siro il 19 settembre contro il Newcastle dell'ex Tonali, seguita dalla Lazio che ospiterà l'Atletico Madrid all'Olimpico. Il 20 toccherà a Napoli e Inter, con i campioni d'Italia attesi all'esordio in Portogallo contro il Braga e i nerazzurri in Spagna contro la Real Sociedad. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior partita per ogni match day), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

Martedì 19 Settembre 2023 ore 21 LAZIO - Atletico Madrid (diretta Canale 5)

- Atletico Madrid (diretta Canale 5) Martedì 03 Ottobre 2023 ore 21 INTER - Benfica (diretta Canale 5)

- Benfica (diretta Canale 5) Martedì 24 Ottobre 2023 ore 21 Union Berlin - NAPOLI (diretta Canale 5)

(diretta Canale 5) Martedì 07 Novembre 2023 ore 21 MILAN - Psg (diretta Canale 5)

- Psg (diretta Canale 5) Martedì 26 Novembre 2023 ore 21 MILAN - Borussia Dortmund (diretta Canale 5)

- Borussia Dortmund (diretta Canale 5) Martedì 12 Dicembre 2023 ore 21 INTER - Real Sociedad (diretta Canale 5)

Dai club si passa alle Nazionali con Euro 2024: dal 7 settembre le migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania. Anche nella stagione sportiva 2023/24 Mediaset è grande protagonista. Tutta la Coppa Italia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. Dopo la partenza con i 32esimi di finale, Mediaset continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024. In più, ecco la grande novità della Supercoppa Italiana con il formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) dal 4 all’8 gennaio in Arabia Saudita. Un’offerta calcistica straordinaria che prevede più di 170 partite trasmesse tra tutte le competizioni.

E ancora, la Serie A: dal 20 agosto tutte le domeniche di campionato su Italia 1, oltre al confermatissimo appuntamento di SportMediaset XXL con Mino Taveri e Ciccio Graziani alle 13, torna in seconda serata il tradizionale appuntamento di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini e i loro ospiti: highlights, interviste, commenti, pagelle e tutti i casi della giornata. Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

E infine, una grande novità che riguarda la vela: Mediaset trasmetterà in esclusiva free su Italia 1 e Canale 20 tutte le regate della 37ma edizione dell'America's Cup. Si comincia già il 14 settembre con le regate preliminari di Vilanova i La Geltru.